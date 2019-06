Anh tập trận hải quân lớn ở Baltic sau hơn 100 năm

Hải quân Hoàng gia Anh đã dẫn đầu cuộc tập trận quy mô lớn trên biển Baltic, một động thái nhằm thể hiện sức mạnh và sự trở lại của Anh trong việc dẫn dắt các hoạt động quân sự quốc tế. RT dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Anh cho biết cuộc tập trận của lực lượng viễn chinh liên quân do Anh dẫn đầu là "cuộc triển khai lớn nhất của Hải quân Hoàng gia ở biển Baltic trong vòng 100 năm trở lại đây". Cuộc tập trận mang tên Bảo vệ Baltic có sự tham gia của 4.000 binh sĩ, 44 tàu chiến từ 9 quốc gia thuộc Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tàu đổ bộ có sàn đáp cho trực thăng HMS Albion của Hải quân Hoàng gia Anh là kỳ hạm của cuộc tập trận. Đây là lần đầu tiên Hải quân Hoàng gia Anh chỉ huy cuộc tập trận của lực lượng viễn chinh liên hợp, điều mà họ đã không làm trong hơn 100 năm qua. Cuộc tập trận diễn ra trên biển Baltic, điểm nóng tranh giành ảnh hưởng giữa Nga và NATO trong những năm gần đây. Bảo vệ Baltic được xem là thông điệp mạnh mẽ gửi đến Nga về sự đoàn kết và khả năng triển khai lực lượng của các nước đồng minh NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Penny Mordaunt nói với các phóng viên: "Nga đang trở nên quyết đoán hơn, chúng tôi thấy họ triển khai nhiều vũ khí mới hơn. Chúng tôi có thể tưởng tượng các kịch bản có thể diễn ra trong tương lai". Lần gần nhất mà Hải quân Hoàng gia Anh triển khai lực lượng với quy mô tương tự là vào năm 1919, trong chiến dịch Red Trek, khi Anh cố gắng loại bỏ nước Liên Xô non trẻ, một phần trong sự can thiệp rộng lớn hơn của đồng minh chống lại Moscow trong Nội chiến Nga. Cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp của hải quân các nước NATO nhằm đối phó với mọi cuộc khủng hoảng tiềm năng. Cuộc tập trận còn chứng minh tinh thần đoàn kết trước các mối đe dọa của NATO. HMS Albion là tàu đổ bộ lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Anh với lượng choán nước đầy tải hơn 21.000 tấn. Tàu có thể chở theo 67 xe thiết giáp và hơn 400 lính thủy quân lục chiến. Thời gian gần đây, Hải quân Hoàng gia Anh đã tăng cường hoạt động trên khắp thế giới. Năm 2018, HMS Albion đã có chuyến thăm hữu nghị đến cảng TP.HCM, Việt Nam.

