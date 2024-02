Hướng tiến công tiếp theo của quân Nga sẽ là ở đâu sau Avdiivka?

Sau khi tràn ngập Avdiivka, quân Nga sẽ tiếp tục cố gắng đẩy lùi quân Ukraine ra xa thành phố Donetsk, nên giao tranh ác liệt ở khu vực xung quanh phía tây thành phố sẽ tiếp tục diễn ra. Điều này đã được chuyên gia người Nga Yuri Podolyaka đề cập đến vào ngày 17/2, khi dự đoán những diễn biến tiếp theo trên kênh Telegram của mình. Podolyaka viết: “Nếu quan sát kỹ vào bản đồ chiến sự khu vực từ Marinka đến Gorlovka, chúng ta sẽ thấy rằng cuộc tấn công từ Donetsk qua Krasnogorovka và Marinka của quân Nga nói chung là vô nghĩa về mặt chiến lược". Nếu quân Nga có thể di chuyển cách tiền tuyến hiện tại từ 10 đến 1,5 km về phía tây, nhưng sau đó sẽ đụng với các tuyến phòng thủ ở khu vực Kurakhovo - Ukrainsk - Selidovo (vị trí 3 trên bản đồ); nơi các vị trí của Ukraine nằm ở độ cao chiếm ưu thế. Yếu tố này sẽ cực kỳ khó để vượt qua và nếu cố, sẽ thiệt hại lớn”. Theo chuyên gia Podolyaka, việc các đơn vị Nga tiến sâu hơn tới Ocheretino và Novokalinovo có vẻ hợp lý. Điều này có thể đánh bại quân Ukraine phòng thủ, cả trên tuyến Kurakhovo - Ukrainsk - Selidovo đã đề cập và ở khu vực Toretsk (vị trí 1 trên bản đồ). Rõ ràng là quân Nga cũng sẽ cố gắng đánh bật quân Ukraine ra khỏi phòng tuyến Berdychi-Orlovka (vị trí 2 trên bản đồ) nhằm ngăn chặn bộ chỉ huy Ukraine ổn định mặt trận. Một bước đột phá trong lĩnh vực này sẽ cải thiện đáng kể vị thế hoạt động và chiến thuật của quân Nga theo hướng này. Chuyên gia Podolyaka cũng nói thêm rằng, cuộc tiến công của quân Nga qua hướng Ocheretino và Novokalinovo sẽ diễn ra dọc theo lưu vực sông mà không tiến hành vượt sông; điều này rất quan trọng trong thời kỳ bắt đầu tan băng ở miền đông Ukraine. Nếu quân Nga sẽ có thể tiến về phía bắc tới tận Druzhkovka và đồng thời chọc thủng được tuyến phòng thủ của Ukraine ở khu vực Chasov Yar (Bakhmut), thì có thể bao vây nhóm quân Ukraine ở khu vực Toretsk. Vì vậy, các trận đánh giành Ocheretine và Chasov Yar sẽ bắt đầu trong thời gian sắp tới. Trong ngày 18/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Tướng Sergei Shoigu báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc Quân đội Nga đã hoàn toàn kiểm soát thành phố Avdiivka ở Donbass. Việc quân Nga tràn ngập Avdiivka diễn ra hôm thứ Bảy (17/2) và thông tin này chính thức được Bộ Quốc phòng Nga công bố vào ngày 18/2. Thành phố Avdiivka, trước đây là trung tâm phòng thủ, tiền đồn quan trọng của Ukraine tại Donetsk, hiện do Nhóm quân Trung tâm dưới sự chỉ huy của Đại tá Andrei Mordvichev kiểm soát. Theo số liệu chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, thành phố Avdiivka có diện tích là 31,75 mét km vuông, đã chính thức nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Trong 24 giờ qua, trong trận chiến giành Avdiivka, phía Ukraine đã tổn thất hơn 1.500 quân. Hiện tại, các hoạt động của Quân đội Nga đang được tiến hành ở Avdiivka để tiến hành truy quét tàn quân Ukraine và bao vây tiêu diệt các đơn vị Ukraine còn lại; đặc biệt là tại khu vực của Nhà máy hóa chất và than cốc Avdiivka. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, do hỏa lực của Quân đội Nga tiến hành liên tục, nên chỉ có các đơn vị nhỏ rải rác của Ukraine mới rút khỏi Avdiivka, nhưng phải bỏ lại hoàn toàn các loại vũ khí hạng nặng và các trang thiết bị quân sự. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng, việc họ tràn ngập Avdiivka giúp có thể di chuyển chiến tuyến ra khỏi khu vực phạm vi thành phố Donetsk và giảm đáng kể mối đe dọa từ các cuộc tấn công của Ukraine vào thành phố. Cho đến thời điểm hoàn toàn kiểm soát thành phố, thông tin về cuộc tiến công của quân Nga được giữ bí mật, để đảm bảo hoàn thành thắng lợi chiến dịch. Sau khi chiếm quyền kiểm soát Avdiivka, quân Nga tiếp tục tấn công, đẩy quân Ukraine lùi sâu về hướng tây. Theo ông Igor Nikulin, cựu thành viên Ủy ban Giải trừ quân bị của Liên hợp quốc, cho biết, việc Quân đội Nga chiếm được Avdiivka là một thành công đáng kể và có thể so sánh với việc họ chiếm quyền kiểm soát các thành phố trọng điểm như Mariupol và Bakhmut. Theo ông Nikulin, quân Ukraine tại Avdiivka đã bị tổn thất lớn, hàng nghìn binh sĩ của họ thiệt mạng, số còn lại phải trải qua những giây phút chịu đựng hỏa lực từ các loại bom pháo của Nga và cuối cùng khi không chịu nổi, họ phải rút lui một cách “không có trật tự”. Ngoài ra, chuyên gia Nikulin bày tỏ quan điểm rằng, quân Ukraine có thể rút lui về tuyến phòng thủ tiếp theo, đi qua Slavyansk, Kramatorsk và Chasov Yar, nơi quân đội Ukraine có thể cố gắng củng cố sức mạnh của họ, vì có một tuyến phòng thủ khác ở đó (Nguồn ảnh: Topwar, Sputnik, CNN). Quân Nga kéo cờ chiến thắng ở Nhà máy than cốc Avdiivka. Nguồn: Topwar.

