5 cuộc chiến tranh không tìm thấy trong sách lịch sử Mỹ

Đầu tiên là cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Philippines. Trong cuộc chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha, người Philippines đã "tranh thủ" đứng lên đòi độc lập sau hơn 300 năm bị cai trị bởi thực dân Tây Ban Nha. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên khi chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha kết thúc, Philippines vẫn bị coi là thuộc địa và được Tây Ban Nha "gán" lại cho Mỹ theo như Hoà ước Paris được hai cường quốc này ký năm 1898. Kết quả là người Philippines lại một lần nữa phải đứng lên chiến đấu chống lại ách áp bức của người da trắng. Nguồn ảnh: Pinterest. Với 4000 lính Mỹ tử trận, khoảng 20.000 người Philippines thiệt mạng trong các cuộc xung đột kéo dài từ năm 1989 tới năm 1902. Cuối cùng thì Philippines vẫn thua, vẫn trở thành "thuộc địa kiểu mới" của Mỹ. Mỹ sau đó đã thành lập nền cộng hoà đầu tiên ở Philippines. Nguồn ảnh: Pinterest. Cuộc chiến tranh bị lãng quên nổi tiếng nhất mà Mỹ từng tham gia chính là Chiến tranh Triều Tiên. Cuộc chiến tranh này diễn ra trong giai đoạn từ năm 1950 tới năm 1953 và xét về mặt lý thuyết, tới nay chiến tranh Triều Tiên vẫn chưa kết thúc mà mới chỉ đang... ngừng bắn. Nguồn ảnh: Pinterest. Cuộc chiến này bị lãng quên đơn giản là vì nó diễn ra vào thời điểm rất... bất hợp lý. Cụ thể, trong mọi cuốn sách lịch sử của Mỹ đều dành rất nhiều giấy mực cho Chiến tranh Thế giới thứ hai và Chiến tranh Việt Nam. Cuộc chiến Triều Tiên bị "kẹp giữa" hai cuộc chiến tranh lớn nhất thế kỷ 20 của người Mỹ nên dễ dàng bị bỏ qua. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên nếu xét về quy mô và mức độ, cuộc chiến tranh Triều Tiên thậm chí còn vượt qua cả Chiến tranh Việt Nam khi chỉ trong hơn 3 năm ngắn ngủi tham chiến, Mỹ có tới 36.000 lính thiệt mạng. Trong khi đó ở Việt Nam, Mỹ trực tiếp tham chiến gần 10 năm cũng chỉ mất khoảng 56.000 lính. Nguồn ảnh: Pinterest. Nhiều người nhắc tới "Chiến tranh Việt Nam" sẽ chỉ nhớ tới Việt Nam, tuy nhiên Lào mới là cuộc gia chịu thiệt hại khủng khiếp nhất trong cuộc chiến này. Nguồn ảnh: Pinterest. Theo thống kê của các cơ quan nghiên cứu Mỹ, Lào là quốc gia có số lượng bom/đầu người cao nhất thế giới. Mỹ đã rải xuống đây số lượng bom nhiều hơn nhiều số lượng bom được cả thế giời sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai chỉ nhằm chặt đứt đường mòn Hồ Chí Minh của Việt Nam. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài việc rải thảm vào Lào, Mỹ cũng chống lưng cho các lực lượng đối lập ở Lào tiến hành xung đột, nội chiến và thậm chí Mỹ còn đưa đặc nhiệm sang Lào để săn lùng các tuyến đường mòn của ta nhằm chỉ điểm cho máy bay Mỹ ném bom. Nguồn ảnh: Pinterest. Thậm chí tới sau khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc, Mỹ vẫn dính líu tới nhiều tội ác ở khu vực Đông Duong. Đặc biệt là tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ ở Campuchia - được coi là có bàn tay của Mỹ can thiệp. Nguồn ảnh: Pinterest. Theo thống kê, đã có ít nhất 2 triệu người Campuchia bị sát hại dưới tay Polpot - lực lượng do Mỹ và Trung Quốc "chống lưng" nhằm quấy phá khu vực Đông Dương và đặc biệt là quấy phá Việt Nam ngay sau khi chúng ta vừa dành độc lập được ít năm. Nguồn ảnh: Pinterest. Việt Nam - với tư cách là quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nạn diệt chủng của Campuchia đã tiến hành tấn công tổng lực, giải phóng hoàn toàn Campuchia khỏi ách diệt chủng của Khmer Đỏ và xây dựng một chính quyền mới ổn định hơn. Chúng ta cũng đóng quân ở Campuchia hàng chục năm để ngăn chặn bè lũ Khmer Đỏ lưu vong quay lại tấn công chính quyền non trẻ ở Campuchia khi đó. Nguồn ảnh: Pinterest. Và cuối cùng, cuộc chiến tranh được nhiều người Mỹ biết tới nhất và cũng là cuộc chiến tranh khiến giới sử gia Mỹ tốn nhiều giấy mực nhất là cuộc chiến giữa người Mỹ và thổ dân Da Đỏ. Nguồn ảnh: Pinterest. Khi này, người Mỹ với vũ khí hiện đại, quân đội có tổ chức đã tiến hành tấn công thổ dân Da Đỏ - người bản địa sinh sống ở châu Mỹ trước khi châu lục này được tìm ra. Kết quả của cuộc chiến là người thổ dân Da Đỏ đã suýt bị xoá sổ khỏi Bắc Mỹ. Nguồn ảnh: Pinterest. Cuộc chiến này ít được người Mỹ nhắc tới vì nó cũng là một chương đen tối của nước Mỹ, khi mà những người thua cuộc - thổ dân Da Đỏ bản địa - hoặc bị giết hại một cách dã man trên chiến trường, hoặc trở thành nô lệ và chịu cảnh "mua đi bán lại". Theo ước tính, tổng cộng người Mỹ đã "xoá sổ" 5 nền văn minh bản địa ở Bắc Mỹ lúc bấy giờ. Nguồn ảnh: Pinterest. Video Lính Mỹ tham chiến ở Khe Sanh trong Chiến tranh Việt Nam.

