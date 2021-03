10 loại vũ khí định hình lịch sử Chiến tranh Thế giới thứ hai

Một trong những loại vũ khí giúp định hình Chiến tranh Thế giới thứ hai, chính là xuồng đổ bộ Higgins, hay còn gọi là "tàu há mồm". Nếu không có những chiếc xuồng Higgins, cuộc đổ bộ lên Normandy, có thể không bao giờ thành công. Xuồng Higgins được làm bằng gỗ, để lướt trên mặt nước, cho phép triển khai binh lính và hàng hóa lên bãi biển một cách nhanh chóng. Trong cuộc đổ bộ lên Normandy, xuồng Higgins đã cứu sống rất nhiều tính mạng binh lính, tạo nên sự linh hoạt lớn hơn trong kế hoạch của phe Đồng minh. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, mục tiêu hàng đầu của Hitler là đánh bại Liên Xô một cách nhanh chóng và dứt khoát. Tháng 10/1941, quân đội Đức quốc xã vây hãm Moscow và Leningrad. Hitler đã tuyên bố với thế giới rằng "kẻ thù phía đông đã bị đánh bại và sẽ không bao giờ ngóc đầu dậy nổi".Hồng quân Liên Xô đã chiến đấu ngoan cường, cùng với sự xuất hiện của một vũ khí mạnh mẽ. Đó là pháo phản lực bắn loạt Katyusha, các ống phóng được gắn phía sau thùng một chiếc xe tải, có khả năng phóng đi một lượng lớn đạn rocket chỉ trong thời gian ngắn, có thể tấn công trên một khu vực rộng lớn, tạo cho quân đội Đức cảm giác lo sợ. Avro Lancaster là một sự phát triển mở rộng từ máy bay Avro Manchester. Các nhà chế tạo đã cải tiến máy bay ném bom sẵn có, tiết kiệm thời gian và chi phí. Người ta mở rộng thân, kéo dài sải cánh, bổ sung thêm 2 động cơ. Avro Lancaster đi vào hoạt động từ năm 1942, giúp người Anh có thể tấn công nước Đức. Trong Thế chiến II, quân đội Anh đã sản xuất hơn 7.000 chiếc máy bay Lancaster, gần một nửa trong số này bị mất trong quá trình chiến đấu. Ngày nay vẫn còn 2 chiếc Lancaster đang hoạt động. Đức không có lực lượng hải quân mặt nước đủ mạnh, để thách thức lực lượng Đồng minh. Do đó, họ chú trọng vào chiến lược tàu ngầm, nhằm ngăn chặn đội tàu vận tải hàng hóa cho nước Anh. Chỉ trong năm 1940, các tàu ngầm U-boat đã đánh chìm tới 2,6 triệu tấn hàng hóa. Các nước Đồng minh phải chi số tiền tới 26,4 tỷ USD để chống lại mối đe dọa từ tàu ngầm U-boat. Trong khi đó, chiến dịch tàu ngầm của Đức chỉ tiêu tốn 2,86 tỷ USD. Xét ở gốc độ kinh tế, chiến dịch tàu ngầm là một thành công lớn của Đức, đưa tàu ngầm U-boat trở thành một trong những vũ khí có ảnh hưởng nhất của chiến tranh. Máy bay đánh chặn Hawker Hurricane, chủ yếu được xây dựng từ khung bằng gỗ bọc vải, nhưng lại cho hiệu suất chiến đấu rất cao. Nó là một trong số ít những máy bay, có thể chống chọi lại chiến đấu cơ BF-109 của Đức, trong trận đại không chiến trên bầu trời miền nam nước Anh. Trong quá trình chiến đấu, Hawker Hurricane chiếm đến 55% số máy bay Đức bị bắn rơi. Đến năm 1942, công nghệ máy bay đã có những tiến bộ vượt bậc, nên Hawker Hurricane không còn giữ vai trò là máy bay đánh chặn. Nó vẫn tiếp tục chứng minh giá trị là máy bay chiến đấu ném bom và chống tăng trên chiến trường. Sherman không phải là xe tăng tốt nhất trong chiến tranh thế giới thứ 2, thua kém nhiều so với xe tăng Tiger và Panther của Đức. Nhưng chi phí thấp, dễ sản xuất với số lượng rất lớn, tạo nên thế áp đảo trên chiến trường. Xe tăng M4 Sherman đóng vai trò quan trọng, trong việc đánh bại sức mạnh quân đội Đức quốc xã ở mặt trận phía tây. Pháo binh là một trong những thành phần quan trọng nhất của quân đội Đức trong thế chiến 2. Điểm mạnh của pháo 88 mm là tính linh hoạt cao. Có thể hạ gục bất kỳ xe tăng nào của phe Đồng minh, từ khoảng cách hơn 1 km. Pháo 88 mm cũng có thể sử dụng bắn máy bay. Quân đội Đức còn gắn loại pháo này lên chiếc xe tăng King Tiger. P-51 Mustang ra đời, làm nhiệm vụ hộ tống cho các máy bay ném bom oanh tạc nước Đức. Nó đã chứng minh là một trong những máy bay chiến đấu tốt nhất thế chiến 2. Nó có thể hộ tống các máy bay ném bom tấn công Berlin và quay trở lại. Trong các nhiệm vụ hộ tống ném bom, tỷ lệ chiến thắng không chiến của nó là 19/1. Người Nhật đã sớm nhận thấy tiềm năng to lớn của tàu sân bay trong việc triển khai chiến đấu ở những khu vực xa xôi. Đánh chìm tàu sân bay có ý nghĩa rất quan trọng, trong việc ngăn chặn sức mạnh của đối phương. Họ đã thực hiện ý đồ tiêu diệt đội tàu sân bay Mỹ trong cuộc đột kích vào Trân Châu Cảng năm 1941. Mặc dù Hải quân Mỹ phải chịu tổn thất nặng nề, song các tàu sân bay của họ đã may mắn thoát nạn. Khi thế chiến 2 ngày càng tiến triển, nó đã chứng minh rằng thời đại của các thiết giáp hạm đã hết. Tàu sân bay lúc này và về sau đã cho thấy rằng nó là vũ khí nổi mạnh mẽ nhất. T-34 triển khai lần đầu vào năm 1940, với số lượng hạn chế, từ năm 1941 Hồng quân tung vào chiến trường số lượng lớn xe tăng T-34. Loại xe tăng hạng trung này đã tạo nên một cú sốc cho quân đội Đức quốc xã. Nhanh nhẹn, cơ động cao, hỏa lực mạnh là những ưu điểm vượt trội của T-34. T-34 là vũ khí cực kỳ quan trọng của quân đội Liên Xô trong suốt Thế chiến II. Nếu không có loại xe tăng tuyệt vời này, quân đội Đức quốc xã có thể đã thành công trong việc đánh bại Liên Xô. Điều đó đã đưa T-34 trở thành vũ khí có ảnh hưởng nhất của cuộc chiến đẫm máu nhất lịch sử nhân loại. Nguồn ảnh: Warhistory. Xe tăng T-34 và chiến thuật "lấy số lượng đè bẹp chất lượng" của Liên Xô trong giai đoạn Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn: Thearchive.

Một trong những loại vũ khí giúp định hình Chiến tranh Thế giới thứ hai, chính là xuồng đổ bộ Higgins, hay còn gọi là "tàu há mồm". Nếu không có những chiếc xuồng Higgins, cuộc đổ bộ lên Normandy, có thể không bao giờ thành công. Xuồng Higgins được làm bằng gỗ, để lướt trên mặt nước, cho phép triển khai binh lính và hàng hóa lên bãi biển một cách nhanh chóng. Trong cuộc đổ bộ lên Normandy, xuồng Higgins đã cứu sống rất nhiều tính mạng binh lính, tạo nên sự linh hoạt lớn hơn trong kế hoạch của phe Đồng minh. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, mục tiêu hàng đầu của Hitler là đánh bại Liên Xô một cách nhanh chóng và dứt khoát. Tháng 10/1941, quân đội Đức quốc xã vây hãm Moscow và Leningrad. Hitler đã tuyên bố với thế giới rằng "kẻ thù phía đông đã bị đánh bại và sẽ không bao giờ ngóc đầu dậy nổi". Hồng quân Liên Xô đã chiến đấu ngoan cường, cùng với sự xuất hiện của một vũ khí mạnh mẽ. Đó là pháo phản lực bắn loạt Katyusha, các ống phóng được gắn phía sau thùng một chiếc xe tải, có khả năng phóng đi một lượng lớn đạn rocket chỉ trong thời gian ngắn, có thể tấn công trên một khu vực rộng lớn, tạo cho quân đội Đức cảm giác lo sợ. Avro Lancaster là một sự phát triển mở rộng từ máy bay Avro Manchester. Các nhà chế tạo đã cải tiến máy bay ném bom sẵn có, tiết kiệm thời gian và chi phí. Người ta mở rộng thân, kéo dài sải cánh, bổ sung thêm 2 động cơ. Avro Lancaster đi vào hoạt động từ năm 1942, giúp người Anh có thể tấn công nước Đức. Trong Thế chiến II, quân đội Anh đã sản xuất hơn 7.000 chiếc máy bay Lancaster, gần một nửa trong số này bị mất trong quá trình chiến đấu. Ngày nay vẫn còn 2 chiếc Lancaster đang hoạt động. Đức không có lực lượng hải quân mặt nước đủ mạnh, để thách thức lực lượng Đồng minh. Do đó, họ chú trọng vào chiến lược tàu ngầm, nhằm ngăn chặn đội tàu vận tải hàng hóa cho nước Anh. Chỉ trong năm 1940, các tàu ngầm U-boat đã đánh chìm tới 2,6 triệu tấn hàng hóa. Các nước Đồng minh phải chi số tiền tới 26,4 tỷ USD để chống lại mối đe dọa từ tàu ngầm U-boat. Trong khi đó, chiến dịch tàu ngầm của Đức chỉ tiêu tốn 2,86 tỷ USD. Xét ở gốc độ kinh tế, chiến dịch tàu ngầm là một thành công lớn của Đức, đưa tàu ngầm U-boat trở thành một trong những vũ khí có ảnh hưởng nhất của chiến tranh. Máy bay đánh chặn Hawker Hurricane, chủ yếu được xây dựng từ khung bằng gỗ bọc vải, nhưng lại cho hiệu suất chiến đấu rất cao. Nó là một trong số ít những máy bay, có thể chống chọi lại chiến đấu cơ BF-109 của Đức, trong trận đại không chiến trên bầu trời miền nam nước Anh. Trong quá trình chiến đấu, Hawker Hurricane chiếm đến 55% số máy bay Đức bị bắn rơi. Đến năm 1942, công nghệ máy bay đã có những tiến bộ vượt bậc, nên Hawker Hurricane không còn giữ vai trò là máy bay đánh chặn. Nó vẫn tiếp tục chứng minh giá trị là máy bay chiến đấu ném bom và chống tăng trên chiến trường. Sherman không phải là xe tăng tốt nhất trong chiến tranh thế giới thứ 2, thua kém nhiều so với xe tăng Tiger và Panther của Đức. Nhưng chi phí thấp, dễ sản xuất với số lượng rất lớn, tạo nên thế áp đảo trên chiến trường. Xe tăng M4 Sherman đóng vai trò quan trọng, trong việc đánh bại sức mạnh quân đội Đức quốc xã ở mặt trận phía tây. Pháo binh là một trong những thành phần quan trọng nhất của quân đội Đức trong thế chiến 2. Điểm mạnh của pháo 88 mm là tính linh hoạt cao. Có thể hạ gục bất kỳ xe tăng nào của phe Đồng minh, từ khoảng cách hơn 1 km. Pháo 88 mm cũng có thể sử dụng bắn máy bay. Quân đội Đức còn gắn loại pháo này lên chiếc xe tăng King Tiger. P-51 Mustang ra đời, làm nhiệm vụ hộ tống cho các máy bay ném bom oanh tạc nước Đức. Nó đã chứng minh là một trong những máy bay chiến đấu tốt nhất thế chiến 2. Nó có thể hộ tống các máy bay ném bom tấn công Berlin và quay trở lại. Trong các nhiệm vụ hộ tống ném bom, tỷ lệ chiến thắng không chiến của nó là 19/1. Người Nhật đã sớm nhận thấy tiềm năng to lớn của tàu sân bay trong việc triển khai chiến đấu ở những khu vực xa xôi. Đánh chìm tàu sân bay có ý nghĩa rất quan trọng, trong việc ngăn chặn sức mạnh của đối phương. Họ đã thực hiện ý đồ tiêu diệt đội tàu sân bay Mỹ trong cuộc đột kích vào Trân Châu Cảng năm 1941. Mặc dù Hải quân Mỹ phải chịu tổn thất nặng nề, song các tàu sân bay của họ đã may mắn thoát nạn. Khi thế chiến 2 ngày càng tiến triển, nó đã chứng minh rằng thời đại của các thiết giáp hạm đã hết. Tàu sân bay lúc này và về sau đã cho thấy rằng nó là vũ khí nổi mạnh mẽ nhất. T-34 triển khai lần đầu vào năm 1940, với số lượng hạn chế, từ năm 1941 Hồng quân tung vào chiến trường số lượng lớn xe tăng T-34. Loại xe tăng hạng trung này đã tạo nên một cú sốc cho quân đội Đức quốc xã. Nhanh nhẹn, cơ động cao, hỏa lực mạnh là những ưu điểm vượt trội của T-34. T-34 là vũ khí cực kỳ quan trọng của quân đội Liên Xô trong suốt Thế chiến II. Nếu không có loại xe tăng tuyệt vời này, quân đội Đức quốc xã có thể đã thành công trong việc đánh bại Liên Xô. Điều đó đã đưa T-34 trở thành vũ khí có ảnh hưởng nhất của cuộc chiến đẫm máu nhất lịch sử nhân loại. Nguồn ảnh: Warhistory. Xe tăng T-34 và chiến thuật "lấy số lượng đè bẹp chất lượng" của Liên Xô trong giai đoạn Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn: Thearchive.