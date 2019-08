Ba cuộc chiến tranh ngớ ngẩn nhất trong lịch sử nhân loại

Đầu tiên là cuộc chiến vì một cái... xô. Đây là một cuộc chiến tranh thực sự diễn ra giữa hai xứ Bologna và Modena của Italia vào năm 1325, kết quả là 2000 người đã thiệt mạng và bằng ấy người bị thương chỉ vì một cái xô. Nguồn ảnh: WATM. Nguyên nhân của cuộc chiến tranh vô lý này rất đơn giản, chỉ là do một người lính xứ Modena ăn cắp một cái xô từ xứ Bologna. Phía Bologna đòi Modena trả lại cái xô cho mình nhưng không thành. Hai xứ này trong quá khứ vốn không ưa gì nhau và câu chuyện cái xô như một giọt nước tràn ly. Nguồn ảnh: WATM. Kết quả là một cuộc chiến tranh đã xảy ra, Bologna huy động tới... 32.000 quân để đi đòi lại cái xô trong khi đó Modena sử dụng 7000 lính được đào tạo chuyên nghiệp để... bảo vệ cái xô. Nguồn ảnh: WATM. Kết quả là một trận thư hùng ở Zappolino đã diễn ra, người Modena dù chịu tổn thất nặng nhưng vẫn giữ được "cái xô danh dự" và ngày nay, cái xô tội đồ dẫn đến cái chết của hơn 2000 người này vẫn được bảo quản trong một viện bảo tàng ở Italia. Nguồn ảnh: WATM. Sau cái xô tiếp đến là cuộc chiến tranh vì con heo rừng. Nguyên nhân của cuộc chiến cũng rất đơn giản, chỉ vì một người nông dân Mỹ bắn chết một con heo rừng của người Anh khi con heo này đang ăn cà chua trong vườn của ông ta. Nguồn ảnh: WATM. Sự việc diễn ra trên hòn đảo đang bị tranh chấp giữa Anh và Mỹ. Điều này khiến cả hai quốc gia "xông xáo" xung phong xử lý vụ việc để khẳng định chủ quyền trên hòn đảo của mình. Người Anh đã suýt bắt giữ ông nông dân nóng tính kia trong khi người Mỹ đưa thuyền chiến tới đây để bảo vệ công dân của mình và khẳng định con heo rừng đã "xâm phạm đất tư bất hợp pháp". Nguồn ảnh: WATM. Rất may, sau một tuần phô diễn sức mạnh của cả hai bên, cuộc chiến tranh đã không nổ ra và cả Anh lẫn Mỹ đều quyết định "chung quyền sở hữu" hòn đảo này, sự việc người nông dân và con heo rừng cũng chìm vào quên lãng từ đây. Nguồn ảnh: WATM. Mới đây nhất trong lịch sử, vào năm 1925, 20.000 người Hy Lạp và 10.000 người Bulgaria đã "nói chuyện" với nhau trên chiến trường vì một con chó đi lạc. Nguồn ảnh: WATM. Sự việc xảy ra khi một lính Hy Lạp đuổi theo một con chó và vô tình chú chó đã chạy sang đất Bulgaria mà người lính Hy Lạp vẫn mải mê đuổi theo không hề hay biết. Biên phòng Bulgaria sau đó đã nổ súng bắn chết người Hy Lạp này vì lý do anh ta vượt biên. Nguồn ảnh: WATM. Hy Lạp với sức mạnh quân sự khá kinh khủng vào thời điểm đó đã cho quân tràn qua biên giới để trả thù, chiếm được một thị trấn của Bulgaria gần với biên giới nước này. Nguồn ảnh: WATM. Thậm chí, Hy Lạp còn tính xâm lược luôn Bulgaria nhưng Hội quốc Liên đã can thiệp, yêu cầu hai nước hoà giải. Kết quả là có khoảng 20 lính Bulgaria và 122 lính Hy Lạp chết trong giao tranh, không ai biết cuối cùng con chó tội đồ đã chạy đi đâu mất. Nguồn ảnh: WATM. Mời độc giả xem Video: Diễn biến từng ngày của chiến tranh Thế giới thứ nhất.

