40.000 lính Ukraine sát Bakhmut, chưa rõ hướng phản công chính

Cuộc " tấn công mùa xuân" của Nga và Ukraine “dần hiện nguyên hình”, trong vòng nửa tháng trở lại đây, quân Nga đẩy mạnh tấn công Bakhmut. Theo bản tin chiến trường Ukraine, riêng ngày 10/3, có 221 binh sĩ Nga thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Bộ Quốc phòng Nga cũng đồng thời tuyên bố, có tới 500 binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu trong một ngày. Mặc dù phía Ukraine tuyên bố đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Quân đội Nga, nhưng quân Nga đã đạt được những chiến quả đáng kể. Tình hình chiến đấu mới nhất cho thấy, lực lượng tấn công tuyến phía bắc của lính đánh thuê Wagner, đã cắt đứt đường tiếp tế chính cuối cùng của Bakhmut và đặt nó dưới tầm hỏa lực dữ dội. Việc Quân đội Ukraine phải triệt thoái qua những đường mòn băng cắt qua cánh đồng lầy lội, cũng đã được các nhà quan sát quân sự ở Kiev xác nhận; tuy nhiên truyền thông phương Tây và một số phương tiện truyền thông tự do cũng đưa ra tiếng nói khác, cho rằng lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga sắp bị bao vây và đang cần “cứu hộ” gấp. Lý do cho những thông tin này chính là từ tuyên bố của ông Prigozin, Chủ tịch của Tập đoàn lính đánh thuê Wagner. Vào ngày 10/3, ông Prigozin cho biết trên trang cá nhân của mình: Quân đội Ukraine có dấu hiệu bí mật điều động quân đến Bakhmut, để chuẩn bị chiến dịch phản công. Ông Prigozin nhấn mạnh rằng, nếu lực lượng Wagner buộc phải rút lui, thì toàn bộ sườn tại Bakhmut sẽ bị phá vỡ. Việc thiếu quân và đạn của lực lượng Wagner, lại được truyền thông phương Tây lập luận rằng, Quân đội Ukraine sẽ sớm có thể phản công và tái chiếm Bakhmut. Ngoài mẩu "chứng cứ" này, một số phương tiện truyền thông phương Tây còn dùng "thuyết âm mưu" để bàn tán sự việc; cho rằng lực lượng lính đánh thuê Wagner đã bị Quân đội chính quy Nga “gài bẫy” và đẩy quân Wagner vào vòng vây của Quân đội Ukraine, để họ tự thân vận động? Vậy, thực hư của cuộc chiến tại Bakhmut là gì? Hãy phân tích một số thông tin. Thông tin đầu tiên liên quan đến chiến quả của Quân đội Nga; ngày 12/3 theo giờ địa phương, theo tờ “Quan điểm” của Nga đưa tin, lính đánh thuê Wagner đã tiếp cận khu vực trung tâm thành phố Bakhmut, cách Tòa thị chính Bakhmut chưa đầy 1,2 km. Theo thông tin của truyền thông Anh cho biết, các đơn vị lính đánh thuê Wagner đã chiếm hầu hết phần phía đông của Bakhmut, và con sông chảy qua trung tâm thành phố, đã trở thành chiến tuyến giữa hai bên; trong khi các lực lượng bên ngoài của Nga đang phối hợp tấn công từ phía bắc và phía nam. Dựa trên sự xác nhận lẫn nhau về tin tức từ các bên, không khó để chúng ta rút ra kết luận: Chiến thắng của lính đánh thuê Wagner là sự thật, và việc Quân đội Nga hoàn thành vòng vây cũng là sự thật. Hãy xem lại thông tin thứ hai; theo quan sát của các phóng viên truyền thông Nga ở phía tây Bakhmut, số lượng cụm quân Ukraine đã tăng mạnh kể từ ngày 10/3. Một số phương tiện truyền thông Hy Lạp cho biết, có tới 40.000 quân Ukraine đang tập trung tại đây và nhiều người được huấn luyện ở các nước phương Tây. Thậm chí một số binh lính Ukraine, khi đang ở Nhà máy gia công kim loại ở phía bắc Bakhmut (hiện đã bị lính Wagner tràn ngập), đã quay video đưa lên mạng xã hội tuyên bố, tình hình ở Bakhmut sẽ còn tồi tệ hơn bao giờ hết và họ đã sẵn sàng cho một cuộc chiến cam go. Hiện tượng này có chút kinh ngạc, hiện tại Quân đội Nga đã bao vây Bakhmut, Quân đội Ukraine tại sao còn có ý chí chiến đấu như vậy? Câu trả lời đã sớm được tiết lộ, vào ngày 11/3, Tư lệnh lục quân Ukraine, tướng Silsky đã xuất hiện ở sở chỉ huy tiền phương của Quân đội Ukraine tại Bakhmut và hạ lệnh “tử thủ”. Kết hợp với sự kiện trên là "kế hoạch phản công" được Văn phòng Tổng thống Ukraine tiết lộ; do đó một kết luận khác không khó rút ra: Quân đội Ukraine thực sự đang lên kế hoạch phản công quy mô lớn và lần này thậm chí sẽ sử dụng nhiều quân hơn Bakhmut. Đây thực sự không phải là tuyên bố suông. Từ những sự kiện trên, ông chủ của Tập đoàn lính đánh thuê Wagner đã phải lên tiếng "cầu cứu", và yêu cầu của ông Prigozin không gì khác hơn là nhằm hai mục đích: Một là để Quân đội Nga hỗ trợ nhiều hơn cho quân Wagner của ông; hai là nhắc nhở Quân đội Nga chuẩn bị sẵn sàng để tránh bị phản công bất ngờ. Ngoài ra, còn có một thông tin đáng chú ý khác, tướng Silsky, người đã nắm quyền chỉ huy toàn bộ mặt trận phía đông của Quân đội Ukraine, đã chỉ huy thành công cuộc phản công Kharkov vào năm ngoái. Nhưng thật khó để nói, liệu tướng Silsky có thể tái hiện chiến thuật này và biến Bakhmut thành "Kharkov thứ hai" hay không? Tất nhiên, Quân đội Nga không phải “thờ ơ” trước việc này. Theo Cherevatiy, người phát ngôn Bộ chỉ huy quân sự miền Đông Ukraine, Nga đang đưa quân chính quy để thay thế lính đánh thuê Wagner đang chiến đấu ở khu vực Bakhmut. Như vậy có thể thấy trước rằng, một cuộc xung đột quy mô lớn hơn là không thể tránh khỏi. Trên thực tế, ngoài Bakhmut, góc nhìn của chúng ta cũng cần quan sát rộng ra toàn bộ chiến trường Donbass; hiện nay đối với cả Nga và Ukraine, còn một địa điểm khác quan trọng hơn cả Bakhmut, đó chính là khu vực Zaporozhye. Một mặt, về quân số, hiện Quân đội Ukraine vẫn có một số lượng lớn các đơn vị đang tập kết ở hướng Zaporozhye, có thể bất cứ lúc nào tiến thẳng đến Donbass và Kherson, thậm chí có thể áp sát bán đảo Crimea. Từ góc độ này, hành động hiện tại của Quân đội Ukraine cũng có thể là muốn chuyển hướng trọng tâm chiến lược của Quân đội Nga, dưới vẻ ngoài “bình lặng” của khu vực Zaporozhye, nhưng lại có một dòng chảy ngầm dâng trào sau lưng. Quân Nga mặc dù chiếm ưu thế tổng thể, nhưng nếu không cẩn thận rất có thể quân Ukraine sẽ phản kích bất ngờ. Nếu bị cuốn vào cuộc chiến ở Bakhmut mà buông lỏng cảnh giác, như vậy tình hình tiếp theo có thể trong thời gian ngắn sẽ xuất hiện bước ngoặt lớn. Quân Ukraine gặp khó khăn khi triệt thoái khỏi Bakhmut do hành hành động phá đập nước của chính họ.

Cuộc " tấn công mùa xuân" của Nga và Ukraine “dần hiện nguyên hình”, trong vòng nửa tháng trở lại đây, quân Nga đẩy mạnh tấn công Bakhmut. Theo bản tin chiến trường Ukraine, riêng ngày 10/3, có 221 binh sĩ Nga thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Bộ Quốc phòng Nga cũng đồng thời tuyên bố, có tới 500 binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu trong một ngày. Mặc dù phía Ukraine tuyên bố đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Quân đội Nga, nhưng quân Nga đã đạt được những chiến quả đáng kể. Tình hình chiến đấu mới nhất cho thấy, lực lượng tấn công tuyến phía bắc của lính đánh thuê Wagner, đã cắt đứt đường tiếp tế chính cuối cùng của Bakhmut và đặt nó dưới tầm hỏa lực dữ dội. Việc Quân đội Ukraine phải triệt thoái qua những đường mòn băng cắt qua cánh đồng lầy lội, cũng đã được các nhà quan sát quân sự ở Kiev xác nhận; tuy nhiên truyền thông phương Tây và một số phương tiện truyền thông tự do cũng đưa ra tiếng nói khác, cho rằng lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga sắp bị bao vây và đang cần “cứu hộ” gấp. Lý do cho những thông tin này chính là từ tuyên bố của ông Prigozin, Chủ tịch của Tập đoàn lính đánh thuê Wagner. Vào ngày 10/3, ông Prigozin cho biết trên trang cá nhân của mình: Quân đội Ukraine có dấu hiệu bí mật điều động quân đến Bakhmut, để chuẩn bị chiến dịch phản công. Ông Prigozin nhấn mạnh rằng, nếu lực lượng Wagner buộc phải rút lui, thì toàn bộ sườn tại Bakhmut sẽ bị phá vỡ. Việc thiếu quân và đạn của lực lượng Wagner, lại được truyền thông phương Tây lập luận rằng, Quân đội Ukraine sẽ sớm có thể phản công và tái chiếm Bakhmut. Ngoài mẩu "chứng cứ" này, một số phương tiện truyền thông phương Tây còn dùng "thuyết âm mưu" để bàn tán sự việc; cho rằng lực lượng lính đánh thuê Wagner đã bị Quân đội chính quy Nga “gài bẫy” và đẩy quân Wagner vào vòng vây của Quân đội Ukraine, để họ tự thân vận động? Vậy, thực hư của cuộc chiến tại Bakhmut là gì? Hãy phân tích một số thông tin. Thông tin đầu tiên liên quan đến chiến quả của Quân đội Nga; ngày 12/3 theo giờ địa phương, theo tờ “Quan điểm” của Nga đưa tin, lính đánh thuê Wagner đã tiếp cận khu vực trung tâm thành phố Bakhmut, cách Tòa thị chính Bakhmut chưa đầy 1,2 km. Theo thông tin của truyền thông Anh cho biết, các đơn vị lính đánh thuê Wagner đã chiếm hầu hết phần phía đông của Bakhmut, và con sông chảy qua trung tâm thành phố, đã trở thành chiến tuyến giữa hai bên; trong khi các lực lượng bên ngoài của Nga đang phối hợp tấn công từ phía bắc và phía nam. Dựa trên sự xác nhận lẫn nhau về tin tức từ các bên, không khó để chúng ta rút ra kết luận: Chiến thắng của lính đánh thuê Wagner là sự thật, và việc Quân đội Nga hoàn thành vòng vây cũng là sự thật. Hãy xem lại thông tin thứ hai; theo quan sát của các phóng viên truyền thông Nga ở phía tây Bakhmut, số lượng cụm quân Ukraine đã tăng mạnh kể từ ngày 10/3. Một số phương tiện truyền thông Hy Lạp cho biết, có tới 40.000 quân Ukraine đang tập trung tại đây và nhiều người được huấn luyện ở các nước phương Tây. Thậm chí một số binh lính Ukraine, khi đang ở Nhà máy gia công kim loại ở phía bắc Bakhmut (hiện đã bị lính Wagner tràn ngập), đã quay video đưa lên mạng xã hội tuyên bố, tình hình ở Bakhmut sẽ còn tồi tệ hơn bao giờ hết và họ đã sẵn sàng cho một cuộc chiến cam go. Hiện tượng này có chút kinh ngạc, hiện tại Quân đội Nga đã bao vây Bakhmut, Quân đội Ukraine tại sao còn có ý chí chiến đấu như vậy? Câu trả lời đã sớm được tiết lộ, vào ngày 11/3, Tư lệnh lục quân Ukraine, tướng Silsky đã xuất hiện ở sở chỉ huy tiền phương của Quân đội Ukraine tại Bakhmut và hạ lệnh “tử thủ”. Kết hợp với sự kiện trên là "kế hoạch phản công" được Văn phòng Tổng thống Ukraine tiết lộ; do đó một kết luận khác không khó rút ra: Quân đội Ukraine thực sự đang lên kế hoạch phản công quy mô lớn và lần này thậm chí sẽ sử dụng nhiều quân hơn Bakhmut. Đây thực sự không phải là tuyên bố suông. Từ những sự kiện trên, ông chủ của Tập đoàn lính đánh thuê Wagner đã phải lên tiếng "cầu cứu", và yêu cầu của ông Prigozin không gì khác hơn là nhằm hai mục đích: Một là để Quân đội Nga hỗ trợ nhiều hơn cho quân Wagner của ông; hai là nhắc nhở Quân đội Nga chuẩn bị sẵn sàng để tránh bị phản công bất ngờ. Ngoài ra, còn có một thông tin đáng chú ý khác, tướng Silsky, người đã nắm quyền chỉ huy toàn bộ mặt trận phía đông của Quân đội Ukraine, đã chỉ huy thành công cuộc phản công Kharkov vào năm ngoái. Nhưng thật khó để nói, liệu tướng Silsky có thể tái hiện chiến thuật này và biến Bakhmut thành "Kharkov thứ hai" hay không? Tất nhiên, Quân đội Nga không phải “thờ ơ” trước việc này. Theo Cherevatiy, người phát ngôn Bộ chỉ huy quân sự miền Đông Ukraine, Nga đang đưa quân chính quy để thay thế lính đánh thuê Wagner đang chiến đấu ở khu vực Bakhmut. Như vậy có thể thấy trước rằng, một cuộc xung đột quy mô lớn hơn là không thể tránh khỏi. Trên thực tế, ngoài Bakhmut, góc nhìn của chúng ta cũng cần quan sát rộng ra toàn bộ chiến trường Donbass; hiện nay đối với cả Nga và Ukraine, còn một địa điểm khác quan trọng hơn cả Bakhmut, đó chính là khu vực Zaporozhye. Một mặt, về quân số, hiện Quân đội Ukraine vẫn có một số lượng lớn các đơn vị đang tập kết ở hướng Zaporozhye, có thể bất cứ lúc nào tiến thẳng đến Donbass và Kherson, thậm chí có thể áp sát bán đảo Crimea. Từ góc độ này, hành động hiện tại của Quân đội Ukraine cũng có thể là muốn chuyển hướng trọng tâm chiến lược của Quân đội Nga, dưới vẻ ngoài “bình lặng” của khu vực Zaporozhye, nhưng lại có một dòng chảy ngầm dâng trào sau lưng. Quân Nga mặc dù chiếm ưu thế tổng thể, nhưng nếu không cẩn thận rất có thể quân Ukraine sẽ phản kích bất ngờ. Nếu bị cuốn vào cuộc chiến ở Bakhmut mà buông lỏng cảnh giác, như vậy tình hình tiếp theo có thể trong thời gian ngắn sẽ xuất hiện bước ngoặt lớn. Quân Ukraine gặp khó khăn khi triệt thoái khỏi Bakhmut do hành hành động phá đập nước của chính họ.