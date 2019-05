Nhìn lại 8 cuộc chiến mà nước Mỹ không thể quên

Kể từ khi lập quốc cho tới Chiến tranh Iraq và năm 2003, nước Mỹ đã mất tổng cộng 626.000 quân trong mọi cuộc chiến. Trong đó Chiến tranh Thế giới thứ hai tới tận ngày nay vẫn là cuộc chiến đẫm máu nhất mà nước Mỹ từng tham gia. Nguồn ảnh: BI. Chiến tranh Thế giới thứ nhất là cuộc chiến đầu tiên ở quy mô thế giới có sự tham gia của người Mỹ. Hình ảnh lịch sử của cuộc chiến này được phóng viên chiến trường Paul Popper ghi lại với đặc sản lớn nhất của cuộc chiến này đó là... chiến hào. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên sự đóng góp của quân đội Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất trên mặt trận là không nhiều, chủ yếu nước này chỉ bán vũ khí cho các phe tham chiến (vào giai đoạn đầu) và đây cũng là đóng góp quan trọng nhất của "xứ cờ hoa" trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Nguồn ảnh: BI. Hình ảnh lịch sử của quân đội Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai được chụp bởi Jose Rosenthal, phóng viên của tờ AP cùng quân đội Mỹ tham gia vào cuộc đổ bộ ở Iwo Jima. Trong bức hình này, những người lính Mỹ đang dựng cờ dưới làn đạn của quân đội Nhật Bản và cuộc giao tranh vẫn chưa thực sự kết thúc. Nguồn ảnh: BI. Chiến tranh Thế giới thứ hai cũng là cuộc chiến đẫm máu nhất mà Mỹ từng tham chiến. Trong số 626.000 người Mỹ thiệt mạng vì chiến tranh suốt từ khi lập nước tới sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, có tới 65% thiệt mạng trong cuộc chiến này. Nguồn ảnh: BI. Hình ảnh hai em nhỏ cõng nhau được xem là biểu tượng của Chiến tranh Triều Tiên do phóng viên chiến trường R.V. Spencer ghi lại vào năm 1951. Đây là cuộc chiến tranh ý thức hệ đầu tiên mà Mỹ tham gia với vai trò chủ chốt. Nguồn ảnh: BI. Tổng cộng đã có tới khoảng 1,6 triệu thương vong cho các phe tham gia cuộc chiến tranh này. Giao tranh trên chiến trường thực tế chỉ kéo dài trong ba năm nhưng cuộc chiến về mặt lý thuyết thì tới nay vẫn chưa kết thúc. Nguồn ảnh: BI. Bức ảnh nổi tiếng trong Chiến tranh Việt Nam do phóng viên Nick Út - một người Việt làm việc cho hãng AP ghi lại được cho là biểu tượng nổi bật nhất của cuộc chiến kéo dài hơn 20 năm này. Nguồn ảnh: BI. Mỹ chính thức rút khỏi Việt Nam vào năm 1973, mất tổng cộng hơn 58.000 lính Mỹ và khoảng gấp ba lần số đó rời Việt Nam với thương tật vĩnh viễn và rồi kết cục là chính quyền bù nhìn miền Nam Việt Nam do Mỹ dựng lên vẫn thất bại thảm hại, bị xoá sổ khỏi bản đồ thế giới. Nguồn ảnh: BI. Một bức ảnh được coi là biểu tượng của Chiến tranh Vùng Vịnh được chụp bởi một phi công trong Không quân Mỹ. Đây là cuộc chiến tranh đầu tiên mở màn cho năm tháng rực lửa kéo dài liên miên ở Trung Đông từ cuối thế kỷ 20 cho tới tận nay. Nguồn ảnh: BI. Cuộc chiến này cũng mở ra một khái niệm hoàn toàn mới cho người dân Mỹ và các nước dân chủ, đó là gây chiến tranh để bảo vệ... quyền lợi kinh tế của Mỹ và đồng minh trong khu vực. Nguồn ảnh: BI. Hình ảnh một em nhỏ đầy máu me được xem là biểu tượng của Chiến tranh Iraq được nhiếp ảnh gia Chris Hondros chụp vào năm 2005. Em bé trong ảnh mới chỉ 5 tuổi đang gào khóc bên thi thể cha mẹ mình do bị lính Mỹ... bắn nhầm. Nguồn ảnh: BI. Sau chiến tranh bảo vệ ảnh hưởng thuộc địa (thế chiến hai), chiến tranh chống ý thức hệ (chiến tranh Triều Tiên) và Chiến tranh Uỷ nhiệm (chiến tranh Việt Nam) thì tới Iraq, cuộc chiến chỉ xoay quanh lợi ích kinh tế là chủ yếu. Nguồn ảnh: BI. Hình ảnh nổi tiếng nhất trong cuộc Chiến tranh Afgianistan được một phóng viên Reuters mang tên Goran Tomasevic ghi lại vào năm 2008. Trong ảnh, một lính Mỹ may mắn tránh được viên đạn của đối phương chỉ trong gang tấc. Nguồn ảnh: BI. Kéo dài từ năm 2001 tới tận ngày nay, mọi người đều ví Afghanistan là cuộc "Chiến tranh Việt Nam" của người Mỹ ở thế kỷ 21 và thực tế thì không ít người coi Afghanistan là một "Việt Nam ở Trung Đông" khi quốc gia này từng chịu sự xâm lược của Liên Xô và tới nay là Mỹ nhưng vĩnh viễn không bao giờ chịu khuất phục. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Lính Lê Dương Pháp tham chiến ở Afghanistan.

