Đêm rực lửa, Nga phóng số UAV kỷ lục, phòng không Ukraine tê liệt

Theo hãng tin nhà nước Ukraine Ukrinform, vào đêm 10/11, Quân đội Nga đã phóng 145 UAV tự sát tấn công tầm xa Geran-2 vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine. Đây có thể là đêm có số lượng UAV tự sát Geran-2 kỷ lục của Nga tấn công vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine, được chính Ukraine công nhận. Ukrinform cũng cho biết, lực lượng phòng không Ukraine chỉ bắn hạ được 62/145 UAV Geran-2, chưa bằng ½ số UAV của Nga phóng đi. Thực tế này có thể được coi là một sự thừa nhận rằng, lực lượng phòng không Ukraine đã bị quá tải và tê liệt, trong chiến thuật tấn công “bão hòa” của Nga. Lực lượng phòng không của Ukraine, mặc dù được Mỹ và phương Tây huy động mọi nguồn để cung cấp thêm tên lửa phòng không, nhưng tình hình càng trở nên tồi tệ hơn, do các hệ thống phòng không trước đó của Ukraine liên tục bị Nga phá hủy. Ngoài ra, nguồn cung cấp của Mỹ và phương Tây không phải là “vô hạn”. Vấn đề trở nên nghiêm trọng đến mức, theo báo chí phương Tây, Mỹ đang gấp rút chuẩn bị chuyển khoảng 500 đạn tên lửa dùng cho hệ thống tên lửa phòng không sang Ukraine. Thật khó để nói, liệu Mỹ có thể thực hiện đúng kế hoạch này hay không? Nhưng hiện tại, tên lửa và UAV Geran-2 của Nga có vẻ đang “làm mưa, làm gió” trên không phận Ukraine. Theo các nhà phân tích, việc Quân đội Nga sử dụng số lượng lớn UAV tự sát tấn công vào lãnh thổ Ukraine trong đêm 9/10, là nhằm làm suy yếu lực lượng phòng không Ukraine. Đặc biệt là trong bối cảnh có thông tin cho biết, các khẩu đội tên lửa Patriot của Ukraine đã được đưa ra chiến trường, nhằm bảo vệ bộ binh trước những máy bay thả bom lượn của Nga. Tờ Kiev Independent của Ukraine đưa tin, UAV Geran-2 của Nga đã tấn công khu vực Odessa, đặc biệt là khu vực cảng trong nhiều đêm liên tiếp. Ban đầu là 10-12 chiếc Geran-2 tấn công từ hướng biển. Một số tấn công vào cơ sở hạ tầng cảng, một số tiếp tục tấn công mục tiêu trong khu công nghiệp. Hiện không có thông tin về chính xác những mục tiêu gì tại Odessa đã bị tấn công, nhưng rất có thể UAV của Nga đã tấn công nhà chứa máy bay không người lái, với sự hỗ trợ quân sự từ các đồng minh phương Tây. Kiev Independent cho biết, do lực lượng phòng không Ukraine đang thiếu hụt tên lửa, nên họ bị cấm sử dụng loại vũ khí này để đánh chặn UAV Geran-2. Do đó, Ukraine chỉ có thể sử dụng súng, pháo phòng không, nên chỉ có thể bắn hạ mục tiêu ở cự ly gần, khiến hiệu suất đánh chặn không quá 30%. Theo phân tích của các chuyên gia (trong đó có cả chuyên gia Ukraine), Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật tấn công “bão hòa”, với mục đích làm tê liệt lực lượng phòng không Ukraine. Với số lượng lớn UAV Geran-2 xuất hiện trên nhiều khu vực trong đêm, khiến lực lượng phòng Ukraine “quá tải”, không thể xử lý hết số mục tiêu. Các nguồn tin Ukraine cũng như người dân địa phương ở Odessa cho biết, trong đêm tấn công tổng lực bằng UAV của Nga, đã có nhiều vụ nổ ở khu vực Krayan và Zastava. Ở đây có các doanh nghiệp công nghiệp lớn cũng như các tuyến đường sắt nối trung tâm thành phố với cảng. Một số nguồn tin ở Odessa cũng cho biết, tiếng nổ xảy ra ở khu vực Tairov, nằm gần sân bay quốc tế Odessa và sân bay Shkolny. Máy bay không người lái của Nga đã tấn công các mục tiêu này nhiều lần, vì có thể nơi đây Quân đội Ukraine đang tập trung UAV trinh sát để kiểm soát Biển Đen. Điều đáng chú ý là trong cuộc tấn công ban đêm của Nga vào Odessa, hoạt động tích cực của lực lượng phòng không Ukraine đã được ghi nhận. Mặc dù mới đây, cảng Biển Đen của Ukraine thực tế không có khả năng phòng thủ. Các chuyên gia tin rằng, Quân đội Ukraine rất có thể đã chuyển thêm vũ khí phòng không tới tăng cường cho Odessa. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì Ukraine hiện đang chờ gói hỗ trợ quân sự tiếp theo của phương Tây, đây có thể là gói cuối cùng. Kết hợp với màn tấn công của UAV Geran-2, Lực lượng Không quân chiến thuật Nga cũng tích cực hoạt động ở khu vực chiến tuyến, tấn công vào các mục tiêu có thể tiếp cận bằng bom lượn có điều khiển, trong đó có bom Grom-1, có tầm bay tới 120 km. Theo thông tin từ lực lượng phòng không Ukraine, cuộc tấn công của Nga bằng UAV vào Ukraine bắt đầu vào tối thứ bảy và một số nhóm UAV Geran-2 xuất hiện từ các hướng khác nhau. Các mục tiêu ở khu vực Kiev, Kharkov, Sumy, Zhitomir, Chernigov, Nikolaev, Odessa,... Cuộc tấn công kéo dài suốt đêm và đến 7 giờ sáng vẫn chưa kết thúc. (Nguồn ảnh: Kiev Independent, Ukrinform, CNN, Sputnik).

