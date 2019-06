12 lần Moscow và phương tây suýt gây chiến với nhau vì "va chạm"

Tháng 11/1951, các chiến đấu cơ của Liên Xô đã bắn hạ máy bay P2V Neptune của Mỹ ở ngoài khơi vùng biển Nhật Bản. Toàn bộ 10 người trong phi hành đoàn Mỹ được xác nhận thiệt mạng. Chiếc máy bay này của Mỹ khi đó đang làm nhiệm vụ thu thập sóng radio của Liên Xô để lấy tin tình báo. Nguồn ảnh: Warontherocks. Tháng 3/1953, bảy phi hành đoàn của Không quân Hoàng gia Anh đã bị thiệt mạng khi một chiếc MiG-15 của Liên Xô bắn hạ máy bay chiến đấu Avro Lincoln B2 khi chiếc máy bay này đang bay huấn luyện ở Berlin. Sự việc làm căng thẳng giữa Moscow với London tăng cao đỉnh điểm. Nguồn ảnh: Warontherocks. Tới tháng 9/1958, bốn máy bay tiêm kích của Liên Xô đã tiếp cận và bắn hạ máy bay C-130 của Mỹ khi đó đang làm nhiệm vụ do thám không phận Liên Xô. Nguồn ảnh: Warontherocks. Nổi tiếng nhất trong lịch sử là phi vụ máy bay tuần tra U-2 của Mỹ bị Liên Xô bắn hạ ở trong lãnh thổ nước này hồi năm 1960. Phi công điều khiển chiếc U-2 đã sống sót trong vụ việc và khai nhận toàn bộ tội trạng của mình trên sóng truyền hình. Nguồn ảnh: Warontherocks. Tháng 9/1961, hai chiến đấu cơ F-84F của Tây Đức trong lúc bay huấn luyện đã lạc vào không phận Đông Berlin và bị các tiêm kích của liên Xô truy đuổi, hai chiến đấu cơ này sau đó buộc phải hạ cánh ở vùng đất do Pháp kiểm soát ở Tây Berlin, thoát chết trong gang tấc. Nguồn ảnh: Warontherocks. Tháng 5/1967, khu trục hạm USS Walker của Hải quân Mỹ đã bị hai khu trục hạm của Liên Xô húc ở ngoài khơi vùng biển Nhật Bản. Vụ việc đã khiến không chỉ Mỹ mà Tokyo cũng hết sức bất bình, tuy nhiên Liên Xô khẳng định các tàu khu trục của mình chỉ làm nhiệm vụ trong vùng biển nước này và tàu Mỹ đã xâm phạm lãnh hải Liên Xô. Nguồn ảnh: Warontherocks. Tháng 11/1970, tàu sân bay Anh HMS Ark Royal đã đâm vào khu trục hạm hộ vệ tên lửa ngoài khơi vùng biển Crete. Bảy thuỷ thủ Liên Xô rơi khỏi boong tàu trong vụ va chạm, hai trong số đó thiệt mạng, hàng không mẫu hạm Anh thủng một lỗ lớn nhưng không có thiệt hại về người. Nguồn ảnh: Warontherocks. Tháng 8/1982, lính tuần tra biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Xô đã xảy ra va chạm, phía Liên Xô nổ súng khiến hai lính Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng sau đó cáo buộc hai nạn nhân này đã vượt qua biên giới Liên Xô. Nguồn ảnh: Warontherocks. Tháng 3/1985, sĩ quan Lục quân Mỹ Arthur Nicholson đã bị lính gác Liên Xô bắn chết khi đang theo dõi một cuộc tập trận của... Liên Xô nhưng lại đứng ngoài khu vực an toàn lúc cuộc tập trận diễn ra. Nguồn ảnh: Warontherocks. Tháng 2/1988, hai tàu chiến Liên Xô đã đâm một tàu tuần dương hạm lớp Spruance của Mỹ trên biển Đen. Lầu Năm Góc cho biết rằng trước khi vụ việc xảy ra, một khu trục hạm của Liên Xô đã liên lạc radio với tàu Mỹ và cho biết họ đã được lệnh... đâm tàu Mỹ. Nguồn ảnh: Warontherocks. Tháng 6/1990, Na Uy đã lên tiếng cáo buộc Liên Xô khi năm lính Hồng quân vượt qua biên giới giữa hai nước khi truy đuổi một ngư dân của phía Na Uy. Thậm chí trong vụ truy đuổi, phía Liên Xô đã nổ súng nhưng rất may là không có ai thiệt mạng. Nguồn ảnh: Warontherocks. Nổi tiếng nhất trong lịch sử "va chạm" giữa Nga và Mỹ là vào tháng 2/1992. Theo đó, một tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đã đâm phải một tàu ngầm hạt nhân của Liên Xô ở ngoài khơi Murmansk. Rất may vụ việc không có thiệt hại về người. Nguồn ảnh: Warontherocks. Mời độc giả xem Video: Loại tên lửa Liên Xô suýt gây ra Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Tháng 11/1951, các chiến đấu cơ của Liên Xô đã bắn hạ máy bay P2V Neptune của Mỹ ở ngoài khơi vùng biển Nhật Bản. Toàn bộ 10 người trong phi hành đoàn Mỹ được xác nhận thiệt mạng. Chiếc máy bay này của Mỹ khi đó đang làm nhiệm vụ thu thập sóng radio của Liên Xô để lấy tin tình báo. Nguồn ảnh: Warontherocks. Tháng 3/1953, bảy phi hành đoàn của Không quân Hoàng gia Anh đã bị thiệt mạng khi một chiếc MiG-15 của Liên Xô bắn hạ máy bay chiến đấu Avro Lincoln B2 khi chiếc máy bay này đang bay huấn luyện ở Berlin. Sự việc làm căng thẳng giữa Moscow với London tăng cao đỉnh điểm. Nguồn ảnh: Warontherocks. Tới tháng 9/1958, bốn máy bay tiêm kích của Liên Xô đã tiếp cận và bắn hạ máy bay C-130 của Mỹ khi đó đang làm nhiệm vụ do thám không phận Liên Xô. Nguồn ảnh: Warontherocks. Nổi tiếng nhất trong lịch sử là phi vụ máy bay tuần tra U-2 của Mỹ bị Liên Xô bắn hạ ở trong lãnh thổ nước này hồi năm 1960. Phi công điều khiển chiếc U-2 đã sống sót trong vụ việc và khai nhận toàn bộ tội trạng của mình trên sóng truyền hình. Nguồn ảnh: Warontherocks. Tháng 9/1961, hai chiến đấu cơ F-84F của Tây Đức trong lúc bay huấn luyện đã lạc vào không phận Đông Berlin và bị các tiêm kích của liên Xô truy đuổi, hai chiến đấu cơ này sau đó buộc phải hạ cánh ở vùng đất do Pháp kiểm soát ở Tây Berlin, thoát chết trong gang tấc. Nguồn ảnh: Warontherocks. Tháng 5/1967, khu trục hạm USS Walker của Hải quân Mỹ đã bị hai khu trục hạm của Liên Xô húc ở ngoài khơi vùng biển Nhật Bản. Vụ việc đã khiến không chỉ Mỹ mà Tokyo cũng hết sức bất bình, tuy nhiên Liên Xô khẳng định các tàu khu trục của mình chỉ làm nhiệm vụ trong vùng biển nước này và tàu Mỹ đã xâm phạm lãnh hải Liên Xô. Nguồn ảnh: Warontherocks. Tháng 11/1970, tàu sân bay Anh HMS Ark Royal đã đâm vào khu trục hạm hộ vệ tên lửa ngoài khơi vùng biển Crete. Bảy thuỷ thủ Liên Xô rơi khỏi boong tàu trong vụ va chạm, hai trong số đó thiệt mạng, hàng không mẫu hạm Anh thủng một lỗ lớn nhưng không có thiệt hại về người. Nguồn ảnh: Warontherocks. Tháng 8/1982, lính tuần tra biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Xô đã xảy ra va chạm, phía Liên Xô nổ súng khiến hai lính Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng sau đó cáo buộc hai nạn nhân này đã vượt qua biên giới Liên Xô. Nguồn ảnh: Warontherocks. Tháng 3/1985, sĩ quan Lục quân Mỹ Arthur Nicholson đã bị lính gác Liên Xô bắn chết khi đang theo dõi một cuộc tập trận của... Liên Xô nhưng lại đứng ngoài khu vực an toàn lúc cuộc tập trận diễn ra. Nguồn ảnh: Warontherocks. Tháng 2/1988, hai tàu chiến Liên Xô đã đâm một tàu tuần dương hạm lớp Spruance của Mỹ trên biển Đen. Lầu Năm Góc cho biết rằng trước khi vụ việc xảy ra, một khu trục hạm của Liên Xô đã liên lạc radio với tàu Mỹ và cho biết họ đã được lệnh... đâm tàu Mỹ. Nguồn ảnh: Warontherocks. Tháng 6/1990, Na Uy đã lên tiếng cáo buộc Liên Xô khi năm lính Hồng quân vượt qua biên giới giữa hai nước khi truy đuổi một ngư dân của phía Na Uy. Thậm chí trong vụ truy đuổi, phía Liên Xô đã nổ súng nhưng rất may là không có ai thiệt mạng. Nguồn ảnh: Warontherocks. Nổi tiếng nhất trong lịch sử "va chạm" giữa Nga và Mỹ là vào tháng 2/1992. Theo đó, một tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đã đâm phải một tàu ngầm hạt nhân của Liên Xô ở ngoài khơi Murmansk. Rất may vụ việc không có thiệt hại về người. Nguồn ảnh: Warontherocks. Mời độc giả xem Video: Loại tên lửa Liên Xô suýt gây ra Chiến tranh Thế giới thứ hai.