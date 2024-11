Tuyến phòng thủ cuối cùng ở Donbass có nguy cơ vỡ trận trong đòn tấn công tổng lực của Quân đội Nga những tháng vừa qua, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc chiến Nga-Ukraine ở miền đông Ukraine. Trong trận chiến tàn khốc này, 3.000 chiến binh tinh nhuệ của Lữ đoàn xung kích Azov, những chiến binh nổi tiếng với khả năng kháng cự ngoan cường, cuối cùng đã bị tiêu diệt, và chỉ huy hàng đầu của họ không may hy sinh. Tin tức này chắc chắn đã giáng một đòn nặng nề vào lực lượng phòng thủ Ukraine. Khói súng trận Selidovo vẫn chưa tan hẳn, quân Nga tận dụng đà này tiến lên không ngừng cho đến khi chỉ còn cách biên giới tỉnh Dnipropetrovsk khoảng 17 km. Vùng đất chưa bao giờ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chiến tranh trên bộ này, giờ đây đang phải đối mặt với mối đe dọa chưa từng có từ Quân đội Nga, sự yên bình yên bình bị bao phủ trong mây mù chiến tranh. Ý định chiến lược của Quân đội Nga rất rõ ràng và chắc chắn. Họ không chỉ củng cố kết quả ở Donbass, Zaporozhye, Kherson và những nơi khác, mà còn nhắm tới các khu vực quan trọng như sông Dnieper và Kharkov, nhằm mở rộng hơn nữa phạm vi kiểm soát. Theo các nguồn tin đáng tin cậy, Quân đội Nga đã lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công toàn diện và có hệ thống vào khu vực Dnipropetrovsk vào năm 2025. Đây chắc chắn sẽ là một thử thách nghiêm trọng khác đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Trước sức ép dồn dập của Quân đội Nga, tuyến phòng ngự của Quân đội Ukraine dường như bị kéo căng và mong manh đến mức “dễ vỡ” ở bất cứ điểm nào. Có cảm tưởng trong gần 3 năm của cuộc chiến, đây mới là thời khắc khó khăn nhất của Ukraine. Igor Moshchuk, cựu thành viên của Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine), từng phục vụ trong “Tiểu đoàn Azov", đã sử dụng kinh nghiệm cá nhân và những hiểu biết sâu sắc của mình, để công khai chỉ trích chính quyền của Tổng thống Zelensky trong việc xây dựng hệ thống phòng thủ khu vực Dnipropetrovsk. Ông Igor Moshchuk chỉ ra rằng, các hệ thống công sự, trận địa phòng ngự ở Bokovsk, vốn được cho là thành trì cuối cùng do Quân đội Ukraine nắm giữ ở Donbass trong nhiều năm, giờ đây tỏ ra vô cùng mong manh trước các loại bom pháo của Nga. Cảnh báo của ông Mosichuk không phải là không có căn cứ. Ông nhấn mạnh rằng, một khi tuyến phòng thủ Pokrovsk bị mất, nó sẽ gây nguy hiểm trực tiếp đến an ninh của tỉnh Dnipropetrovsk và vùng hạ lưu sông Dnieper, bởi vì những khu vực này đều là những vùng đồng bằng, không bị cản trở bởi các yếu tố tự nhiên. Đây không chỉ là một thất bại về mặt quân sự, mà còn là một đòn giáng mạnh vào hệ thống phòng thủ quốc gia. Chính quyền Ukraine đang khẩn trương thực hiện các biện pháp, nhằm cố gắng bù đắp khuyết điểm chí mạng này. Cơ quan tình báo Quân đội Nga nhanh chóng nắm bắt được động thái này của Quân đội Ukraine. Họ nhận thấy gần làng Rozlyv ở tỉnh Donetsk, chỉ cách tỉnh Dnipropetrovsk hơn 10 km theo đường chim bay, buộc Quân đội Ukraine đang tăng cường xây dựng các tuyến phòng thủ mới, để chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp tới của Nga. Lúc này, bầu không khí ở thành phố Dnipropetrovsk trở nên vô cùng căng thẳng và chán nản. Khi bóng đen của chiến tranh đang bao phủ thành phố, một lượng lớn cư dân của thành phố và của cả tỉnh này đã chọn cách chạy trốn, khiến dân số thành phố và của tỉnh Dnipropetrovsk giảm mạnh. Những con phố nhộn nhịp một thời ở thành phố Dnipropetrovsk giờ vắng tanh và im lặng, cửa sổ nhiều chung cư tối om từ lâu, tức là không còn người ở. Công việc bảo trì của thành phố cũng đi vào bế tắc, do thiếu nhân lực rác thải tích tụ, đường phố xuống cấp, sự thịnh vượng trước đây không còn nữa. Điều đáng lo ngại hơn nữa là một số cơ sở kinh doanh nhỏ như tiệm bánh pizza ở thành phố Dnipropetrovsk đã buộc phải đóng cửa, do sự biến mất đột ngột của những nhân sự chủ chốt như đầu bếp. Những vụ di dân tự phát này đã tạo thêm bầu không khí trầm lắng và bất an cho thành phố. Hiện tượng mất dân số này của Ukraine đặc biệt dễ nhận thấy ở các trung tâm đô thị, trong khi những cộng đồng tương đối nghèo lại càng hoang tàn hơn, như thể họ là những góc bị chiến tranh lãng quên. Người ta lặng lẽ ra đi, chỉ để lại những ngôi nhà trống rỗng và hàng loạt bí ẩn chưa được giải đáp. Với việc tiến quân “chậm nhưng chắc” của Quân đội Nga, tương lai của tỉnh Dnipropetrovsk đầy rẫy những ẩn số và biến động. Thành phố và cư dân của thành phố đang đứng ở ngã ba của lịch sử, đối mặt với những thách thức và lựa chọn chưa từng có. Việc mất tuyến phòng thủ cuối cùng ở Donbass, sự thiệt hại của Lữ đoàn xung kích Azov tinh nhuệ và sự hy sinh của người chỉ huy cao nhất, không chỉ là tổn thất quân sự nặng nề đối với Quân đội Ukraine, mà còn là đòn nặng nề đối với tinh thần và ý chí kháng cự của Ukraine. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, CNN).

Tuyến phòng thủ cuối cùng ở Donbass có nguy cơ vỡ trận trong đòn tấn công tổng lực của Quân đội Nga những tháng vừa qua, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc chiến Nga-Ukraine ở miền đông Ukraine . Trong trận chiến tàn khốc này, 3.000 chiến binh tinh nhuệ của Lữ đoàn xung kích Azov, những chiến binh nổi tiếng với khả năng kháng cự ngoan cường, cuối cùng đã bị tiêu diệt, và chỉ huy hàng đầu của họ không may hy sinh. Tin tức này chắc chắn đã giáng một đòn nặng nề vào lực lượng phòng thủ Ukraine. Khói súng trận Selidovo vẫn chưa tan hẳn, quân Nga tận dụng đà này tiến lên không ngừng cho đến khi chỉ còn cách biên giới tỉnh Dnipropetrovsk khoảng 17 km. Vùng đất chưa bao giờ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chiến tranh trên bộ này, giờ đây đang phải đối mặt với mối đe dọa chưa từng có từ Quân đội Nga, sự yên bình yên bình bị bao phủ trong mây mù chiến tranh. Ý định chiến lược của Quân đội Nga rất rõ ràng và chắc chắn. Họ không chỉ củng cố kết quả ở Donbass, Zaporozhye, Kherson và những nơi khác, mà còn nhắm tới các khu vực quan trọng như sông Dnieper và Kharkov, nhằm mở rộng hơn nữa phạm vi kiểm soát. Theo các nguồn tin đáng tin cậy, Quân đội Nga đã lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công toàn diện và có hệ thống vào khu vực Dnipropetrovsk vào năm 2025. Đây chắc chắn sẽ là một thử thách nghiêm trọng khác đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Trước sức ép dồn dập của Quân đội Nga, tuyến phòng ngự của Quân đội Ukraine dường như bị kéo căng và mong manh đến mức “dễ vỡ” ở bất cứ điểm nào. Có cảm tưởng trong gần 3 năm của cuộc chiến, đây mới là thời khắc khó khăn nhất của Ukraine. Igor Moshchuk, cựu thành viên của Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine), từng phục vụ trong “Tiểu đoàn Azov", đã sử dụng kinh nghiệm cá nhân và những hiểu biết sâu sắc của mình, để công khai chỉ trích chính quyền của Tổng thống Zelensky trong việc xây dựng hệ thống phòng thủ khu vực Dnipropetrovsk. Ông Igor Moshchuk chỉ ra rằng, các hệ thống công sự, trận địa phòng ngự ở Bokovsk, vốn được cho là thành trì cuối cùng do Quân đội Ukraine nắm giữ ở Donbass trong nhiều năm, giờ đây tỏ ra vô cùng mong manh trước các loại bom pháo của Nga. Cảnh báo của ông Mosichuk không phải là không có căn cứ. Ông nhấn mạnh rằng, một khi tuyến phòng thủ Pokrovsk bị mất, nó sẽ gây nguy hiểm trực tiếp đến an ninh của tỉnh Dnipropetrovsk và vùng hạ lưu sông Dnieper, bởi vì những khu vực này đều là những vùng đồng bằng, không bị cản trở bởi các yếu tố tự nhiên. Đây không chỉ là một thất bại về mặt quân sự, mà còn là một đòn giáng mạnh vào hệ thống phòng thủ quốc gia. Chính quyền Ukraine đang khẩn trương thực hiện các biện pháp, nhằm cố gắng bù đắp khuyết điểm chí mạng này. Cơ quan tình báo Quân đội Nga nhanh chóng nắm bắt được động thái này của Quân đội Ukraine. Họ nhận thấy gần làng Rozlyv ở tỉnh Donetsk, chỉ cách tỉnh Dnipropetrovsk hơn 10 km theo đường chim bay, buộc Quân đội Ukraine đang tăng cường xây dựng các tuyến phòng thủ mới, để chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp tới của Nga. Lúc này, bầu không khí ở thành phố Dnipropetrovsk trở nên vô cùng căng thẳng và chán nản. Khi bóng đen của chiến tranh đang bao phủ thành phố, một lượng lớn cư dân của thành phố và của cả tỉnh này đã chọn cách chạy trốn, khiến dân số thành phố và của tỉnh Dnipropetrovsk giảm mạnh. Những con phố nhộn nhịp một thời ở thành phố Dnipropetrovsk giờ vắng tanh và im lặng, cửa sổ nhiều chung cư tối om từ lâu, tức là không còn người ở. Công việc bảo trì của thành phố cũng đi vào bế tắc, do thiếu nhân lực rác thải tích tụ, đường phố xuống cấp, sự thịnh vượng trước đây không còn nữa. Điều đáng lo ngại hơn nữa là một số cơ sở kinh doanh nhỏ như tiệm bánh pizza ở thành phố Dnipropetrovsk đã buộc phải đóng cửa, do sự biến mất đột ngột của những nhân sự chủ chốt như đầu bếp. Những vụ di dân tự phát này đã tạo thêm bầu không khí trầm lắng và bất an cho thành phố. Hiện tượng mất dân số này của Ukraine đặc biệt dễ nhận thấy ở các trung tâm đô thị, trong khi những cộng đồng tương đối nghèo lại càng hoang tàn hơn, như thể họ là những góc bị chiến tranh lãng quên. Người ta lặng lẽ ra đi, chỉ để lại những ngôi nhà trống rỗng và hàng loạt bí ẩn chưa được giải đáp. Với việc tiến quân “chậm nhưng chắc” của Quân đội Nga, tương lai của tỉnh Dnipropetrovsk đầy rẫy những ẩn số và biến động. Thành phố và cư dân của thành phố đang đứng ở ngã ba của lịch sử, đối mặt với những thách thức và lựa chọn chưa từng có. Việc mất tuyến phòng thủ cuối cùng ở Donbass, sự thiệt hại của Lữ đoàn xung kích Azov tinh nhuệ và sự hy sinh của người chỉ huy cao nhất, không chỉ là tổn thất quân sự nặng nề đối với Quân đội Ukraine, mà còn là đòn nặng nề đối với tinh thần và ý chí kháng cự của Ukraine. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, CNN).