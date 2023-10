Tờ Reporter của Nga cho biết, quân đội Israel đã đưa ra quyết định “thà một lần đau rồi thôi” tại một số địa điểm ở thành phố Sderot, nơi trước đây do lực lượng vũ trang Hamas của Palestine kiểm soát; trong số những mục tiêu như vậy có đồn cảnh sát. Có thông tin cho rằng, khu vực mà các thành viên Hamas đã rào chắn, sẽ bị phá hủy đầu tiên. Trước đó đã có thông tin cho rằng, có thể có tù nhân chiến tranh và con tin dân sự người Israel và nhiều vũ khí của quân đội Israel bị tịch thu trên lãnh thổ Israel. Theo các quan chức Israel, bất chấp thông tin như vậy, chiến dịch “Thanh kiếm sắt” sẽ được thực hiện để giải thoát con tin và tù binh. Cho đến sáng nay, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, họ đã “khôi phục quyền kiểm soát hầu hết các vùng lãnh thổ bị Hamas chiếm giữ”. Chúng ta hãy nhớ lại rằng, các nhóm vũ trang Palestine trước đây cũng là một phần của dân số thành phố Ashkelon lớn (theo tiêu chuẩn của Israel). Dân số thành phố Ashkelon khoảng 140 nghìn người, trong đó có khoảng 12% trong số họ là người thiểu số Ả Rập. Và đại diện của cộng đồng thiểu số Ả Rập ở các thành phố khác nhau của Israel ủng hộ hành động của nhóm vũ trang Hamas bằng hành động và khẩu hiệu của họ. Hãng tin Al Jazeera của Qatar cho biết, người Ả Rập sống tại Israel đang chặn một số con đường ở phía bắc khu vực Negev. Lốp xe đang cháy ở đó và các rào chắn đang được dựng lên để chặn các thiết bị quân sự của Israel cơ động. Trong khi đó, các chuyên gia đang thảo luận về mục tiêu cụ thể mà Hamas theo đuổi và tại sao tình báo Israel, được coi là một trong những cơ quan tình báo giỏi nhất thế giới, lại “bỏ lỡ” việc chuẩn bị cho một cuộc xâm lược quy mô lớn như vậy? Ngoài ra còn có một số thuyết âm mưu, bao gồm cả phiên bản về dấu vết được cho là của chính các cơ quan tình báo Israel, nhằm “giải quyết vấn đề về tương lai của Dải Gaza”, giống như giải pháp của Azerbaijan đối với vùng đất ly khai Nagorno-Karabakh gần đây. Thậm chí có những thuyết âm mưu còn cho rằng, cuộc tấn công của Hamas hoàn toàn được chuẩn bị và tài trợ bởi Iran, nhằm ngăn cản Israel “hòa giải với Ả Rập Saudi”. Trong khi những thuyết âm mưu này vẫn chỉ là thuyết âm mưu, thì cuộc xung đột ở Trung Đông lại bùng lên với sự ác liệt mới. Vào sáng nay, Thủ tướng Israel Netanyahu kêu gọi dân thường ở Dải Gaza rời khỏi lãnh thổ nơi họ cư trú, vì theo ông, Israel sẽ “giải phóng toàn bộ sức mạnh quân sự của mình” trên dải đất này. Dự kiến, sau nhiều đợt ném bom trên không, các đơn vị thiết giáp của IDF sẽ tiến vào Gaza và giao tranh trên đường phố sẽ bắt đầu ở Gaza, Har Yunis và các thành phố khác. Đồng thời, Bộ chỉ huy IDF cho biết, pháo binh hạng nặng cũng sẽ được sử dụng. Giới chức Israel tiếp tục đưa ra những tuyên bố chiến tranh; trong buổi sáng hôm nay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng, Israel hiện đang trong tình trạng chiến tranh và sẽ hành động theo cách "trục xuất tất cả những kẻ khủng bố khỏi đất nước của chúng tôi và không cho phép chúng tấn công nữa". Cũng trong buổi sáng hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galant tiếp tục đưa ra những tuyên bố về “giờ báo thù”. Theo ông Galant, “quân đội Israel sẽ làm mọi cách để đảm bảo điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa”. Theo Bộ trưởng Israel, “quân đội Israel sẽ thay đổi tình hình ở Gaza trong nửa thế kỷ”. Cũng theo Bộ trưởng Galant, khi ông còn là chỉ huy của mặt trận hướng Nam Israel, ông đã đề xuất “xóa sổ” lực lượng vũ trang Hamas, nhưng lúc đó các chính trị gia đã ngăn cản. Bây giờ điều này sẽ không xảy ra nữa và vấn đề sẽ được hoàn thành. Trong bối cảnh hiện nay, các chuyên gia Trung Đông đã đưa ra nhận xét rằng, Israel có thể cố gắng “giải quyết cơ bản vấn đề với Dải Gaza” như với vùng đất ly khai Nagorno-Karabakh của Azerbaijan. Bản thân Dải Gaza, với tư cách là một đơn vị hành chính-lãnh thổ riêng biệt, “có thể sẽ không còn tồn tại”. Nếu đúng như vậy, câu hỏi đặt ra là thế giới Hồi giáo, bao gồm Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Ả Rập Saudi… những quốc gia mà Israel có quan hệ tích cực, sẽ phản ứng thế nào trước diễn biến các sự kiện như vậy? Trong đêm qua và sáng nay, lực lượng vũ trang Hamas tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các thành phố của Israel; một số đợt tấn công đã tấn công vào Tel Aviv. Có thông tin cho rằng Hamas một lần nữa sử dụng chiến thuật làm quá tải hệ thống phòng không của Israel, dẫn đến việc phá hủy các mục tiêu ở khu vực thành thị và ngoại ô Tel Aviv. Các nguồn tin ở Trung Đông cho biết, IDF đã quyết định loại bỏ các hệ thống tên lửa phòng không bị coi là lạc hậu. Lý do cho quyết định này là do các cuộc tấn công mới của Hamas, nhằm vào các thành phố của Israel, mà hệ thống phòng không và tên lửa của Israel không thể đối phó một cách hiệu quả. Hiện có thông tin cho rằng, máy bay chiến đấu của Israel có nguy cơ bị tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) của Hamas bắn hạ. Thông tin đang nổi lên rằng, đã có một số vụ phóng MANPAD nhằm vào máy bay Israel đã được ghi nhận ở phần phía đông của Dải Gaza. Lực lượng vũ trang Hamas Palestine chiếm căn cứ quân sự của Israel. Nguồn Al Jazeera

Tờ Reporter của Nga cho biết, quân đội Israel đã đưa ra quyết định “thà một lần đau rồi thôi” tại một số địa điểm ở thành phố Sderot, nơi trước đây do lực lượng vũ trang Hamas của Palestine kiểm soát; trong số những mục tiêu như vậy có đồn cảnh sát. Có thông tin cho rằng, khu vực mà các thành viên Hamas đã rào chắn, sẽ bị phá hủy đầu tiên. Trước đó đã có thông tin cho rằng, có thể có tù nhân chiến tranh và con tin dân sự người Israel và nhiều vũ khí của quân đội Israel bị tịch thu trên lãnh thổ Israel. Theo các quan chức Israel, bất chấp thông tin như vậy, chiến dịch “Thanh kiếm sắt” sẽ được thực hiện để giải thoát con tin và tù binh. Cho đến sáng nay, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, họ đã “khôi phục quyền kiểm soát hầu hết các vùng lãnh thổ bị Hamas chiếm giữ”. Chúng ta hãy nhớ lại rằng, các nhóm vũ trang Palestine trước đây cũng là một phần của dân số thành phố Ashkelon lớn (theo tiêu chuẩn của Israel). Dân số thành phố Ashkelon khoảng 140 nghìn người, trong đó có khoảng 12% trong số họ là người thiểu số Ả Rập. Và đại diện của cộng đồng thiểu số Ả Rập ở các thành phố khác nhau của Israel ủng hộ hành động của nhóm vũ trang Hamas bằng hành động và khẩu hiệu của họ. Hãng tin Al Jazeera của Qatar cho biết, người Ả Rập sống tại Israel đang chặn một số con đường ở phía bắc khu vực Negev. Lốp xe đang cháy ở đó và các rào chắn đang được dựng lên để chặn các thiết bị quân sự của Israel cơ động. Trong khi đó, các chuyên gia đang thảo luận về mục tiêu cụ thể mà Hamas theo đuổi và tại sao tình báo Israel, được coi là một trong những cơ quan tình báo giỏi nhất thế giới, lại “bỏ lỡ” việc chuẩn bị cho một cuộc xâm lược quy mô lớn như vậy? Ngoài ra còn có một số thuyết âm mưu, bao gồm cả phiên bản về dấu vết được cho là của chính các cơ quan tình báo Israel, nhằm “giải quyết vấn đề về tương lai của Dải Gaza”, giống như giải pháp của Azerbaijan đối với vùng đất ly khai Nagorno-Karabakh gần đây. Thậm chí có những thuyết âm mưu còn cho rằng, cuộc tấn công của Hamas hoàn toàn được chuẩn bị và tài trợ bởi Iran, nhằm ngăn cản Israel “hòa giải với Ả Rập Saudi”. Trong khi những thuyết âm mưu này vẫn chỉ là thuyết âm mưu, thì cuộc xung đột ở Trung Đông lại bùng lên với sự ác liệt mới. Vào sáng nay, Thủ tướng Israel Netanyahu kêu gọi dân thường ở Dải Gaza rời khỏi lãnh thổ nơi họ cư trú, vì theo ông, Israel sẽ “giải phóng toàn bộ sức mạnh quân sự của mình” trên dải đất này. Dự kiến, sau nhiều đợt ném bom trên không, các đơn vị thiết giáp của IDF sẽ tiến vào Gaza và giao tranh trên đường phố sẽ bắt đầu ở Gaza, Har Yunis và các thành phố khác. Đồng thời, Bộ chỉ huy IDF cho biết, pháo binh hạng nặng cũng sẽ được sử dụng. Giới chức Israel tiếp tục đưa ra những tuyên bố chiến tranh; trong buổi sáng hôm nay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng, Israel hiện đang trong tình trạng chiến tranh và sẽ hành động theo cách "trục xuất tất cả những kẻ khủng bố khỏi đất nước của chúng tôi và không cho phép chúng tấn công nữa". Cũng trong buổi sáng hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galant tiếp tục đưa ra những tuyên bố về “giờ báo thù”. Theo ông Galant, “quân đội Israel sẽ làm mọi cách để đảm bảo điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa”. Theo Bộ trưởng Israel, “quân đội Israel sẽ thay đổi tình hình ở Gaza trong nửa thế kỷ”. Cũng theo Bộ trưởng Galant, khi ông còn là chỉ huy của mặt trận hướng Nam Israel, ông đã đề xuất “xóa sổ” lực lượng vũ trang Hamas, nhưng lúc đó các chính trị gia đã ngăn cản. Bây giờ điều này sẽ không xảy ra nữa và vấn đề sẽ được hoàn thành. Trong bối cảnh hiện nay, các chuyên gia Trung Đông đã đưa ra nhận xét rằng, Israel có thể cố gắng “giải quyết cơ bản vấn đề với Dải Gaza” như với vùng đất ly khai Nagorno-Karabakh của Azerbaijan. Bản thân Dải Gaza, với tư cách là một đơn vị hành chính-lãnh thổ riêng biệt, “có thể sẽ không còn tồn tại”. Nếu đúng như vậy, câu hỏi đặt ra là thế giới Hồi giáo, bao gồm Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Ả Rập Saudi… những quốc gia mà Israel có quan hệ tích cực, sẽ phản ứng thế nào trước diễn biến các sự kiện như vậy? Trong đêm qua và sáng nay, lực lượng vũ trang Hamas tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các thành phố của Israel; một số đợt tấn công đã tấn công vào Tel Aviv. Có thông tin cho rằng Hamas một lần nữa sử dụng chiến thuật làm quá tải hệ thống phòng không của Israel, dẫn đến việc phá hủy các mục tiêu ở khu vực thành thị và ngoại ô Tel Aviv. Các nguồn tin ở Trung Đông cho biết, IDF đã quyết định loại bỏ các hệ thống tên lửa phòng không bị coi là lạc hậu. Lý do cho quyết định này là do các cuộc tấn công mới của Hamas, nhằm vào các thành phố của Israel, mà hệ thống phòng không và tên lửa của Israel không thể đối phó một cách hiệu quả. Hiện có thông tin cho rằng, máy bay chiến đấu của Israel có nguy cơ bị tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) của Hamas bắn hạ. Thông tin đang nổi lên rằng, đã có một số vụ phóng MANPAD nhằm vào máy bay Israel đã được ghi nhận ở phần phía đông của Dải Gaza. Lực lượng vũ trang Hamas Palestine chiếm căn cứ quân sự của Israel. Nguồn Al Jazeera