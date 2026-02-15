Quân đội bắc cầu phao sông Lô sau sự cố hư hỏng cầu ở Phú Thọ

Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh triển khai lắp cầu phao qua sông Lô để phục vụ người dân đi lại trong thời gian sửa chữa cầu Sông Lô bị hư hỏng.

Ngày 15/2, trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) cho biết, Lữ đoàn 249 sẽ tiến hành lắp đặt cầu phao qua sông Lô tại khu vực xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Cầu phao dự kiến có chiều dài tương đương cầu phao Phong Châu do Lữ đoàn 249 từng lắp đặt và vận hành trong giai đoạn khắc phục sự cố sập cầu Phong Châu trước đây. Thời gian lắp đặt dự kiến khoảng 2 giờ.

Các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 lên đường thực hiện nhiệm vụ bắc cầu phao sông Lô.

Trước khi triển khai lắp cầu phao, lực lượng công binh sẽ gia cố hai đầu bến bằng đất đá do khu vực bến sông cũ bị hư hỏng, bảo đảm điều kiện kỹ thuật để lắp đặt cầu phao an toàn. Dự kiến khối lượng đất đá đào đắp khoảng 4.000 m3 ở hai bên bờ.

Đơn vị đã huy động 60 phương tiện cùng 152 cán bộ, chiến sĩ, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) tăng cường 100 cán bộ, chiến sĩ và huy động thêm 12 phương tiện của người dân tham gia san gạt, vận chuyển vật liệu.

Theo Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, đây là lần thứ 6 lực lượng công binh bắc cầu phao qua sông trong thời bình, đều có sự tham gia của Lữ đoàn 249 - đơn vị từng hoàn thành nhiệm vụ bắc cầu phao Phong Châu và ba lần được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Cầu phao Sông Lô cũng tương tự như cầu phao Phong Châu.

Cầu Sông Lô trước đó khởi công tháng 8/2010, khánh thành tháng 3/2015, dài gần 518m, tải trọng 30 tấn. Cuối tháng 10/2025, mực nước sông xuống thấp làm lộ nhiều móng cọc trụ cầu bị xói mòn, trong đó trụ T3 xuất hiện hốc lớn khoảng 2m, một số cọc lộ cốt thép gỉ sét. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng tại công trình này.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đã chấp thuận cho Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (UDIDECO) thực hiện sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô bằng nguồn kinh phí doanh nghiệp, yêu cầu hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2026.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng phối hợp với tỉnh Phú Thọ khẩn trương tổ chức làm cầu phao qua sông Lô để bảo đảm giao thông cho người dân trong thời gian sửa chữa cầu.