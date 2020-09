Ảnh hiếm: Quân đội Liên Xô diễn tập đổ bộ vào Đông Đức năm 1980

Khối Waszawa là một liên minh quân sự được thành lập vào năm 1955 có trụ sở đặt tại Waszawa - Thủ đô của Ba Lan. Đây là tập hợp các nước Trung và Đông Âu theo chế độ Xã hội Chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu với mục đích làm đối trọng và chống lại khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ chỉ huy. Giai đoạn 1970 - 1980 là thời điểm khối Waszawa phát triển và lớn mạnh cực độ, tạo một sức ép vô cùng to lớn đối với đối phương cùng với đó là một tinh thần chiến đấu cao. Ảnh: Chiến sĩ Hải quân đánh bộ Liên Xô với súng trường AK-74. Năm 1980, khối Waszawa đã tổ chức cuộc diễn tập đổ bộ lớn mô phỏng chiến đấu lên lãnh thổ Đông Đức với sự tham gia của số lượng lớn binh sĩ cũng như khí tài, trang bị nhằm nâng cao khả năng đổ bộ chiến đấu lên lãnh thổ đối phương cũng như tái chiếm lãnh thổ bị đối phương chiếm đóng. Ảnh: Tàu đổ bộ đệm khí mang xe thiết giáp cơ động tốc độ cao lao lên bờ trong khuôn khổ cuộc diễn tập. Hoạt động tập trận với sự tham gia của các tàu đổ bộ đệm khí cao tốc, tàu đổ bộ há mồm, trực thăng vận tải - vũ trang. Cùng với đó là lượng lớn các loại xe thiết giáp lội nước bánh lốp, xe tăng chiến đấu hạng nhẹ và nhiều binh sĩ Hải quân đánh bộ đến từ các quốc gia trong khối. Ảnh: Tàu đổ bộ đệm khí cơ động tốc độ cao với sự yểm trợ của biên đội máy bay trực thăng vận tải - vũ trang. Sau khi cơ động ủi bãi lao lên bờ, khoang tàu đệm khí sẽ mở ra cho xe thiết giáp và xe tăng phối thuộc cùng với chiến sĩ hải quân đánh bộ nhanh chóng tiến lên bờ. Trước đó, các loại hỏa lực từ tàu như pháo phản lực, pháo hạm cùng rocket từ máy bay trực thăng vũ trang đồng loạt khai hỏa nhằm dọn bãi đổ bộ và triệt hạ sức đề kháng của đối phương phòng thủ trên bờ, tạo điều kiện cho quân ta chiếm lĩnh trận địa dễ dàng. Ảnh: Xe thiết giáp BTR-60PB tiến lên bờ phối thuộc với binh sĩ từ tàu đổ bộ. Trong tác chiến đổ bộ bãi biển là một điều không hề dễ dàng. Trận địa vô cùng mở và không hề có vật thể cho ẩn nấp, che chắn cho binh sĩ cùng với đó là đối phương bố trí các loại hỏa lực dày đặc khiến cho bên đổ bộ chịu thương vong rất cao thậm chí là thất bại nếu không chuẩn bị kỹ càng. Ảnh: Xe thiết giáp và binh sĩ nhanh chóng cơ động lên bãi biển từ tàu đệm khí. Do đó, việc phối thuộc các loại xe tăng, xe thiết giáp hỗ trợ hỏa lực tiêu diệt cụm đề kháng của đối phương cũng như che chắn cho binh sĩ trước các loại hỏa lực bắn thẳng, giảm thiểu tối đa thương vong và quyết định sống còn cho thắng lợi trận đánh. Ảnh: Xe thiết giáp BTR-60PB và xe tăng hạng nhẹ PT-76 của Hải quân đánh bộ Liên Xô cơ động lên bãi biển. Những hoạt động quân sự thực tế thế này giúp cho binh sĩ có thể quen thuộc và nắm biết được cách đánh trên chiến trường, từ đó tạo sự phối hợp ăn ý giữa binh lính và xe thiết giáp, tránh bị bất ngờ nếu thực tế chiến đấu xảy ra. Ảnh: Xe thiết giáp bánh lốp BTR-60PB của Hải quân đánh bộ Liên Xô cơ động lên bờ. Đây cũng là dịp cho Quân đội Liên Xô và các nước khối Waszawa thể hiện sức mạnh quân sự cơ bắp của mình nhằm răn đe đối thủ tiềm tàng trực tiếp đối đầu NATO, rằng khối sẵn sàng thực hiện một cuộc đổ bộ quy mô lớn lên lãnh thổ Châu Âu cũng như tái chiếm các khu vực bị đối phương chiếm giữ một cách dễ dàng. Ảnh: Binh sĩ Đông Đức đang hướng dẫn xe bọc thép Liên Xô cơ động lên bãi biển. Ngoài ra, nó giúp cho các lực lượng quân sự thuộc khối Waszawa thêm hiểu biết và phối hợp ăn ý lẫn nhau hơn, tạo cơ hội nâng cao tình đoàn kết và gắn bó, tăng tính chiến đấu cũng như quen thuộc với nhiều loại địa hình tác chiến đặc thù. Ảnh: Xe thiết giáp BTR-60PB yểm trợ binh sĩ đổ bộ bãi biển. Đã 40 năm kể từ khi cuộc tập trận đổ bộ lên bãi biển của Đông Đức diễn ra, cộng với đó là sự tan rã của khối Waszawa cũng như Liên Xô sụp đổ, tuy nhiên những kí ước oai hùng về một thời là một tổ chức quân sự vô cùng mạnh mẽ, đủ sức làm đối thủ của NATO vẫn còn in dấu ấn đậm nét. Ngày nay, rất nhiều quốc gia thuộc khối Waszawa cũ đã quay lại gia nhập chính NATO, tuy nhiên đâu đó trong quân đội của họ vẫn còn giữ những nét ảnh hưởng rất riêng của Liên Xô. Ảnh: Xe tăng PT-76 của Hải quân đánh bộ Liên Xô, phía xa là đội hình xe bọc thép đổ bộ từ tàu há mồm. Video Những siêu tàu đổ bộ lớn nhất thế giới - Nguồn: QPVN

