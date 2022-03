14 máy bay Ukraine bị bắn hạ; không quân Kiev sắp "tuyệt chủng"

Theo Bộ Quốc phòng Nga công bố tại cuộc họp giao ban thường kỳ, trong ngày hôm qua, lực lượng phòng không và không quân của Nga, đã bắn rơi 14 máy bay của Không quân Ukraine, trong đó có 3 máy bay chiến đấu và 1 máy bay cường kích. Phần lớn các máy bay của Quân đội Ukraine bị phòng không và không quân Nga bắn rơi là các loại máy bay không người lái với số lượng 8 chiếc, trong đó có cả UAV TB2 và hai trực thăng chiến đấu Mi-24 cũng bị bắn rơi. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Không quân Ukraine đã bị tổn thất nghiêm trọng trong ngày 6/3, khi 5 máy bay chiến đấu của Không quân Ukraine và 8 máy bay không người lái Bayraktar TB2 đã bị phá hủy. Lực lượng Không quân Nga tiếp tục kiểm soát vùng trời Ukraine, phá hủy những gì còn “sót lại” của không quân Ukraine. Các cuộc tấn công được thực hiện cả trên sân bay của Ukraine và máy bay đang xuất kích. Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: máy bay chiến đấu của không quân Nga và lực lượng phòng không đã bắn rơi 3 chiếc Su-27 của Không quân Ukraine ở vùng Poltava, 1 chiếc Su-25 ở vùng Gostomel, 2 trực thăng Mi-24 ở vùng Makarov và UAV TB2. Lực lượng không quân cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phá hủy 3 hệ thống tên lửa phòng không Buk M1 và 2 đài radar cảnh giới của Quân đội Ukraine. Trên thực tế, Quân đội Nga đã làm chủ hoàn toàn bầu trời Ukraine. Mặc dù vậy, Kyiv vẫn không ngừng cố gắng mua các máy bay chiến đấu và máy bay cường kích do Liên Xô sản xuất từ phương Tây, hiện vẫn đang được biên chế cho lực lượng không quân của một số nước NATO. Số máy bay mà một số nước như Ba Lan, Bungaria có thể viện trợ cho Ukraine là MiG-29 và Su-25, vì các phi công Ukraine chỉ được đào tạo để bay trên máy bay của Liên Xô. Kyiv không hài lòng với lời đề nghị cung cấp máy bay do phương Tây sản xuất, vì không có ai có thể lái chúng. Hiện nay trên phần lãnh thổ Ukraine chỉ còn một sân bay Vinnitsa còn có thể hoạt động được, nhưng đã ngừng hoạt động khoảng một ngày trước, có lẽ là sân bay cuối cùng còn sót lại của Không quân Ukraine. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, hiện nay lực lượng không quân Ukraine đã “thực sự không còn tồn tại”, nhưng vẫn chưa có thông tin xác nhận chính thức về điều này. Trên thực tế, máy bay của Không quân Ukraine vẫn xuất kích. Còn đêm qua, phần phía nam của khu vực Lugansk (phần lãnh thổ do dân quân ly khai kiểm soát), bị trúng tên lửa đạn đạo chiến thuật. Theo thông tin, tên lửa được phóng từ lãnh thổ do Quân đội Ukraine kiểm soát. Hiện vẫn chưa rõ số người chết và bị tương; tuy nhiên ở đây có một điểm tập kết xe tăng của lực lượng dân quân nước cộng hòa Lugansk (LDP) tự xưng. Nhưng đã có bằng chứng về sự tàn phá khu vực tập kết của đơn vị xe tăng. Trên đoạn video được quay, người xem có thể thấy hậu quả của cuộc tấn công bằng tên lửa chiến thuật Tochka-U. Ban đầu người ta nghi ngờ về một vụ nổ do hành động phá hoại, nhưng sau đó dân quân Luhansk đã xác nhận đó là cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine vào kho dầu. Hiện công việc dập lửa và khắc phục hậu quả của vụ nổ do tên lửa của Ukraine gây ra vẫn đang được tiến hành; nhưng số lượng nhiên liệu trong khu vực căn cứ không được thông báo. Đánh giá các video, ít nhất một kho chứa dầu đã bị hư hại và có nguy cơ cháy lan sang các kho chứa dầu khác. Hiện phía dân quân cũng như Quân đội Nga không biết tên lửa Tochka-U của Quân đội Ukraine được phóng chính xác từ khu vực nào, cũng như thực tế là tại sao hệ thống phòng không của cả Nga và lực lượng dân quân không thể phát hiện và đánh chặn? Nguồn ảnh: Pinterest.

