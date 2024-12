Haval Jolion từ 736 triệu tại Việt Nam có gì "đấu" Mazda CX-5?

Một số tư vấn bán hàng tiết lộ, Haval Jolion 2025 mới sẽ được phân phối tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản là Pro và Ultra, cùng giá bán dự kiến lần lượt là 736 và 779 triệu đồng. Cũng theo đại lý, trong thời gian đầu, những khách hàng đặt cọc 10 triệu đồng sẽ được hưởng ưu đãi tiền mặt trị giá 30 triệu đồng. Thời gian nhận xe có thể trước tháng 1/2025 do lô xe đầu tiên đã có sẵn tại kho. Nếu thông tin trên là thật thì mẫu xe CUV Haval Jolion sẽ khó có thể cạnh tranh tại Việt Nam bởi giá bán của xe thậm chí còn cao hơn Mazda CX-5 (749 triệu đồng) ở phân khúc SUV/CUV cỡ C. Haval Jolion sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.472 x 1.841 x 1.626 (mm) và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Bản Pro sẽ có kích thước rộng hơn một chút với số đo 1.874 mm. Haval Jolion sở hữu thiết kế thể thao, hiện đại. Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn đi cùng cụm đèn pha LED có 3 bóng chiếu sáng hình vuông liền kề nhau và dải đèn định vị ban ngày thanh mảnh được thiết kế giống hình số 7 khá bắt mắt. Phía sau xe là cụm đèn hậu LED có thiết kế khá giống đầu xe, đi cùng cản sau được ốp mạ crom sáng bóng. Cả 2 đều được trang bị bộ mâm 18 inch, nhưng lại có đôi chút khác biệt về thiết kế. Bản Ultra sẽ có thêm tính năng sấy gương chiếu hậu. Về nội thất, bên trong khoang cabin của xe có khá nhiều chi tiết tương đồng với Haval H6. Bản Ultra sẽ được trang bị màn hình giải trí loại 12,3 inch, trong khi bản Sport dùng loại 10,25 inch. Bên cạnh các trang bị giống nhau như: màn hình sau vô lăng kích thước 7 inch, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng, phanh đỗ điện tử, cần số dạng núm xoay, điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió phía sau… thì bản Ultra sẽ có thêm chế độ làm mát ghế, màn hình HUD, sạc không dây, lọc không khí, 4 kính lên xuống một chạm và cửa sổ trời toàn cảnh. Về trang bị an toàn, Haval Jolion sở hữu gói hỗ trợ lái ADAS tiên tiến với các tính năng như: hệ thống liên lạc khẩn cấp, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chống buồn ngủ, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ đổ đèo, phanh tự động khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh tay điện tử đi kèm Auto Hold và 6 túi khí. Nằm dưới nắp capo của Haval Jolion tại Việt Nam là hệ truyền động hybrid là sự kết hợp của máy xăng 1.5L với mô tơ điện cho tổng công suất 190 mã lực, mô-men xoắn 375 Nm. Sức mạnh này được truyền đến các bánh trước thông qua hộp số 7 cấp ly hợp kép. Mức tiêu thụ nhiên liệu được hãng công bố là khoảng 4,2 lít/100 km. Video: Haval Jolion sắp bán tại Việt Nam có gì?

Một số tư vấn bán hàng tiết lộ, Haval Jolion 2025 mới sẽ được phân phối tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản là Pro và Ultra, cùng giá bán dự kiến lần lượt là 736 và 779 triệu đồng. Cũng theo đại lý, trong thời gian đầu, những khách hàng đặt cọc 10 triệu đồng sẽ được hưởng ưu đãi tiền mặt trị giá 30 triệu đồng. Thời gian nhận xe có thể trước tháng 1/2025 do lô xe đầu tiên đã có sẵn tại kho. Nếu thông tin trên là thật thì mẫu xe CUV Haval Jolion sẽ khó có thể cạnh tranh tại Việt Nam bởi giá bán của xe thậm chí còn cao hơn Mazda CX-5 (749 triệu đồng) ở phân khúc SUV/CUV cỡ C. Haval Jolion sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.472 x 1.841 x 1.626 (mm) và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Bản Pro sẽ có kích thước rộng hơn một chút với số đo 1.874 mm. Haval Jolion sở hữu thiết kế thể thao, hiện đại. Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn đi cùng cụm đèn pha LED có 3 bóng chiếu sáng hình vuông liền kề nhau và dải đèn định vị ban ngày thanh mảnh được thiết kế giống hình số 7 khá bắt mắt. Phía sau xe là cụm đèn hậu LED có thiết kế khá giống đầu xe, đi cùng cản sau được ốp mạ crom sáng bóng. Cả 2 đều được trang bị bộ mâm 18 inch, nhưng lại có đôi chút khác biệt về thiết kế. Bản Ultra sẽ có thêm tính năng sấy gương chiếu hậu. Về nội thất, bên trong khoang cabin của xe có khá nhiều chi tiết tương đồng với Haval H6. Bản Ultra sẽ được trang bị màn hình giải trí loại 12,3 inch, trong khi bản Sport dùng loại 10,25 inch. Bên cạnh các trang bị giống nhau như: màn hình sau vô lăng kích thước 7 inch, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng, phanh đỗ điện tử, cần số dạng núm xoay, điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió phía sau… thì bản Ultra sẽ có thêm chế độ làm mát ghế, màn hình HUD, sạc không dây, lọc không khí, 4 kính lên xuống một chạm và cửa sổ trời toàn cảnh. Về trang bị an toàn, Haval Jolion sở hữu gói hỗ trợ lái ADAS tiên tiến với các tính năng như: hệ thống liên lạc khẩn cấp, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chống buồn ngủ, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ đổ đèo, phanh tự động khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh tay điện tử đi kèm Auto Hold và 6 túi khí. Nằm dưới nắp capo của Haval Jolion tại Việt Nam là hệ truyền động hybrid là sự kết hợp của máy xăng 1.5L với mô tơ điện cho tổng công suất 190 mã lực, mô-men xoắn 375 Nm. Sức mạnh này được truyền đến các bánh trước thông qua hộp số 7 cấp ly hợp kép. Mức tiêu thụ nhiên liệu được hãng công bố là khoảng 4,2 lít/100 km. Video: Haval Jolion sắp bán tại Việt Nam có gì?