Đại diện của phái đoàn giám sát đặc biệt của OSCE báo cáo rằng, trái với các thỏa thuận về giảm leo thang tình hình ở Donbass, Quân đội Ukraine đã điều ít nhất 25 xe tăng T-64 tới Donetsk. Một đoàn tàu với thiết bị quân sự và 12 khẩu pháo chống tăng 100 mm Rapier, đã được OSCE phát hiện tại nhà ga xe lửa Pokrovsk; từ đó những thiết bị quân sự này sẽ di chuyển theo hướng Donetsk. Việc chuyển thêm vũ khí và xe bọc thép đến khu vực giới tuyến cho thấy, Quân đội Ukraine có ý định tiếp tục gia tăng căng thẳng trong khu vực, bất chấp chính quyền Ukraine tuyên bố rằng không có ý định đó. Đồng thời, các chuyên gia cho rằng, Kiev hoàn toàn chưa sẵn sàng cho cuộc tấn công vào Donetsk; tuy nhiên việc pháo kích ngày càng tăng vào khu dân cư Yasinovatoe là điều đáng chú ý. Rất có thể, xe tăng và bộ binh của Quân đội Ukraine có thể tiến theo hướng Yasinovatoe; vì trên thực tế, Yasinovatoe là khu vực phía bắc của Donetsk, ở đây có một ngã ba giao thông đường sắt lớn. Trong tuần qua, các cuộc pháo kích của Quân đội Ukraine đã tăng cường đáng kể về tần suất và mức độ ác liệt. Điều này cho thấy một thực tế là quân đội Ukraine, vẫn đang tích cực chuẩn bị cho cuộc xâm lược Donbass. Trong khi đó, một đoàn tàu khổng lồ chở nhiều xe bọc thép của Nga, đã được nhìn thấy tại nhà ga Valuyki, nằm cách biên giới Ukraine chỉ 27 km. Trên thực tế, nhà ga này nằm cách biên giới Ukraine, chưa đầy nửa giờ đồng hồ tàu chạy. Điều này một lần nữa đặt ra nhiều câu hỏi về việc, liệu phía Nga có ý định đảm bảo an toàn cho các công dân của mình, đang ở trên lãnh thổ của các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR) tự xưng, chưa được công nhận hay không? Trên các đoạn video được đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy sự di chuyển của các đoàn tàu chở các phương tiện bọc thép theo hướng biên giới Ukraine. Trên các toa tàu, chủ yếu là xe chiến đấu bộ binh BMP-3; và số phương tiện này, sẽ được chuyển đến một doanh trại dã chiến. Kênh Telegram đã đưa tin: “Hôm qua, một đoạn video được tìm thấy trên mạng Tik-Tomahawk, được quay tại nhà ga Valuyki ở vùng Belgorod (Valuyki nằm cách biên giới Nga – Ukraine 27 km). Trên các toa tàu, là những chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-3. Tìm kiếm số hiệu toa tàu trên trang web của đường sắt Nga, người ta đã có thể xác định được ga đến ở vùng Kostroma. Chúng tôi xác định rằng đây là căn cứ dự trữ xe tăng tập trung số 22, có mã hiệu của Quân đội Nga là 42713. Do đó, xu hướng tập trung vũ khí và thiết bị trong các trại dã chiến của Quân đội Nga gần biên giới Ukraine là rõ ràng”. Hết lời dẫn. Mặt khác, trước hoạt động tấn công sắp tới của Quân đội Ukraine, bằng cách triển khai quân đội của mình, Nga tuyên bố, họ chỉ có ý định đảm bảo an ninh trong khu vực, ngăn chặn các cuộc tấn công vào lãnh thổ của mình. Ngoài nguy cơ bắt đầu các cuộc chiến toàn diện ở Donbass, quân đội Ukraine còn mở các hành động khiêu khích đe dọa đến các cuộc đụng độ với Nga và ở Biển Azov. Thông tin về vấn đề này, được công bố bởi Phó thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Alexander Grebenkin, khi ông lưu ý rằng, tất cả những điều này dẫn đến một cuộc đối đầu giữa Moscow và Kiev. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Rossiyskaya Gazeta, ông Grebenkin cho biết, căng thẳng không chỉ do Kiev mà còn do NATO tạo ra, vốn đã được quan sát cách đây khoảng một tuần, khi các tàu chiến nước ngoài xuất hiện ngay gần biên giới Nga. Ông Grebenkin còn khẳng định: “Gần đây, chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể quân sự và các hoạt động khác của các nước NATO trong lưu vực biển Biển Đen-Azov, ở hướng tây và khu vực Bắc Cực. Mức độ của các mối đe dọa trong không gian biên giới, liên quan đến khả năng xuất hiện của các cuộc xung đột vũ trang không giảm”. Tình hình bất lợi, đang xuất hiện trực tiếp tại biên giới Nga và buộc Nga phải thực hiện các biện pháp thích hợp; những hành động tự vệ, đã được quân đội Nga chứng minh; và trong mọi khả năng, căng thẳng sẽ chỉ tiếp tục gia tăng trong những tháng tới. Nguồn ảnh: Topwar. Video về đoàn tàu chở nhiều xe bọc thép của Nga, đã được nhìn thấy tại nhà ga Valuyki, nằm cách biên giới Ukraine chỉ 27 km.

