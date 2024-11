Quân đội Nga đã phát động một chiến dịch tấn công được lên kế hoạch kỹ lưỡng tại khu vực Velyka Novosyolka ở nam Donetsk. Mục tiêu chính của họ là cắt đứt đường rút lui và chia cắt tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine ở khu vực cực nam Donbass. Bằng cách triển khai chiến thuật chặt chẽ, Quân đội Nga đã chặn thành công các kênh rút lui dọc sông Shaitanka và Kashlahach, khiến tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine ở cứ điểm Velyka Novosyolka, cực kỳ dễ bị đối phương đột phá. Cuộc tấn công của Quân đội Nga không chỉ tập trung vào lực lượng phòng thủ nòng cốt ở Velyka Novosyolka, mà còn vào một số đầu cầu nhỏ nằm rải rác khắp nơi. Những đầu cầu này ban đầu là tiền đồn được Quân đội Ukraine sử dụng, để theo dõi động thái của Quân đội Nga; nhưng giờ đây chúng đã trở thành mục tiêu tấn công đầu tiên. Ở phía bắc Velyka Novosyolka, Quân đội Ukraine buộc phải rút lui về sát đường cao tốc N-15 và các tuyến đường nông thôn xung quanh. Mặc dù vẫn còn một số đường rút lui, tuy nhiên những tuyến đường này nằm trong tầm bắn hỏa lực của quân Nga, nên việc rút lui trở nên vô cùng khó khăn. Cuộc tấn công của quân Nga đang áp đảo ở nam Donetsk, từ Pokrovsk – Kurakhove – Ugledar đến Velyka Novosyolka, nhiều vị trí của quân Ukraine lần lượt bị mất. Quân đội Ukraine đã phải bỏ một số địa điểm chiến lược để tránh tổn thất lớn hơn. Tình thế bị động này gây áp lực lớn lên Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine. Trước tình hình nghiêm trọng như vậy, Quân đội Ukraine quyết định tổ chức phản công. Khoảng 3.000 binh sĩ đã được điều tới hướng nam Donetsk trong nỗ lực giành lại vùng đất đã mất. Tuy nhiên, sự chuẩn bị cho chiến dịch này rõ ràng là chưa đầy đủ, đặc biệt là trong công tác trinh sát và dọn chướng ngại vật. Khi Quân đội Ukraine tiến lên, họ không phát hiện được một số lượng lớn mìn do Quân đội Nga bố trí. Những kẻ giết người giấu mặt này đã khiến toàn bộ lực lượng tấn công phải chịu tổn thất nặng nề. Quân Ukraine tiến vào bãi mìn mà không biết là họ đang đối mặt với hiểm nguy. Điều sốc hơn nữa là hàng chục nghìn quả mìn do Quân đội Nga bố trí đã phát nổ trong một khoảng thời gian ngắn. Phản ứng dây chuyền do vụ nổ gây ra đã khiến toàn bộ trận địa chìm trong biển lửa. Trong vòng chưa đầy một giờ, lực lượng 3.000 quân Ukraine gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Thất bại thảm hại này đã làm tan vỡ hoàn toàn kế hoạch phản công của Quân đội Ukraine ở nam Donetsk. Không chỉ bị tổn thất về số lượng lớn quân mà quan trọng hơn là mất đi cơ hội giành lại thế chủ động trên chiến trường. Thất bại này đã giáng một đòn nặng nề vào bố cục chiến lược của Quân đội Ukraine ở mặt trận chiến lược Donbass. Quân đội Nga nắm bắt tình thế thuận lợi này và tiếp tục gây áp lực lên quân Ukraine phòng thủ ở nam Donetsk. Trọng tâm của họ là cắt đứt các con đường giữa Veliky Novoselka và các ngôi làng xung quanh, nhằm hạn chế hơn nữa không gian hoạt động của Quân đội Ukraine. Chỉ cần các huyết mạch giao thông này được kiểm soát, khả năng di chuyển của Quân đội Ukraine có thể được hạn chế một cách hiệu quả. Việc rút lui của quân Ukraine ở Velyka Novosyolka ngày càng trở nên khó khăn. Họ chỉ có thể dựa vào con đường liên thôn ở Novyi Komar làm con đường rút lui chính. Mặc dù tạm thời con đường này vẫn có thể được sử dụng nhưng nó đã bị quân Nga giám sát chặt chẽ và có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Vấn đề bảo đảm đạn dược của Quân đội Ukraine cũng ngày càng trở nên khó khăn, khi họ phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng về chất lượng của các loại đạn súng cối 120mm mua từ công ty Ukroboronprom. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu, mà còn đe dọa đến sự an toàn của binh lính sử dụng. Vấn đề đạn pháo không đạt tiêu chuẩn đã làm dấy lên sự bất bình mạnh mẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của Quân đội Ukraine. Họ ngay lập tức mở một cuộc điều tra, nhưng vấn đề không bao giờ được giải quyết triệt để. Sự tồn tại của những vũ khí lỗi này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả chiến đấu của Quân đội Ukraine. Cách bố trí chiến thuật của Quân đội Nga cho thấy sự linh hoạt tuyệt vời. Thông qua chiến thuật rải mìn thông minh, họ đã hạn chế thành công khả năng cơ động của Quân đội Ukraine. Đặc biệt tại khu vực Veliky Novoselka và Kursk, những đòn tấn công chính xác của quân Nga đã khiến quân Ukraine rơi vào thế cực kỳ bị động. Những thách thức mà Quân đội Ukraine phải đối mặt không chỉ là những bất lợi trên chiến trường, mà quan trọng hơn là những thiếu sót về hậu cần, trang bị. Vấn đề đạn pháo kém chất lượng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng chiến đấu của quân đội. Nếu những vấn đề này không thể được giải quyết càng sớm càng tốt, Quân đội Ukraine sẽ khó duy trì hoạt động chiến đấu lâu dài. Trong trận chiến này, Quân đội Nga đã thể hiện phẩm chất chiến thuật xuất sắc của mình. Họ không chỉ thành thạo trong việc sử dụng các nguyên tắc chiến thuật khác nhau, mà còn thực hiện tốt việc điều khiển chiến trường và điều khiển máy bay chiến đấu. Ngược lại, sự thiếu sót của Quân đội Ukraine trong việc thực hiện chiến thuật và hỗ trợ hậu cần đã khiến họ phải trả giá đắt. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, Sputnik, CNN).

