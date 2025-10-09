Nội dung giai đoạn một thỏa thuận ngừng bắn Gaza giữa Israel và Hamas

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Israel và lực lượng Hamas đã nhất trí về giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Theo CNBC ngày 8/10, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Israel và lực lượng Hamas đã nhất trí về giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận hòa bình có thể chấm dứt cuộc chiến kéo dài 2 năm ở Gaza và thả các con tin.

"Tất cả con tin sẽ sớm được thả và Israel sẽ rút quân về một ranh giới đã thỏa thuận như bước đi đầu tiên hướng tới một nền hòa bình bền vững. Tất cả các bên sẽ được đối xử công bằng!", Tổng thống Trump viết trong bài đăng trên TruthSocial.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: TASS.

“Đây là một ngày tuyệt vời đối với thế giới Ả Rập và Hồi giáo, Israel, tất cả quốc gia xung quanh và Mỹ. Chúng tôi xin cảm ơn các nhà trung gian từ Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, những người đã hợp tác với chúng tôi để biến sự kiện lịch sử và chưa từng có này thành hiện thực. Chúc mừng những người kiến tạo hòa bình!”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Thỏa thuận sơ bộ đã được các quan chức Israel, Hamas và bên trung gian Qatar xác nhận.

Maged al Ansary, người phát ngôn của Thủ tướng Qatar, cho biết thêm trong một bài đăng trên mạng X rằng một thỏa thuận đã đạt được về tất cả điều khoản và cơ chế để thực hiện giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Điều này sẽ tạo điều kiện tiến tới việc chấm dứt xung đột, trả tự do cho các con tin Israel và Palestine, đồng thời cho phép hàng viện trợ vào được Gaza. Ông cho biết thêm, thông tin chi tiết sẽ được công bố sau.

