Ấn Độ đau đầu đi tìm tiêm kích hạm cho vừa với tàu sân bay

Mới đây, tại Triển lãm Hàng không Bangalore năm 2021, Không quân Ấn Độ đã cùng lúc trình làng ba mẫu máy bay chiến đấu mới. Gồm chiếc Glorious MK-2 được nâng cấp, tiêm kích tàng hình AMCA đang trong giai đoạn thử nghiệm và một mẫu tiêm kích hạm cho tàu sân bay, đó là máy bay chiến đấu 2 động cơ TEDBF. TEDBF là một loại máy bay tiêm kích hai động cơ mới, dự kiến ra mắt trước năm 2026 và có thể mang theo nhiều loại vũ khí hiện đại của Ấn Độ. Tốc độ tối đa là 1.6 Mach, trần bay khoảng 18 km, sải cánh 11,2 mét khi mở ra và 7,6 mét khi gấp lại, chiều dài 16,3 mét. Mục tiêu của TEDBF không chỉ là thay thế phi đội 41 chiếc chiến đấu cơ MiG-29K hiện tại, mà còn trang bị máy bay mới cho tàu sân bay IAC-1 Vikrant. Trước đó, quân đội Ấn Độ đã lên kế hoạch mua 57 máy bay đa năng, đóng trên tàu sân bay do các nhà sản xuất nước ngoài cung cấp. Theo Ấn Độ, TEDBF là chương trình phát triển máy bay chiến đấu trên tàu sân bay ngắn nhất trong lịch sử. Ấn Độ sẽ đầu tư 1,79 tỷ USD vào việc phát triển và sản xuất thử nghiệm 3 nguyên mẫu. TEDBF sẽ được lên kế hoạch sản xuất vào năm 2026, ban đầu tập trung thử nghiệm trên đất liền, sau đó sẽ được chuyển đến cơ sở thử nghiệm trên tàu sân bay. Trong vòng 6 năm Ấn Độ sẽ phải hoàn thiện chương trình máy bay của mình, đây là một nhiệm vụ khá khó khăn. Tuy nhiên, so với các sản phẩm cùng loại khác, Ấn Độ đã tích lũy được một số kinh nghiệm thiết kế trên máy bay chiến đấu hạng nhẹ, đặc biệt là phần cất cánh và hạ cánh của máy bay trên tàu sân bay. Đồng thời, Ấn Độ cũng đã có kinh nghiệm trong việc vận hành hàng không mẫu hạm, Ấn Độ cần một máy bay hoạt động tầm xa và có động cơ kép. Đây cũng là lý do tại sao Hải quân Ấn Độ từ chối sử dụng tiêm kích LCA, mặc dù nó đã hoàn thành quá trình thử nghiệm cất cánh và hạ cánh trên tàu sân bay. Thiết kế máy bay hai động cơ trên tàu sân bay của Ấn Độ vẫn khá thú vị. Mặc dù TEDBF hiện tại trông rất giống phiên bản của tiêm kích Rafale, nhưng lại giống phiên bản hai động cơ của LCA-MK2. Kiểu thay đổi từ đơn thành kép này thực ra không phải là hiếm trong ngành hàng không, ví dụ như Mirage 4000 của Pháp cũng dựa trên chiến đấu cơ Mirage 2000. Ngành công nghiệp hàng không của Ấn Độ chưa phát triển tốt về quy mô và năng lực, chắc chắn nước này không thể đồng thời thúc đẩy nhiều dự án quốc phòng trọng điểm, nên chỉ có thể tận dụng công nghệ hiện có, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí. Ngoài việc có nguồn gốc kỹ thuật từ LCA-MK2, để nâng cao hơn nữa tính linh hoạt kỹ thuật của nó, TEDBF cũng thừa hưởng những thiết kế của máy bay chiến đấu trên đất liền ORCA, tương tự như Rafale và Rafale-M. Điều này giúp TEDBF có thể hạ cánh trên các sân bay trên bộ, tạo sự linh hoạt cho hải quân. Theo thiết kế hiện tại, TEDBF sử dụng cửa hút gió, có một thùng nhiên liệu ở phía sau máy bay và có tới 13 điểm gắn bên ngoài, có thể gắn tới 9 tấn vũ khí. TEDBF nặng 24 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa được công bố cũng là 26 tấn. TEDBF có nhiều ưu điểm về công nghệ và là một dự án hiếm hoi ở Ấn Độ đang tiến triển thuận lợi. Được kế thừa nhiều thành tựu từ dự án LCA như khí động học, điều khiển bay, công nghệ cất và hạ cánh của tàu sân bay. Hơn nữa, các chỉ số kỹ thuật của máy bay tương đối đơn giản và các hệ thống phụ không yêu cầu nội địa hóa. Ngoài ra với động cơ kép có thể giảm độ khó thiết kế rất nhiều, nguồn động cơ tương đối dồi dào. Nếu thiết kế động cơ kép không được áp dụng, thì phải sử dụng động cơ có lực đẩy cao, để đảm bảo hiệu suất bay của chiến đấu cơ. Nhưng hiện tại, Ấn Độ không có khả năng độc lập phát triển động cơ này. Một điều quan trọng nữa là với máy bay TEDBF do Ấn Độ thiết kế và sản xuất, sẽ phù hợp với thiết kế của tàu sân bay của nước này. Đặc biệt là vấn đề thang máy của tàu sân bay, thang máy chính, dài 18,8 m và rộng 9,9 m; thang máy phụ, dài 18,8 m và rộng 8,6 m. Do đó, kích thước của máy bay phải bảo đảm yêu cầu này. Trong số các loại máy bay chiến đấu nước ngoài mà Ấn Độ có thể lựa chọn hiện nay, chiếc Rafale-M có chiều rộng 10m nhưng không thể gập cánh lại, đề xuất của Pháp cho việc này là tháo đầu cánh trước khi vào nhà chứa máy bay. Nếu điều này được thông qua, thì tàu sân bay Vikramatia cũng chỉ có thể sử dụng được thang máy phía trước. Thang máy Vikrant được thiết kế bởi Cục thiết kế Neva của Nga, kích thước của thang máy này cũng được thiết kế theo kích thước của MiG-29K, với chiều dài là khoảng 14 mét, rộng khoảng 10 mét. Chính vì vậy, máy bay TEDBF là lựa chọn hiệu quả nhất để giải quyết cho vấn đề máy bay trên tàu sân bay của Hải quân Ấn Độ. Nguồn ảnh: Sina. Cận cảnh sức mạnh của tàu sân bay Vikramaditya trong biên chế Hải quân Ấn Độ hiện nay. Nguồn: DLX.

