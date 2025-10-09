Israel nói gì về thỏa thuận ngừng bắn với Hamas giai đoạn một?

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi thỏa thuận mới đạt được với lực lượng Hamas về giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn tại Gaza.

Theo Tân Hoa Xã ngày 8/10, Thủ tướng Israel Netanyahu ngày 8/10 ca ngợi thỏa thuận mới đạt được với lực lượng Hamas về giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn tại Gaza và thả con tin, đồng thời quyết định triệu tập cuộc họp nội các vào cuối ngày để phê duyệt thỏa thuận.

Thủ tướng Israel Netanyahu. Ảnh: Anadolu.

"Một ngày trọng đại cho Israel", Thủ tướng Netanyahu phát biểu, đồng thời cho biết thêm rằng thỏa thuận bao gồm việc trả tự do cho tất cả con tin (Israel) vẫn còn bị Hamas giam giữ. Trong số 48 con tin còn lại ở Gaza, Israel tin rằng khoảng 20 người vẫn còn sống.

"Với việc phê duyệt giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận hòa bình, tất cả con tin của Israel sẽ được đưa trở về nhà. Đây là một thành công về mặt ngoại giao và là một chiến thắng cho Nhà nước Israel", ông Netanyahu nói.

Theo Văn phòng Thủ tướng Israel, nội các nước này dự kiến họp vào cuối ngày 8/10 để bỏ phiếu về thỏa thuận. Một số thành viên chủ chốt trong liên minh cực hữu của Thủ tướng Netanyahu, bao gồm Bộ trưởng Itamar Ben-Gvir và Bezalel Smotrich, từng nhiều lần lên tiếng phản đối bất kỳ thỏa thuận nào với lực lượng Hamas và công khai kêu gọi tái thiết các khu định cư Do Thái ở Gaza.

Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói chuyện qua điện thoại trong một cuộc trò chuyện mà văn phòng của ông Netanyahu mô tả là "rất ấm áp và xúc động", trong đó hai nhà lãnh đạo "chúc mừng nhau về thành tựu lịch sử khi ký kết thỏa thuận đảm bảo việc thả tất cả các con tin".

Tổng thống Trump trước đó tuyên bố trên mạng xã hội rằng Israel và Hamas đã đồng ý với "giai đoạn đầu tiên" trong kế hoạch 20 điểm của ông Trump nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza và trả tự do cho các con tin Israel và một số tù nhân Palestine.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran hồi tháng 6/2025