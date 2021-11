Ba lần nỗ lực tiến công vào khu vực Horlivka của Quân đội Ukraine

Vào đêm 20/11, quân đội Ukraine đã tiến hành pháo kích mạnh mẽ thứ ba vào làng Horlivka và các vùng phụ cận của nó. Ban đầu, những đòn mạnh được nhằm vào làng Yasinovatoe, sau đó làng Shakhty bị pháo kích; và gần về đêm, các cuộc đụng độ bắt đầu gần chính Gorlovka. Theo thông tin của truyền thông Nga, ngoài một số lượng lớn các cuộc tấn công bằng pháo vào Gorlovka và các khu vực xung quanh khu dân cư; các cuộc đụng độ bạo lực đã bắt đầu dọc theo đường giới tuyến trong khu vực này, và đã được các nguồn tin địa phương xác nhận. Nguồn tin trích dẫn từ phóng viên chiến trường Georgy Medvedev tại nước cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết: “Các cuộc pháo kích dữ dội vào khu vực trạm kiểm soát, mỏ Izotov, mỏ Gagarin vẫn tiếp tục. Nếu ai có ý định đi đến làng Shakhty 6/7, hãy cẩn thận”. “Khu vực Gorlovka đang bị pháo kích; cường độ của đám cháy ngày càng lớn, cư dân của khu vực giới tuyến thông báo bị pháo kích dữ dội, các trận chiến đã bắt đầu ở một số khu vực của mặt trận, dân quân của DPR cũng đang dùng súng cối đáp trả quyết liệt”; hết lời dẫn. Có rất nhiều đoạn video của cư dân địa phương quay đã được đưa lên mạng xã hội về cuộc pháo kích của Ukraine vào phần lãnh thổ của nước cộng hòa Donetsk tự xưng vào đêm quan; người xem có thể nghe rõ tiếng nổ và anh chớp đạn của đạn pháo 152 ly nổ rất gần. Liên quan đến căng thẳng leo thang tại Miền Đông Ukraine hiện nay, Mỹ xác nhận sự kiện lần đầu tiên quân đội Ukraine sử dụng thành công hệ thống tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ tại khu vực ly khai Donbass. Tên lửa chống tăng Javelin mà Mỹ bán cho Ukraine, theo điều kiện của Mỹ là chỉ được sử dụng khi Ukraine bị xâm lược, nhưng Quân đội Ukraine đã đem ra sử dụng trong cuộc nội chiến tại Miền Đông nước này. Cụ thể là tên lửa Javelin đã được sử dụng trong một trong những cuộc đụng độ gần đây giữa Quân đội Ukraine và dân quân ly khai DPR tại làng Staromaryevka, trên hướng New Maryevka. Truyền thông Nga đã đưa tin trước đó, tổ hợp Javelin đã phá hủy hai xe bọc thép của dân quân Lugansk. Howard Altman, Tổng biên tập tờ Military Times của Mỹ, dẫn lời Kirill Budanov, người đứng đầu Cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, đã xác nhận trong một cuộc phỏng vấn về việc sử dụng thành công hệ thống tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ ở khu vực Donbass. “Budanov nói với tôi rằng, quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa Javelin trong trận chiến, sự kiện này đã đi vào lịch sử của đất nước Ukraine”, Altman nhấn mạnh rằng, các chi tiết về vấn đề này sẽ xuất hiện trong tương lai gần và đoạn video về việc sử dụng Javelin chống lại các đơn vị DPR, cũng có thể sẽ sớm được công bố. Trước đó người ta biết rằng, quân đội Ukraine, những người chiếm giữ làng Staromaryevka của DPR từ ngày 26/10, đã được trang bị các tổ hợp tên lửa chống tăng Javelin, để tăng cường khẳ năng phòng ngự trước lực lượng xe tăng hùng hậu của lực lượng dân quân ly khai Miền Đông. Ít lâu sau, một đoạn video quay cảnh một trong những tổ hợp như vậy bắn trúng xe tăng của lực lượng dân quân LPR, mặc dù không có bình luận chính thức nào về vấn đề này. Đoạn video được cung cấp bởi Quân đội Ukraine. Lo lắng trước tình hình khu vực Miền Đông Ukraine leo thang, Nhà khoa học chính trị Nga Yevgeny Satanovsky đã phát biểu, sau các cuộc không kích vào Donbass, quân đội Ukraine sẽ sử dụng UAV tấn công nhằm vào công dân và cơ sở hạ tầng quân sự của Nga ở Crimea. “Tất nhiên, có một yếu tố địa chính trị trong các cuộc tiến công của Quân đội Ukraine; họ chỉ dám làm việc này khi có các nước phương Tây chống lưng phía sau; họ không chỉ tấn công Donbass mà còn cả Crimea, và các chính trị gia, nhà phân tích quân sự và các nhà báo đã bày tỏ rất nhiều về chủ đề này”, ông Satanovsky nói. Tuy nhiên, tuyên bố của Satanovsky hầu như không liên quan gì đến thực tế, và sự hoảng sợ mà ông tạo ra là hoàn toàn không cần thiết. Yếu tố này đạt được là do các hệ thống phòng không của Nga, hoàn toàn có khả năng kiểm soát hoạt động của máy bay không người lái. Khả năng kiểm soát UAV của Nga, đã được Bộ Quốc phòng Nga chứng minh gần đây, khi một máy bay không người lái “bất khả xâm phạm” TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ, được phát hiện cách bờ biển Crimea 60 km về phía tây. Truyền thông Nga đã phản biện ý kiến của Satanovsky, khi so sánh một cách ngây thơ các hệ thống phòng không “hầu như không có” của các nước cộng hòa tự xưng Donbass, với hệ thống phòng thủ hiện đại của Nga trên bán đảo Crimea. Và đặt câu hỏi, tại sao ông Satanovsky lại tạo ra sự hoảng sợ và mất lòng tin như vậy đối với các hệ thống phòng không của Nga? Trước đó, Ukraine đã thử thông tin về chuyến bay được cho là của máy bay không người lái Bayraktar TB2 đến khu vực Crimea, nhưng thông tin này gần như bị dập tắt ngay lập tức và thực tế, nếu xung đột Miền Đông bùng phát thực sự, những chiếc TB2 cũng khó có đất thao diễn trước các hệ thống phòng không, luôn sẵn sàng bảo vệ người anh em Donbass của Nga. Nguồn ảnh: Pinterest. Video về tên lửa chống tăng của Quân đội Ukraine bắn cháy xe bọc thép của dân quân ly khai DPR. Nguồn: MASKsim.



