Bakhmut tiếp tục căng thẳng, quân Ukraine bị đẩy vào thế khó

Khi Nhà ga đường sắt trung tâm ở Bakhmut bị san bằng, chiến lược xây dựng cái gọi là "tuyến phòng thủ thứ hai" và tiếp tục "chờ giúp đỡ" của quân đội Ukraine, nhìn chung đã thất bại. Nhìn vào loạt biến động gần đây của chiến trường Bakhmut, thế trận tấn công và phòng thủ giữa Nga và Ukraine trong nội đô, chuẩn bị chuyển sang vùng đất trống phía tây thành phố; và cuộc chiến tại Bakhmut đã chính thức bước sang một giai đoạn mới. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, lực lượng phòng thủ của quân đội Ukraine đã chuyển từ thế “phòng ngự chủ động” để “chờ đợi sự thay đổi” sang thế “phòng ngự thu nhỏ” và “bảo toàn sức mạnh”. Các hoạt động chiến đấu bên sườn, đang chuyển từ "tấn công tích cực" sang "phòng thủ toàn diện". Ở phía tây nam, khu vực làng Ivanivske, Sư đoàn xung kích đường không 98 và 106 của Quân đội Nga liên tiếp tổ chức các cuộc tấn công; đồng thời xây dựng một số lượng lớn hào chiến đấu và hào chống tăng, dường như họ đang chuẩn bị chống lại lực lượng thiết giáp của Ukraine, trong chiến dịch “phản công mùa xuân”. 5Ở phía bắc làng Khromove (nằm ở phía tây Bakhmut), quân đội Nga đã triển khai một số lượng lớn các trận địa pháo binh ở làng Yahidne và xây dựng một căn cứ hậu cần toàn diện gần đường cao tốc T-0513, với ý định ổn định khu vực kiểm soát ở phía bắc thành phố Bakhmut. Sau khi triển khai xong các trận địa pháo, quân đội Nga lập tức tiến hành pháo kích quy mô lớn vào con đường duy nhất còn lại của quân đội Ukraine ở phía bắc Bakhmut, nhằm ngăn cản quân đội Ukraine tiếp tế cho lực lượng còn lại trong thành phố. Hiện tại, chiến trường ở thành phố Bakhmut có ba trọng tâm chính; Thứ nhất là trận chiến ác liệt ở khu vực từ Phố Rose đến Hồ Pivnichni ở phía tây bắc thành phố. Do vị trí địa lý, hồ Pivnichni là vật cản tự nhiên, đã chặn quân tiếp viện của Nga ở tuyến phía bắc tiến vào thành phố. Vì vậy, lực lượng lính đánh thuê Wagner không những không thể triển khai quân trong một không gian hạn chế, mà còn không thể nhận được sự hỗ trợ bên sườn của quân Nga từ bên ngoài thành phố; nên không thể phát huy hết ưu thế về binh lực, hỏa lực. Từ đó lâm vào thế tương đối bị động trên hướng này. Đồng thời, quân phòng ngự Ukraine được hỗ trợ bởi Công viên hồ Pivnichni và phân tán lực lượng phòng ngự ở Quảng trường Công viên Hoa hồng, Nhà hát nhân dân thành phố và Sân bóng đá số 24. Dọc theo phòng tuyến hình thành thế “phòng thủ nhiều lớp”. Các mũi đột kích của lính đánh thuê Wagner đã bao vây hướng này gần 12 ngày, mỗi ngày tiến bình quân chưa đến 30 mét. Mặc dù khu vực phía bắc thành phố phần lớn là biệt thự và nhà ở bình thường, ít nhà cao tầng; nhưng ở đây có nhiều bãi đất trống, công viên, nên quân Ukraine kiên trì phục kích. Tâm điểm thứ hai là cuộc chiến giành Nhà ga trung tâm giữa lòng thành phố. Trong 72 giờ qua, các mũi xung kích của lính đánh thuê Wagner và các đơn vị đặc biệt của Nga và Ukraine đã đọ sức ác liệt xung quanh Nhà ga Trung tâm Bakhmut. Do Nhà ga trung tâm tình cờ nằm trên tuyến phòng thủ đường sắt trong thành phố do quân đội Ukraine thiết lập, nên giá trị chiến thuật của nó rất nổi bật. Nếu bên nào giành quyền kiểm soát khu nhà ga, có thể kiểm soát thế chủ động trong tấn công và phòng thủ của thành phố và ngược lại. Sau khi lính đánh thuê Wagner và quân dù Nga, bất chấp thương vong đã liên tục tấn công, thì quân Nga cuối cùng đã chiếm được quảng trường Nhà ga trung tâm và tòa nhà chờ ở trung tâm phân phối tốc hành bên cạnh. Biệt kích Wagner đã băng qua đường sắt và tiến vào khu dân cư phía Tây thành phố. Tại trung tâm hậu cần kho và trung chuyển ngũ cốc ở phía bắc Nhà ga Trung tâm, lính Wagner dựa vào hỏa lực vượt trội, đã cho nổ tung tất cả các tòa nhà dọc theo phía tây của tuyến đường sắt, buộc lực lượng phòng ngự Ukraine ẩn náu trong các tòa nhà phải rút lui. Như vậy lính đánh thuê Wagner cùng đặc nhiệm dù Nga, đã xé nát "tuyến phòng thủ thứ hai" của quân đội Ukraine, đồng thời đẩy chiến tuyến về phía Tây thành phố (Bản đồ có đường đậm màu đỏ là tuyến phòng thủ thứ hai và đường mảnh bên trái là tuyến phòng thủ thứ ba của quân đội Ukraine). Tuy nhiên Nhà ga trung tâm đã bị san bằng dưới hỏa lực của quân đội Nga và chức năng của nó như một trung tâm chiến trường của Quân đội Ukraine đã thất bại. Ngược lại, quân đội Nga cũng đã không thể sử dụng nó như một điểm tập kết cho lực lượng tiến vào phía tây của thành phố. Để củng cố tuyến phòng thủ của Sân vận động Pioner ở phía đông của Nhà ga Trung tâm, quân đội Ukraine tiếp tục liều lĩnh triển khai lực lượng tới trận địa phòng ngự đến sân vận động, mà không có pháo binh yểm trợ; Quân đội Ukraine sử dụng 2.000 quân để phản kích ở khu vực trường Trung cấp Nông nghiệp và khu vực Quốc phòng xung quanh sân vận động, nhưng không có hỏa lực hạng nặng hỗ trợ, mà chỉ dựa vào các loại xe bán tải, xe bọc thép trang bị súng máy hạng nặng. Tuy nhiên, dưới sức tấn công của hỏa lực pháo binh Nga, các đợt phản kích của quân đội Ukraine vào khu vực trên dường như không thành. Tranh thủ thời cơ quân Ukraine đang “choáng” vì hỏa lực pháo binh Nga và không có pháo binh, xe tăng hỗ trợ, các mũi đột kích của lính đánh thuê Wagner thừa cơ tái chiếm Trường Sư phạm Bakhmut và Trường Trung học Nông nghiệp. Đồng thời đẩy lùi tuyến phòng thủ lên sát tuyến đường sắt. Cuối cùng, cả quân Nga và Ukraine đã giao tranh khốc liệt chưa từng có trên "Vòng eo đất tam giác" giữa Đại lộ Tchaikovsky và Đại lộ Korzensk ở ngoại ô phía nam thành phố. Khu vực này gần với điểm tập kết quân đội Ukraine ở làng Ivanivsk, nên quân phòng ngự ở đây đã nhận được sự hỗ trợ đắc lực của Lữ đoàn đổ bộ đường không số 80 của quân đội Ukraine. Tuy nhiên họ cũng gặp vô vàn khó khăn, do chiến đấu thiếu hỏa lực chi viện. Điều đáng chú ý là cuộc tiến công của lính đánh thuê Wagner trong khu vực nội đô đã vượt qua toàn bộ tuyến đường sắt và tiến vào khu dân cư ở phía tây thành phố. Hiện chiến tuyến của mũi xung kích Wagner, chỉ cách ranh giới của con đường T-0504 ở phía tây của thành phố chưa đầy 500 mét. Con đường T-0504 được coi là đường ranh giới ở phía tây của thành phố Bakhmut; như vậy quân Nga chỉ còn 500 mét nữa là tràn ngập hoàn toàn thành phố chính Bahmut, và trận chiến giành thành phố đã bước vào giai đoạn cuối cùng đếm ngược để đi đến hồi kết.

