"Ác mộng kinh hoàng" sau lớp mặt nạ phòng độc của lính Mỹ ở chiến trường Iraq

Trong trận đánh vào Iraq, toàn bộ lục quân cùng Thuỷ quân Lục chiến Mỹ được lệnh phải đeo mặt nạ phòng độc khi tham chiến để đề phòng bị tấn công hoá học bất cứ lúc nào. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù về mặt lý thuyết, đeo mặt nạ phòng độc có thể giúp người lính sống sót qua những vụ tấn công bằng chất độc hoá học của đối phương - thứ vũ khí đã bị cấm gần 100 năm trước đó kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên trên thực tế, việc sử dụng mặt nạ phòng độc nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày khiến những người lính dù có thể lực khoẻ nhất cũng phải cảm thấy "ná thở". Nguồn ảnh: Pinterest. Do có cấu tạo với màng lọc không khí, việc hít thở thông qua chiếc mặt nạ phòng độc này sẽ như một cực hình. Phổi của người lính khi này - đóng vai trò như một máy bơm - phải hoạt động với công suất lớn gấp nhiều lần. Nguồn ảnh: Pinterest. Dưới cái nắng ban ngày lên tới 40 độ C ở Trung Đông, chiếc mặt nạ phòng độc càng khiến cho người lính khổ sở, vật lộn hơn bao giờ hết. Nguồn ảnh: Pinterest. Được thiết kế để người lính có thể sử dụng nhiều tiếng đồng hồ liên tục với cả ống tiếp nước ngay bên trong mặt nạ, giúp người lính có thể uống nước ngay cả khi đang đeo. Tuy nhiên mặt nạ phòng độc lại không được thiết kế hướng tới sự thoải mái của người sử dụng. Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, dưới cái nắng gay gắt của tự nhiên, mồ hôi từ trán sẽ chảy thẳng vào mắt người lính. Và tất nhiên, do tất cả đều ở phía sau lớp mặt nạ, một động tác đơn giản như "lau mồ hôi" giờ đây cũng là thứ cực kỳ xa xỉ. Nguồn ảnh: Pinterest. Khi tác chiến, người lính thậm chí còn không thể áp má vào gáy súng để có thể lấy đường nhắm chuẩn do phần mặt nạ gồ lên quá to, quá vướng víu. Nguồn ảnh: Pinterest. Đó là chưa nói tới việc người lính sẽ bị cản trở tầm nhìn, khiến họ khó có thể phán đoán được tình hình trên chiến trường một cách chính xác nhất vì tâm trí vẫn còn phải lo... thở hổn hển sau tấm mặt nạ. Nguồn ảnh: Pinterest. Và cuối cùng, như tất cả mọi người đều biết, chuyện Iraq sở hữu vũ khí hoá học hay vũ khí huỷ diệt hàng loạt là bịa đặt của chính quyền Mỹ. Ít nhất thì câu chuyện bịa đặt này cũng đã làm khổ cả đất nước Iraq lẫn những người lính Mỹ được gửi tới đây tham chiến. Nguồn ảnh: Pinterest. Video Iran phóng tên lửa, tấn công căn cứ Mỹ trên lãnh thổ Iraq.

