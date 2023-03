Bakhmut đang đếm ngược; lính Ukraine dần cạn tiếp tế

Chiến dịch tấn công và phòng ngự tại Bakhmut cuối cùng cũng thấy bình minh kết thúc trong tương lai gần; hiện có thông tin cho rằng, Quân đội Nga và lính đánh thuê Wagner của họ chỉ còn cách tòa nhà trung tâm thành phố 500 mét và đã kiểm soát 70% thành phố. Các cảnh quay do Quân đội Ukraine thực hiện xác nhận rằng, giao tranh đang diễn ra ở trung tâm Bakhmut, ngay trong khu vực Quảng trường Tự do. Như vậy, các cuộc chiến đấu đang diễn ra ở trung tâm thành phố; các mũi tấn công của lính đánh thuê Wagner đang tiến dọc theo Phố Độc lập, đến điểm giao nhau với Phố Svoboda. Những thông tin này được xác nhận bởi chính Quân đội Ukraine, những người đang chiến đấu ở ngay gần Quảng trường Svoboda, nơi có tòa nhà có hàng cột đôi, trong đó có Bảo tàng Địa chất của thành phố; nhưng thực tế quân Ukraine không thể sử dụng tòa nhà này để làm trận địa phòng ngự. Hiện các điểm chốt phòng ngự của quân Ukraine được đặt ở phần lớn trong các tòa nhà nhiều tầng, bao gồm cả tòa nhà của Hội đồng thành phố Bakhmut và Quân đội Ukraine định biến các tòa nhà này, thành các pháo đài phòng thủ để tiêu hao quân Nga. Để đối phó với việc quân Ukraine cố thủ trong các tòa nhà, quân Nga thay vì dùng lực lượng xông thẳng vào, đã đưa pháo binh, xe tăng và xe bọc thép bắn ngắm trực tiếp vào các tòa nhà có quân Ukraine đang trú ẩn; buộc quân Ukraine phải rút xuống các tầng hầm của các ngôi nhà cao tầng này. Theo số lượng cây cối bị đạn pháo đốn hạ và khối lượng bê tông, gạch ngói và các mảnh vụn vật liệu xây dựng khác trên mặt đất, người ta có thể hiểu rằng, đạn pháo hạng nặng của quân Nga bắn vào các vị trí trú ẩn của của Quân đội Ukraine là rất ác liệt. Bản thân lính Ukraine cũng không che giấu điều này, những người lính nằm sau những thân cây còn nguyên vẹn hoặc gần như gãy đôi, sau các đống gạch đá của những tòa nhà bị bom pháo đánh sập. Đánh giá qua đoạn video, có thể thấy họ đang ở trên Phố Mira - phía bắc Quảng trường Svoboda. Hiện tại, Quân đội Nga và lính đánh thuê Wagner đang bao vây Quân đội Ukraine từ ba hướng; và theo ông Prigozin, ông chủ của công ty lính đánh thuê Wagner, Quân đội Ukraine tại khu vực đô thị Bakhmut có thể hết đạn và lương thực trong vài ngày tới. Ông Prigozin cho biết, Quân đội Nga và lực lượng lính đánh thuê của ông đang tăng tốc cắt đứt đường tiếp tế của quân Ukraine. Mặc dù quân Nga đã kiểm soát được những con đường chính ra vào Bakhmut; nhưng do vẫn còn một số con đường ngách nhỏ qua các cánh đồng, nên Quân đội Ukraine vẫn có thể tiếp tế. Mặc dù Quân đội Ukraine ở ngoại thành đã cố gắng vượt qua những phong tỏa của quân Nga để tiếp tế cho quân phòng ngự trong thành phố; nhưng khi đoàn xe vận tải vừa xuất hiện trên đường, đã bị quân Nga bắn phá chính xác. Khi quân Nga tăng cường bắn phá và phong tỏa các con đường tiếp tế còn lại vào Bakhmut, thì Quân đội Ukraine ngày càng khó tiếp cận nguồn cung cấp hơn. Như Prigozin đã nói, nếu Quân đội Ukraine trong thành phố không thể tiếp tế, đạn dược và lương thực của họ sẽ cạn kiệt trong vòng vài ngày. Đợi khi quân Ukraine phòng ngự lâm vào cảnh thiếu đạn và lương thực, khi đó Quân đội Nga và lực lượng lính đánh thuê Wagner sẽ tăng tốc đánh bật quân Ukraine ra khỏi Bakhmut. Trước tình hình đó, Quân đội Ukraine dù có 80.000 quân tăng viện ở ngoại vi cũng chỉ có thể đứng nhìn. Vậy Quân đội Ukraine có thực sự nhìn giai đoạn đếm ngược đến ngày Bakhmut thất thủ? Hiện tại, nếu Quân đội Ukraine không thể phá hủy các trận địa pháo do Quân đội Nga triển khai, đang khống chế các con đường tiếp viện cho lực lượng phòng ngự trong thành phố; thì việc quân Ukraine hết đạn và lương thực chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy, quân Ukraine tiếp viện cho mặt trận Bakhmut nên tập trung vào việc tấn công các trận địa pháo binh của Quân đội Nga. Nhưng đáng tiếc rằng, Quân đội Nga đã đi trước một bước trong việc nâng cấp lực lượng pháo binh của họ. Mới đây, Quân đội Nga đã đưa “đại sát thủ” mới đến chiến trường Bakhmut, đó là bệ phóng rocket đa năng mới "Tornado-G". Khi vừa “chào sân”, hệ thống này đã phá hủy một lúc 7 khẩu pháo lựu xe kéo M-777 do Mỹ sản xuất; đây là đòn giáng mạnh vào Quân đội Ukraine, vốn chỉ có số lượng pháo ít ỏi. Do đó, Quân đội Ukraine có thể sẽ rất khó tiêu diệt được hỏa lực của Quân đội Nga ở Bakhmut; trừ khi có được máy bay chiến đấu để tấn công từ trên không. Nhưng đáng tiếc là Mỹ không đồng ý viện trợ cho Ukraine máy bay chiến đấu, vì sợ lo ngại leo thang cuộc xung đột. Còn số máy bay MiG-29 mà Ba Lan hứa viện trợ, lại bị Đức ngăn cản. Mặc dù có 80.000 quân Ukraine ở ngoại vi, nhưng Nga có 200.000 quân cũng ở thế sẵn sàng; vì vậy dù thế nào, Quân đội Ukraine cũng khó có thể thể thoát khỏi khả năng bị bao vây. Mặc dù ở trong thế bị động như vậy, nhưng phía Ukraine vẫn rất tự tin; mới đây họ còn tung tin chuẩn bị phản công. Theo Quân đội Ukraine, quy mô của cuộc phản công này sẽ gây chấn động thế giới, nhưng theo các chuyên gia phân tích theo sát tình hình Ukraine, họ thực sự không thể nghĩ ra cách nào, để Quân đội Ukraine có thể phản công trong tình hình hiện tại của họ như vậy? Bakhmut vẫn đang ở thế bị quân Nga bao vây, quân chính quy Nga “vẫn nằm im mai phục”, chỉ có lực lượng lính đánh thuê Wagner chiến đấu. Trong khi đó, Quân đội Ukraine thiếu nhân lực, vũ khí, khí tài, vậy làm sao họ có thể phát động phản kích quân Nga như tuyên bố? Lính đánh thuê Wagner đang có mặt tại tòa nhà gần trung tâm thành phố Bakhmut.

