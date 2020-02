Ấn Độ khoe tên lửa chống tăng tự sản xuất... Việt Nam có nên quan tâm?

Loại tên lửa ATGM Amogha thế hệ mới mang tên Amogha III vừa được Ấn Độ giới thiệu ở DefExpo 2020 đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của thế giới. Nguồn ảnh: BMPD. Đây là phiên bản thế hệ ba của loại tên lửa chống tăng Amogha do Ấn Độ tự nghiên cứu và thiết kế. Giới phân tích khẳng định, Amogha-III là sự kết hợp của những gì tinh túy nhất của hai loại tên lửa chống tăng hiện đại bậc nhất thế giới là Javelin và Spike. Nguồn ảnh: BMPD.Amogha-III sử dụng nguyên tắc "bắn và quên" - nghĩa là ngay sau khi khai hỏa, tên lửa sẽ tự tìm mục tiêu và xạ thủ sẽ có thể cơ động thoát khỏi vị trí bắn nhanh chóng, không cần phải điều chỉnh tên lửa khi nó đang bay. Nguồn ảnh: BMPD. Loại tên lửa chống tăng này được trang bị động cơ sử dụng nhiên liệu rắn với hai tầng vecto lực đẩy có kiểm soát cùng đầu dò hồng ngoại kết hợp quang điện tử. Nguồn ảnh: BMPD. Tên lửa được quảng cáo có khả năng xuyên qua 650mm thép cán đồng nhất có sử dụng phòng thủ chủ động. Tầm tiêu diệt mục tiêu hiệu quả từ 200 tới 2500 mét. Nguồn ảnh: BMPD. Hiện tại, mỗi quả tên lửa Amogha-III có trọng lượng khoảng 18 kg nhưng nhà sản xuất khẳng định, khi được đưa vào sản xuất hàng loạt trọng lượng của quả tên lửa sẽ giảm xuống còn 16 kg - tuy vậy vẫn nặng hơn so với Javelin của Mỹ hay Spike của Israel. Nguồn ảnh: BMPD. Tuy nhiên, phía Ấn Độ cho biết Amogha-III hiện tại vẫn mới chỉ trong giai đoạn thử nghiệm, chưa được sản xuất hàng loạt. Phiên bản trước đó của nó là Amogha-I cũng mới chỉ được ra đời hồi năm 2016. Nguồn ảnh: BMPD. Trong vài năm gần đây, nền công nghiệp quốc phòng của Ấn Độ đang phát triển rất mạnh mẽ với hàng loạt các yêu cầu từ chính phủ nước này. Trong tương lai, thị trường xuất khẩu vũ khí trên thế giới hứa hẹn sẽ còn nhộn nhịp hơn nữa khi có sự tham gia của các loại vũ khí giá rẻ, hiệu quả cao do Ấn Độ sản xuất. Nguồn ảnh: BMPD. Mời độc giả xem Video: Tên lửa Javelin được sử dụng tại Trung Đông.

