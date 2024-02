Avdiivka thất thủ, tuyến phòng thủ tiếp theo của Ukraine ở đâu?

Trận chiến khốc liệt giành Avdiivka cuối cùng cũng kết thúc với việc Nga chiến thắng và Ukraine rút lui. Mặc dù Ukraine tuyên bố đã gây thương vong lớn cho quân Nga, nhưng ngay cả truyền thông Ukraine và phương Tây cũng thừa nhận rằng, việc mất Avdiivka không chỉ mang lại cho quân Nga thế chủ động chiến lược, mà còn mang lại những hậu quả chính trị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Syrskyi xác nhận trên mạng xã hội vào sáng sớm ngày 17/2 rằng, dựa trên tình hình chiến sự hiện tại ở Avdiivka, nhằm ngăn chặn quân Ukraine bị bao vây và bảo vệ tính mạng của những người dân cũng như sĩ quan và binh lính Ukraina, ông quyết định rút quân Ukraine khỏi khu vực thành phố. Sau khi rút khỏi thành phố Avdiivka, quân Ukraine di chuyển đến các vị trí thuận lợi hơn cho các hoạt động phòng thủ. Tướng Syrskyi nói rằng, Quân đội Ukraina ở Avdiivka đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu và gây ra tổn thất nặng nề cho Quân đội Nga. Sau khi chuyển tuyến phòng thủ, Quân đội Ukraine đang tiến hành các biện pháp nhằm ổn định tình hình mặt trận. Tổng thống Ukraine Zelensky, người từ lâu chủ trương “tử thủ” Avdiivka, cũng thừa nhận việc rút quân Ukraine khỏi khu vực là một “quyết định rất hợp lý, chuyên nghiệp và đúng đắn”. Tổng thống Zelensky cho rằng, Quân đội Ukraine không thể bị bao vây và do đó cần phải di chuyển sang các mặt trận khác. "Kể từ tháng 10 năm ngoái, Quân đội Ukraine ở Avdiivka đã tiêu hao nhiều quân số, vũ khí của Nga và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, khiến quân Nga tổn thất hàng chục nghìn người". Avdiivka được biết đến là một pháo đài vững chắc mà Quân đội Ukraine đã dày công xây dựng trong nhiều năm qua, thậm chí còn được truyền thông phương Tây quảng bá là “pháo đài thép”. Nên không có gì ngạc nhiên, khi phương thức tấn công truyền thống của Quân đội Nga sẽ gặp thiệt hại nặng nề. Những trận đánh kéo dài nhiều tháng giành Avdiivka, được mô tả là "rất đẫm máu". Nhưng ngay cả hãng tin CNN/Mỹ ngày 17/2 cũng thừa nhận, việc Nga chiếm được Avdiivka là chiến thắng lớn nhất trên chiến trường của Nga kể từ khi chiếm được Bakhmut, "cho thấy cuộc chiến dường như đã chuyển sang hướng có lợi cho phía Nga”. Đối với Quân đội Ukraine, vấn đề mấu chốt là Avdiivka đã mất, vậy tuyến phòng thủ tiếp theo của họ sẽ ở đâu? Truyền thông phương Tây gần đây thường xuyên đưa tin, Quân đội Ukraine đang phải đối mặt với vấn đề ngày càng nghiêm trọng là thiếu quân số. Bên cạnh đó, do ưu thế pháo binh và không quân trên chiến trường của Quân đội Nga ngày càng vượt trội, khiến Quân đội Ukraine buộc phải tiếp tục gửi những người lính được huấn luyện kém đến Avdiivka và những chiến trường khác, để rồi họ kiệt sức trong những trận bom pháo ác liệt của quân Nga. Trong bối cảnh đó, các nhà quan sát quân sự phương Tây nhìn chung lo ngại rằng, Ukraine không có đủ quân số và vũ khí (nhất là vũ khí hạng nặng) để bảo vệ tuyến phòng thủ thứ hai. Đặc biệt khi cường độ viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine ngày càng yếu đi. Tướng Tarnavsky, chỉ huy nhóm chiến đấu "Tavriya" của Quân đội Ukraine, người chịu trách nhiệm về các hoạt động phòng thủ của thành phố Avdiivka, cho biết trên mạng xã hội hôm 17/2 rằng, hiện các lực lượng của họ đang ở vị trí trên tuyến phòng thủ thứ hai. Tướng Tarnavsky cũng cho biết thêm, việc sơ tán quân Ukraine khỏi thành phố được thực hiện theo một kế hoạch định trước, có tính đến những thay đổi khác nhau trong hoàn cảnh. Nhưng có nhiều thông tin cho biết, có nhiều lính Ukraine đã tự bỏ vị trí chiến đấu để rút về phía Tây, mà không có sự cho phép của chỉ huy. Tướng Tarnavsky cũng thừa nhận rằng, trong giai đoạn cuối của chiến dịch phòng thủ Avdiivka, một số binh sĩ Ukraine vẫn bị bắt làm tù binh; đó là một tổn thất “đặc biệt đau thương” cho Quân đội Ukraine, khi họ hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng những binh sĩ được huấn luyện bài bản. Mạng tin tức "Strana.ua" của Ukraine ngày 17/2 cũng đưa tin, so với Bakhmut, việc đánh bật quân Ukraine khỏi Avdiivka là một thắng lợi mang tính chiến lược hơn đối với Nga; đồng thời Quân đội Nga đã lấp đầy khoảng trống ở mặt trận tại đây và đạt được chiến lược không gian lớn hơn. Tuy nhiên, diễn biến của cuộc chiến sau này phụ thuộc vào việc Quân đội Ukraine có thể giữ được cái mà Tướng Syrskyi gọi là “tuyến phòng thủ thuận lợi” hơn hay không? Nếu vậy, việc mất quyền kiểm soát thành phố Avdiivka sẽ không dẫn đến sự thay đổi cơ bản về tình hình ở tiền tuyến. Tuy nhiên, nếu Quân đội Nga nhân cơ hội này tấn công Pokrovsk, cách Avdiivka 40km về phía tây, như vậy sẽ gây ra mối đe dọa cho toàn bộ quân Ukraine ở mặt trận phía nam. Ngoài ra, Quân đội Nga cũng có thể mở cuộc tấn công theo hướng quan trọng hơn, cụ thể là Zaporozhye và sông Dnieper. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này. Truyền thông Ukraine cho rằng, trước ngày kỷ niệm 2 năm bùng nổ xung đột Nga-Ukraine và cuộc bầu cử Tổng thống Nga đang đến gần, việc Quân đội Ukraine mất quyền kiểm soát Avdiivka sẽ có tác động lớn về mặt chính trị và xã hội. Tờ “Tầm nhìn” của Nga cũng trích dẫn ý kiến chuyên gia ngày 17/2 rằng, việc quân Ukraine rút khỏi khu vực này là một thắng lợi lớn khác của quân Nga sau khi nắm quyền kiểm soát Bakhmut vào năm ngoái. Mặc dù toàn bộ cuộc chiến chưa đến bước ngoặt, nhưng Quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát tốt hơn đối với thế chủ động chiến lược. Trong tương lai, Quân đội Nga có thể tiến tới Selydove và Pokrovsk ở phía Tây khu vực, hoặc tấn công Kramatorsk, một thành phố công nghiệp khác ở vùng Donetsk. Sau trận Avdiivka, Quân đội Nga có nhiều khả năng đạt được mục tiêu kiểm soát hoàn toàn khu vực Donetsk (Nguồn ảnh: CNN, Reuters Strana.ua, Topwar). Các binh sĩ của Lữ đoàn bộ binh sơn cước cơ giới số 55 của Nga gần một tượng đài trong công viên thành phố ở trung tâm Avdeevka. Nguồn: Topwar.

