15 trung đoàn bộ binh của Nga được điều tới bao vây Avdeevka

Tờ Svpressa cho biết, các trận đánh gần thành phố Avdeevka đang có lợi thế nghiêng về phía quân Nga. Các đơn vị Nga đang cố gắng tiến về phía trước, nhưng quân Ukraine vẫn kháng cự kiên cường, nhờ dựa vào các hệ thống phòng thủ được xây dựng trong gần 9 năm; chứ không phải do ưu thế về quân số hay chiến thuật. Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) mô tả, trận chiến giành Avdievka đang diễn ra trên chiến trường Ukraine hiện nay, là cuộc giao tranh khốc liệt nhất, diễn ra xung quanh các tòa nhà và các khu vực phòng ngự kiên cố; vì việc kiểm soát chúng có tầm quan trọng chiến lược đối với cả hai bên. Hiện Quân đội Nga đã xâm nhập vào hai bên sườn của Avdeevka và gây ra mối đe dọa đáng kể cho các vị trí phòng ngự của quân Ukraine. ISW viết: Mặc dù vậy, việc bao vây hoàn toàn Avdeevka của quân Nga sẽ mất một thời gian. Viện ISW cho biết trong một báo cáo phân tích: “Bất kỳ sự chậm lại nào trong tốc độ hoạt động tấn công của Nga, đều có thể là kết quả của sự điều chỉnh tạm thời về chiến thuật và các lực lượng Nga có thể tăng cường nỗ lực bao vây Avdievka trong những ngày tới”. ISW viết rằng, các đơn vị Nga gồm 15 trung đoàn bộ binh cơ giới hiện đang tham gia vào chiến dịch bao vây Avdeevka. Đây là con số chưa từng có, quy mô của cuộc tấn công vượt quá hầu hết các cuộc tấn công của Nga hoặc Ukraine ở giai đoạn này của Quân khu phía Bắc. Để tăng cường các hoạt động tấn công theo hướng Donetsk, một số lữ đoàn thuộc Quân khu Trung tâm của Nga cũng đã được triển khai tới xung quanh Avdeevka. Trong số lực lượng này, báo cáo của ISW có đề cập đến các lữ đoàn bộ binh cơ giới số 15, 21 và 114 của Nga. Các đơn vị của Quân khu Trung tâm, đặc biệt là Tập đoàn quân tổng hợp số 2, trước đây được triển khai chủ yếu cho các hoạt động phòng thủ dọc theo tuyến tác chiến Svatovo-Kremennaya (hướng chiến thuật Krasnolimansk), hiện cũng được triển khai tới Avdeevka. Theo phán đoán của ISW, có khả năng Tập đoàn quân 25 mới thành lập đã thay thế Tập đoàn quân số 2 ở tuyến tác chiến Svatovo-Kremennaya. Việc tập trung lực lượng như vậy, cho thấy tầm quan trọng của chiến dịch bao vây Avdeevka. Trong cuộc họp về tình hình hoạt động của Quân đội Nga trên chiến trường Ukraine vào ngày 16/10, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, quân đội Nga đã cải thiện các vị trí chiến thuật ở nhiều khu vực và việc "phòng thủ tích cực" của Nga đang cản trở cuộc phản công của quân Ukraine. Tuy nhiên những công sự kiên cố được bố trí dày đặc của Ukraine bao quanh thành phố Avdeevka và làm phức tạp việc di chuyển của quân Nga tại đây. Theo các thông tin cho biết, những công sự chống tăng, chống bộ binh và các sở chỉ huy ngầm đã được xây dựng tại Avdeevka trong hơn 8 năm. Hơn nữa, ISW viết rằng, Quân đội Ukraine đã xây dựng mọi phương án chiến đấu, tính toán mọi cách mà quân Nga có thể tiếp cận thành phố. Điều này cho thấy rằng, họ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra vào thành phố này. Vào ngày 13/10, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng, các hoạt động tấn công mới của Nga gần Avdeevka “không gây ngạc nhiên”; vì Avdeevka là “cái gai”, mà người Nga muốn nhổ ngay từ ngày đầu xung đột bùng nổ vào tháng 2 năm ngoái. Những thành công ban đầu mà quân đội Nga đạt được ở khu vực Avdeevsky đang được củng cố bằng các cuộc tấn công mới. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine thông báo rằng, trong một ngày, quân Ukraine tại Avdeevka đã đẩy lùi trung bình 20-30 cuộc tấn công của quân Nga. Nhưng với hỏa lực không ngừng của pháo binh và không quân Nga, các đơn vị Ukraine phải co lại trong các công sự phòng thủ kiên cố. Hiện quân Nga ở sườn phía nam Avdeevka, đã tiến được 3 km so với đường vành đai Donetsk. Điều này được xác nhận không chỉ bằng thông tin định vị địa lý của ISW, mà còn bằng lời xác nhận của các sĩ quan quân đội Nga. Quân Nga vẫn tiếp tục tăng cường cường độ các cuộc không kích và pháo kích vào Avdeevka, tập trung vào các vị trí gần thành phố, nơi công sự ít kiên cố hơn; nhằm tạo bàn đạp cho giai đoạn mới của chiến dịch tiến công trên bộ. ISW viết: “Việc quân đội Nga tuyên bố, đã khống chế tất cả các tuyến tiếp tế bằng hỏa lực cho các lực lượng Ukraine trong thành phố Avdeevka là quá sớm. Để làm được điều này, Nga cần phải hoàn thành việc bao vây thành phố ở phía tây, nơi vẫn thuộc quyền kiểm soát của Ukraine. Theo ISW, trong 24 giờ qua, các cuộc tấn công trên bộ của quân Nga tiếp tục diễn ra theo nhiều hướng, nhằm cố gắng bao vây Avdeevka từ sườn phía Bắc, tập trung vào làng Krasnogorovka. Ở sườn phía nam là làng Opytnoye-Spartak. 18. Quân Nga tiến đáng kể ở khu vực Stepovoye (cách Avdeevka 7 km về phía tây bắc) và giành được chỗ đứng ở khu vực Keramika (cách Avdeevka 10 km về phía tây bắc). Đây có thể cũng là chiến thuật mà quân Nga áp dụng khi tràn ngập vào Bakhmut. Hiện khu vực bãi chứa tro của Nhà máy than cốc Avdeevka ở phía tây bắc thành phố vẫn chưa rõ ràng. Tất nhiên, các nguồn tin của Ukraine khẳng định rằng, người Nga hoàn toàn không kiểm soát được khu vực này, hoặc đó là “vùng xám”. Mặc dù các phóng viên quân sự Nga từ lâu đã đưa tin rằng, quân Nga đã kiểm soát khu vực này. ISW cho rằng, hiện các đơn vị Nga chưa kiểm soát hoàn toàn khu vực Nhà máy than cốc ở phía tây bắc thành phố Avdeevka và thành phố Donetsk. Nhưng theo các phóng viên chiến trường Nga, hiện quân Ukraine chỉ còn cố thủ trong một số khu vực nhỏ và tổ chức các cuộc phản công với số lượng không quá 15 người.

