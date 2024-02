Quân Nga kiểm soát lối vào Avdiivka và chiếm khu vực kiên cố Zenit

Trong những ngày gần đây, sự chú ý đáng kể của công chúng và giới truyền thông đã tập trung vào các sự kiện ở Avdiivka. Theo những thông tin mới nhất, quân Nga đang dốc toàn lực tấn công vào thành phố và đạt được những thành công đáng kể trên mặt trận. Thời điểm quan trọng của các hành động tấn công hiện nay là việc quân Nga chiếm được lối vào thành phố Avdiivka từ làng Lastochkine. Bước đột phá này được thực hiện tại khu vực nhà hàng Brevno trước đây, nằm ở giao lộ giữa đường cao tốc O-0542 và Đại lộ Công nghiệp. Việc quân Nga kiểm soát được khu vực quan trọng này đã ngăn cản việc phía Ukraine chuyển quân tiếp viện cũng như lương thực, thực phẩm vào trong thành phố; đồng thời chuyển những người bị thương ra ngoài. Trong những giờ tiếp theo của cuộc hành quân theo hướng này, quân Nga đã đạt được tiến bộ bổ sung, tiến thêm 650 mét và giành quyền kiểm soát các đoạn đường quan trọng dẫn đến Avdiivka từ Lastochkine; giúp quân Nga củng cố hơn nữa thế trận tiến công của họ. Điều đặc biệt đáng chú ý là trong cuộc tổng tấn công đang diễn ra, khi quân Nga đã có thể kiểm soát thêm một km2 ở thành phố Avdiivka, tiếp cận ga xe lửa của thành phố từ phía bắc. Chiến quả này có tầm quan trọng chiến lược, do tầm quan trọng của nhà ga trong bối cảnh cơ sở hạ tầng đô thị và hậu cần. Ngược lại, quân Ukraine gặp phải những khó khăn khi cố gắng tìm kiếm những vị trí thuận lợi trong điều kiện chiến đấu trên đường phố. Việc phải rút về phía nam ngõ Privokzalny và không giành được chỗ đứng trong khu vực nhà ga cho thấy những khó khăn mà quân Ukraine phải đối mặt. Ngoài ra, các nỗ lực đưa lực lượng dự bị vào chiến đấu ở khu vực Pokrovsky và trên đường cao tốc Khu phố 9 nối làng Tonenkoye-Avdiivka rất phức tạp, do hỏa lực pháo binh và không quân của quân Nga bắn phá ác liệt không ngừng nghỉ. Trong thành phố Avdiivka, có một số khu vực đã được Quân đội Ukraine xây dựng trở thành những cứ điểm phòng ngự kiên cố; trong đó có trận địa phòng không “Zenit”. Nơi đây cùng với khu vực “Bãi săn của Sa hoàng”, trở thành trận địa phòng ngự hiểm hóc của quân Ukraine ở phía nam Avdiivka. Vào tháng trước, khu vực “Bãi săn của Sa hoàng” đã bị đặc nhiệm Nga luồn theo cống thoát nước chiếm bất ngờ. Còn trận địa phòng không Zenit trong ngày hôm qua đã bị quân Lữ đoàn Slavic số 1 của Nga tràn ngập; thông tin này đã được cả truyền thông Nga và Ukraine công bố. Khu trận địa phòng không Zenit được Ukraine xây dựng vào năm 2015, là một trong những công trình phòng thủ vững chắc nhất ở Avdiivka, bao gồm cả hầm ngầm. Khu vực này, còn được gọi là đơn vị A-1428, được cả Nga và Ukraine công nhận là điểm phòng thủ then chốt. Việc chiếm giữ căn cứ Zenit trở nên khả thi sau một chiến dịch được chỉ huy Nga lên kế hoạch tỉ mỉ, sau đó là việc bao vây và giành quyền kiểm soát. Các bức ảnh và video đã xuất hiện trên mạng xác nhận sự xuất hiện của cờ Nga trên căn cứ Zenit. Tầm quan trọng của sự kiện này rất khó để đánh giá cao hay thấp, do các trận đánh giành khu vực này được bắt đầu từ tháng 12/2022. Theo thông tin sơ bộ, một số lính Ukraine tại Zenit không kịp rút lui đã bị bắt làm tù binh; tuy nhiên nhiều người đã rút lui an toàn. Giờ đây, Quân đội Nga đang phải đối mặt với một nhiệm vụ mới - đánh chiếm khu vực kiên cố Cheburashka, nơi đang ngăn cản bước tiến tiếp theo theo hướng của tiểu khu Khimik ở Avdiivka. Thành công theo hướng này có thể mở đường cho các đơn vị Nga tiến sâu vào khu vực đô thị Avdiivka. Đồng thời, có thông tin cho rằng, quân Ukraine đã bắt đầu rút dần khỏi các vị trí phía đông và phía nam của thành phố, về các khu vực chưa bị quân Nga tràn ngập bằng đường mòn nhỏ. Rất có thể, đó là bước để quân Ukraine rút hoàn toàn khỏi Avdiivka trong mấy ngày tới. Còn Tướng Alexander Tarnavsky, Tư lệnh chiến trường miền Nam của Ukraine tuyên bố, sẽ rút quân khỏi khu vực Zenit ở hướng nam Avdiivka. Theo Tướng Tarnavsky, quyết định này được đưa ra “sau nhiều tháng tranh luận” và quân Ukraine sẽ rút lui về vùng ngoại ô phía đông nam của Avdiivka. Tướng Tarnavsky cũng cho biết thêm, quyết định rút quân được đưa ra, nhằm bảo toàn lực lượng và cải thiện thế trận phòng ngự của quân Ukraine tại Avdiivka, làm cơ sở cho các cuộc phản công sau này. Hiện đội hình chiến đấu của quân Ukraina ở Avdiivka đã gặp khủng hoảng nghiêm trọng và đây là lý do khiến Quân đội Nga đã dần đóng “nắp vạc” và giải thích tại sao quân Ukraine có nguy cơ bị bao vây hoàn toàn. Tuy nhiên, Tướng Tarnavsky tuyên bố rằng, việc "rút quân" được thực hiện có mục đích và việc cố giữ các khu vực trận địa phòng ngự kiên cố như Zenit, được cho là sẽ không mang lại bất kỳ lợi thế nào trước quân Nga. Nhưng trong trường hợp này, một câu hỏi đặt ra là tại sao trong một thời gian dài, quân Ukraine “sống chết” để bảo vệ khu vực này, nếu nó không có ý nghĩa chiến thuật gì? Và trong trường hợp này, chỉ huy Quân đội Ukraine đã đưa bao nhiêu quân đến đây vì một mảnh đất “vô nghĩa” về mặt chiến thuật? Rõ ràng là đội hình Ukraine đang rút lui, do tình thế vô vọng đối với họ. Bản thân nhiều binh lính Ukraine chiến đấu tại Avdiivka trước đó đã phàn nàn với báo chí phương Tây về tổn thất quá cao và việc họ phải tự mình rút khỏi khu vực kiên cố, mà không cần sự cho phép (Nguồn ảnh: Topwar, Sputnik, Reuters).

