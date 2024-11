69.000 quân Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu trong tháng 10

Vào tháng 10 năm nay, cuộc xung đột Nga - Ukraine đạt đến cường độ chưa từng có, trở thành tháng đẫm máu nhất trong toàn bộ cuộc chiến. Theo thông tin của Nga, chỉ trong tháng 10, Quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 69.000 quân Ukraine, một con số lập mức cao mới chỉ trong một tháng, trong các cuộc chiến gần đây. Đồng thời, tháng 10 cũng là tháng mà Quân đội Nga có bước tiến nhanh nhất. Họ đã chiếm được 556 km2 lãnh thổ Ukraine, tức là tương đương với diện tích của một quốc gia nhỏ như Singapore. Đồng thời củng cố thêm vị thế vượt trội của mình trên chiến trường. Tuy nhiên, trận chiến khốc liệt này cũng mang lại thương vong rất lớn cho Quân đội Nga. Victor Kavlyuk, chuyên gia tại Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine chỉ ra rằng trong tháng 10, số thương vong của Quân đội Nga lên tới 57.500, một con số cũng gây sốc. Ngoài ra, xe tăng, xe bọc thép và các loại vũ khí hạng nặng khác của Quân đội Nga cũng chịu tổn thất nghiêm trọng, chắc chắn đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chiến đấu của Quân đội Nga. Sau trận giao tranh ác liệt vào tháng 10, Quân đội Nga đã tiếp cận các khu vực quan trọng như tuyến phòng thủ Pokrovsk-Kurakhove-Ugledar ở nam Donetsk, Kupyansk ở Kharkov; Toretsk, Chasov Yar tại Donetsk. Tại khu vực Kursk, Quân đội Nga cũng dồn quân Ukraine vào diện tích chỉ 600 km2. Chuỗi diễn biến này cho thấy, Quân đội Nga đang dần tiếp cận các mục tiêu chiến lược, nhưng đồng thời cũng đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn. Cho đến nay, mặc dù Quân đội Nga đã tiêu diệt nhiều lực lượng chủ lực của Ukraine, nhưng họ cũng đã phải trả giá đắt. Theo số liệu từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Quân đội Nga đã mất 9.208 xe tăng, 18.581 xe bọc thép và 20.150 khẩu pháo. Những con số này không chỉ bộc lộ sự tàn khốc của chiến tranh, mà còn phản ánh mức tiêu hao khổng lồ của Nga. Điều đáng chú ý là xe tăng T-72, xe tăng T-80, xe chiến đấu bộ binh BMP-1, BMP-2 cùng các loại pháo tự hành, pháo xe kéo thời Xô Viết đã được sử dụng với số lượng lớn trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Do khả năng bảo vệ của các phương tiện này kém, nên một khi vụ nổ xảy ra, những người ngồi trong xe thường sẽ không thể thoát ra ngoài, dẫn đến thương vong rất lớn. Về nguồn cung cấp đạn dược, theo tình báo Ukraine cho biết, 60% đạn pháo của Nga hiện đến từ Triều Tiên và 10% từ Iran, 30% còn lại đến từ các nhà máy quốc phòng của Nga đang làm việc ngày đêm để sản xuất. Kho đạn pháo cỡ lớn của Liên Xô mà Nga được hưởng, về cơ bản đã hết; tình hình này chắc chắn đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với khả năng tiếp tục chiến tranh của Nga. Ngoài vấn đề về nguồn cung cấp đạn pháo, lực lượng tinh nhuệ của Quân đội Nga còn bị tổn thất nghiêm trọng. Lính dù, thủy quân lục chiến và lực lượng đặc biệt Nga đã mất đi một lượng lớn cựu chiến binh được huấn luyện bài bản trong gần 1.000 ngày chiến đấu, khiến chất lượng tổng thể của lực lượng đặc biệt suy giảm. Để bù đắp lượng quân thiếu hụt, Nga có thể tuyển khoảng 25.000-30.000 binh sĩ mới mỗi tháng, đồng thời tiếp tục tăng trợ cấp nhập ngũ để thu hút nhiều thanh niên gia nhập quân đội. Ngoài ra tình báo Ukraine còn cho biết, hiện có khoảng 11.000 lính Triều Tiên đã có mặt trên lãnh thổ Nga và đã giao tranh trực tiếp với Quân đội Ukraine ở mặt trận Kursk. Đối với Ukraine, điều quan trọng nhất hiện nay là khả năng phòng không của nước này. Chỉ bằng cách ngăn chặn hiệu quả cuộc tấn công bằng bom lượn có điều khiển của Nga, Quân đội Ukraine mới có thể giữ được vị trí trận địa phòng thủ của họ và hạn chế thương vong của binh lính ở tiền tuyến. Trong khi đó, Nga đang nâng cấp toàn diện các loại bom từ thời Liên Xô, thành bom dẫn đường có điều khiển. Những quả bom này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Quân đội Ukraine. Tuy nhiên, thực lực quốc gia Ukraine yếu hơn, tổn thất lớn hơn và không còn khả năng tấn công. Chiến lược hiện tại của Kiev là dựa vào sự hỗ trợ quân sự của Mỹ và NATO, sử dụng các vị trí sâu ở mặt trận Donbass để kìm chân lực lượng chủ lực của Quân đội Nga; đồng thời tiêu hao dần lực lượng vật chất và thiết giáp của Quân đội Nga. Trong một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài, Ukraine hy vọng sẽ làm cạn kiệt xe tăng, thiết giáp và lực lượng tinh nhuệ của Nga, thậm chí đến mức nền kinh tế Nga không còn có thể hỗ trợ cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Trong khi đó, tỉnh Kharkov, thành trì quan trọng nhất của Ukraine ở miền đông Ukraine đã trở thành tâm điểm cạnh tranh giữa hai bên. Sau khi quân Ukraine tiến vào khu vực Kursk, đã ngăn chặn thành công hàng chục nghìn quân chủ lực tinh nhuệ của “Cụm quân phía Bắc”, khiến Quân đội Nga gặp khó khăn trong việc tập hợp một nhóm tấn công lớn để tấn công Kharkov. Tuy nhiên, Quân đội Nga cũng có kế hoạch chiến lược riêng. Họ hy vọng sẽ giành được chiến thắng quyết định trước năm 2025, bởi đây là thời điểm then chốt. Sau năm 2026, phi công tiêm kích F-16 và phi công tiêm kích Mirage 2000 của Ukraine sẽ hoàn thành khóa huấn luyện và tham gia chiến trường. Một khi những máy bay chiến đấu tiên tiến này bước vào chiến trường, lợi thế của bom dẫn đường có điều khiển của Quân đội Nga sẽ ít còn tác dụng. Vì vậy, Quân đội Nga phải hành động càng sớm càng tốt, để chọc thủng tuyến phòng thủ của quân Ukraine và giành chiến thắng. Tóm lại, xung đột Nga-Ukraine vẫn đang trong tình trạng bế tắc và cả hai bên đều đang nỗ lực để đạt được thắng lợi cuối cùng. Tuy nhiên, sự tàn phá và thương vong do chiến tranh gây ra đã mang lại những đau khổ, mất mát to lớn cho người dân cả hai nước. Hy vọng rằng cả hai bên có thể giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình càng sớm càng tốt, để tránh xảy ra thêm bi kịch. (Nguồn ảnh: Topwar, CNN, Reuters, Ukrinform).

Vào tháng 10 năm nay, cuộc xung đột Nga - Ukraine đạt đến cường độ chưa từng có, trở thành tháng đẫm máu nhất trong toàn bộ cuộc chiến. Theo thông tin của Nga, chỉ trong tháng 10, Quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 69.000 quân Ukraine , một con số lập mức cao mới chỉ trong một tháng, trong các cuộc chiến gần đây. Đồng thời, tháng 10 cũng là tháng mà Quân đội Nga có bước tiến nhanh nhất. Họ đã chiếm được 556 km2 lãnh thổ Ukraine, tức là tương đương với diện tích của một quốc gia nhỏ như Singapore. Đồng thời củng cố thêm vị thế vượt trội của mình trên chiến trường. Tuy nhiên, trận chiến khốc liệt này cũng mang lại thương vong rất lớn cho Quân đội Nga. Victor Kavlyuk, chuyên gia tại Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine chỉ ra rằng trong tháng 10, số thương vong của Quân đội Nga lên tới 57.500, một con số cũng gây sốc. Ngoài ra, xe tăng, xe bọc thép và các loại vũ khí hạng nặng khác của Quân đội Nga cũng chịu tổn thất nghiêm trọng, chắc chắn đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chiến đấu của Quân đội Nga. Sau trận giao tranh ác liệt vào tháng 10, Quân đội Nga đã tiếp cận các khu vực quan trọng như tuyến phòng thủ Pokrovsk-Kurakhove-Ugledar ở nam Donetsk, Kupyansk ở Kharkov; Toretsk, Chasov Yar tại Donetsk. Tại khu vực Kursk, Quân đội Nga cũng dồn quân Ukraine vào diện tích chỉ 600 km2. Chuỗi diễn biến này cho thấy, Quân đội Nga đang dần tiếp cận các mục tiêu chiến lược, nhưng đồng thời cũng đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn. Cho đến nay, mặc dù Quân đội Nga đã tiêu diệt nhiều lực lượng chủ lực của Ukraine, nhưng họ cũng đã phải trả giá đắt. Theo số liệu từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Quân đội Nga đã mất 9.208 xe tăng, 18.581 xe bọc thép và 20.150 khẩu pháo. Những con số này không chỉ bộc lộ sự tàn khốc của chiến tranh, mà còn phản ánh mức tiêu hao khổng lồ của Nga. Điều đáng chú ý là xe tăng T-72, xe tăng T-80, xe chiến đấu bộ binh BMP-1, BMP-2 cùng các loại pháo tự hành, pháo xe kéo thời Xô Viết đã được sử dụng với số lượng lớn trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Do khả năng bảo vệ của các phương tiện này kém, nên một khi vụ nổ xảy ra, những người ngồi trong xe thường sẽ không thể thoát ra ngoài, dẫn đến thương vong rất lớn. Về nguồn cung cấp đạn dược, theo tình báo Ukraine cho biết, 60% đạn pháo của Nga hiện đến từ Triều Tiên và 10% từ Iran, 30% còn lại đến từ các nhà máy quốc phòng của Nga đang làm việc ngày đêm để sản xuất. Kho đạn pháo cỡ lớn của Liên Xô mà Nga được hưởng, về cơ bản đã hết; tình hình này chắc chắn đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với khả năng tiếp tục chiến tranh của Nga. Ngoài vấn đề về nguồn cung cấp đạn pháo, lực lượng tinh nhuệ của Quân đội Nga còn bị tổn thất nghiêm trọng. Lính dù, thủy quân lục chiến và lực lượng đặc biệt Nga đã mất đi một lượng lớn cựu chiến binh được huấn luyện bài bản trong gần 1.000 ngày chiến đấu, khiến chất lượng tổng thể của lực lượng đặc biệt suy giảm. Để bù đắp lượng quân thiếu hụt, Nga có thể tuyển khoảng 25.000-30.000 binh sĩ mới mỗi tháng, đồng thời tiếp tục tăng trợ cấp nhập ngũ để thu hút nhiều thanh niên gia nhập quân đội. Ngoài ra tình báo Ukraine còn cho biết, hiện có khoảng 11.000 lính Triều Tiên đã có mặt trên lãnh thổ Nga và đã giao tranh trực tiếp với Quân đội Ukraine ở mặt trận Kursk. Đối với Ukraine, điều quan trọng nhất hiện nay là khả năng phòng không của nước này. Chỉ bằng cách ngăn chặn hiệu quả cuộc tấn công bằng bom lượn có điều khiển của Nga, Quân đội Ukraine mới có thể giữ được vị trí trận địa phòng thủ của họ và hạn chế thương vong của binh lính ở tiền tuyến. Trong khi đó, Nga đang nâng cấp toàn diện các loại bom từ thời Liên Xô, thành bom dẫn đường có điều khiển. Những quả bom này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Quân đội Ukraine. Tuy nhiên, thực lực quốc gia Ukraine yếu hơn, tổn thất lớn hơn và không còn khả năng tấn công. Chiến lược hiện tại của Kiev là dựa vào sự hỗ trợ quân sự của Mỹ và NATO, sử dụng các vị trí sâu ở mặt trận Donbass để kìm chân lực lượng chủ lực của Quân đội Nga; đồng thời tiêu hao dần lực lượng vật chất và thiết giáp của Quân đội Nga. Trong một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài, Ukraine hy vọng sẽ làm cạn kiệt xe tăng, thiết giáp và lực lượng tinh nhuệ của Nga, thậm chí đến mức nền kinh tế Nga không còn có thể hỗ trợ cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Trong khi đó, tỉnh Kharkov, thành trì quan trọng nhất của Ukraine ở miền đông Ukraine đã trở thành tâm điểm cạnh tranh giữa hai bên. Sau khi quân Ukraine tiến vào khu vực Kursk, đã ngăn chặn thành công hàng chục nghìn quân chủ lực tinh nhuệ của “Cụm quân phía Bắc”, khiến Quân đội Nga gặp khó khăn trong việc tập hợp một nhóm tấn công lớn để tấn công Kharkov. Tuy nhiên, Quân đội Nga cũng có kế hoạch chiến lược riêng. Họ hy vọng sẽ giành được chiến thắng quyết định trước năm 2025, bởi đây là thời điểm then chốt. Sau năm 2026, phi công tiêm kích F-16 và phi công tiêm kích Mirage 2000 của Ukraine sẽ hoàn thành khóa huấn luyện và tham gia chiến trường. Một khi những máy bay chiến đấu tiên tiến này bước vào chiến trường, lợi thế của bom dẫn đường có điều khiển của Quân đội Nga sẽ ít còn tác dụng. Vì vậy, Quân đội Nga phải hành động càng sớm càng tốt, để chọc thủng tuyến phòng thủ của quân Ukraine và giành chiến thắng. Tóm lại, xung đột Nga-Ukraine vẫn đang trong tình trạng bế tắc và cả hai bên đều đang nỗ lực để đạt được thắng lợi cuối cùng. Tuy nhiên, sự tàn phá và thương vong do chiến tranh gây ra đã mang lại những đau khổ, mất mát to lớn cho người dân cả hai nước. Hy vọng rằng cả hai bên có thể giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình càng sớm càng tốt, để tránh xảy ra thêm bi kịch. (Nguồn ảnh: Topwar, CNN, Reuters, Ukrinform).