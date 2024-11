Mỹ tiết lộ máy bay do thám mới với thiết kế tuyệt đẹp

Gần đây, truyền thông Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố hình ảnh về một máy bay phản lực Bombardier Global 6.500 đã cải tiến, được trang bị các cảm biến và hệ thống liên lạc tiên tiến. Ảnh: Army Recognition. Máy bay do thám A-ISR ATHENA được thiết kế nhằm thực hiện các nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo ở các khu vực rộng lớn, giúp củng cố lợi thế chiến lược và chiến thuật của Mỹ, thông qua việc thu thập dữ liệu theo thời gian thực và nâng cao nhận thức tình huống. Ảnh: Breaking Defense. Máy bay ATHENA được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến, hứa hẹn sẽ mang lại cho Quân đội Mỹ lợi thế tình báo quan trọng. Trong số các khả năng, ATHENA nổi trội về khả năng chụp ảnh độ phân giải cao nhờ sử dụng camera quang học và hồng ngoại tiên tiến. Ảnh: X. Ngoài khả năng chụp ảnh, ATHENA còn được đánh giá cao với khả năng tình báo tín hiệu mạnh mẽ. Các cảm biến được trang bị trên máy bay có khả năng đánh chặn, phân tích các thông tin liên lạc điện tử và tín hiệu do đối phương phát ra, cho phép định vị, nhận dạng và mô tả các tín hiệu này để đánh giá mối đe dọa và hỗ trợ trong tác chiến điện tử. Ảnh: X. Bên cạnh đó, máy bay tình báo ATHENA còn có các hệ thống tác chiến điện tử tinh vi, cho phép phá vỡ, đánh lừa hoặc ngắt hệ thống liên lạc và radar của đối phương, góp phần cung cấp hỗ trợ chiến thuật cho lực lượng Mỹ trên bộ và trên không. Ảnh: Army Technology. Hơn nữa, khả năng bay ở độ cao lớn và hoạt động trong thời gian dài của ATHENA cực kỳ hiệu quả cho các nhiệm vụ đòi hỏi phải quan sát liên tục và giám sát ở diện rộng trên các khu vực rộng lớn. Mục tiêu chính của ATHENA là thay thế máy bay tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) chạy bằng cánh quạt cũ, bằng các nền tảng phản lực nhanh hơn, hiệu quả hơn và có khả năng triển khai nhanh chóng hơn. Với tốc độ, tầm bay và độ cao được cải thiện, ATHENA có thể hoạt động trên hệ thống phòng không của đối phương, tăng khả năng sống sót trong khi vẫn cung cấp khả năng tình báo liên tục. Trong bức ảnh mới nhất có thể thấy máy bay phản lực ATHENA đang bay trên bầu trời quang đãng, làm nổi bật thiết kế khí động học đã được sửa đổi và các mảng cảm biến dành riêng cho các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát. Ngoài ra, dữ liệu do ATHENA thu thập sẽ đóng vai trò quan trọng trong chương trình HADES (Hệ thống phát hiện và khai thác độ chính xác cao), đảm bảo rằng thế hệ máy bay ISR tiếp theo đáp ứng được nhu cầu hoạt động của các cuộc xung đột hiện đại. Máy bay ATHENA có khả năng hoạt động ở độ cao tầm 12 km trong 14 giờ liên tục và có thể kích hoạt các tín hiệu tầm xa, với độ chính xác cao để chống lại các mối đe dọa bằng cách xâm nhập vào hệ thống liên lạc và tác chiến điện tử của đối phương. Chương trình ATHENA của Mỹ đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong năm nay, với các hợp đồng được trao cho các công ty quốc phòng lớn trong nước. Mỗi nhà thầu sẽ phát triển các phiên bản đặc biệt, từ các nền tảng hoạt động thực tế đến các phiên bản nghiên cứu nhằm kiểm tra hiệu suất của cảm biến và khả năng thích ứng với nhiệm vụ. Khi Quân đội Mỹ hiện đại hóa khả năng ISR, máy bay ATHENA được cho là giải pháp tinh vi để đáp ứng các yêu cầu tình báo đang phát triển. Với khả năng triển khai nhanh chóng, công nghệ cảm biến tiên tiến và lợi thế hoạt động ở độ cao lớn, ATHENA sẵn sàng đảm bảo sự thống trị thông tin cho Quân đội Mỹ trong các hoạt động hiện tại và tương lai.

