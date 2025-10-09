Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Nội dung giai đoạn một thỏa thuận ngừng bắn Gaza giữa Israel và Hamas

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Israel và lực lượng Hamas đã nhất trí về giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

An An (Theo CNBC)

Theo CNBC ngày 8/10, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Israel và lực lượng Hamas đã nhất trí về giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận hòa bình có thể chấm dứt cuộc chiến kéo dài 2 năm ở Gaza và thả các con tin.

"Tất cả con tin sẽ sớm được thả và Israel sẽ rút quân về một ranh giới đã thỏa thuận như bước đi đầu tiên hướng tới một nền hòa bình bền vững. Tất cả các bên sẽ được đối xử công bằng!", Tổng thống Trump viết trong bài đăng trên TruthSocial.

trump.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: TASS.

“Đây là một ngày tuyệt vời đối với thế giới Ả Rập và Hồi giáo, Israel, tất cả quốc gia xung quanh và Mỹ. Chúng tôi xin cảm ơn các nhà trung gian từ Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, những người đã hợp tác với chúng tôi để biến sự kiện lịch sử và chưa từng có này thành hiện thực. Chúc mừng những người kiến tạo hòa bình!”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Thỏa thuận sơ bộ đã được các quan chức Israel, Hamas và bên trung gian Qatar xác nhận.

Maged al Ansary, người phát ngôn của Thủ tướng Qatar, cho biết thêm trong một bài đăng trên mạng X rằng một thỏa thuận đã đạt được về tất cả điều khoản và cơ chế để thực hiện giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Điều này sẽ tạo điều kiện tiến tới việc chấm dứt xung đột, trả tự do cho các con tin Israel và Palestine, đồng thời cho phép hàng viện trợ vào được Gaza. Ông cho biết thêm, thông tin chi tiết sẽ được công bố sau.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza

Nguồn video: X/RT
#Thỏa thuận ngừng bắn Gaza #Hòa bình Israel Hamas #Chấm dứt xung đột Gaza #Thả con tin Israel Palestine #Vai trò trung gian Qatar

Bài liên quan

Thế giới

Tổng thống Trump kêu gọi chấm dứt cuộc chiến ở Gaza ngay lập tức

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc chiến ở Gaza cần phải chấm dứt ngay lập tức.

Theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York (Mỹ) vào ngày 23/9. Tổng thống Trump nói rằng cuộc chiến ở Gaza cần phải chấm dứt ngay lập tức, đồng thời gọi việc một số nước phương Tây gần đây công nhận Nhà nước Palestine là "phần thưởng" cho Hamas.

trump4.png
Tổng thống Trump phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23/9/2025. Ảnh: Bloomberg.
Xem chi tiết

Thế giới

Nhiều quốc gia chính thức công nhận Nhà nước Palestine

Anh, Canada và Australia mới đây chính thức công nhận Nhà nước Palestine, trước thềm hội nghị thượng đỉnh của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra tại Mỹ.

RT đưa tin ngày 21/9, Anh, Canada và Australia đã chính thức công nhận Nhà nước Palestine. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hơn 140 nhà lãnh đạo thế giới đang chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra tại New York (Mỹ), với nội dung chính sẽ xoay quanh các vấn đề liên quan đến khu vực.

Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 21/9 tuyên bố rằng Ottawa “công nhận Nhà nước Palestine và đề nghị hợp tác trong việc xây dựng một tương lai hòa bình cho cả Nhà nước Palestine và Nhà nước Israel”.

Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Trump đưa ra "tối hậu thư" cho Hamas

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra "lời cảnh báo cuối cùng" cho Hamas, yêu cầu họ chấp nhận các điều khoản nhằm chấm dứt xung đột.

Theo Times Of Israel, Tổng thống Trump ngày 7/9 đã đưa ra lời cảnh báo cuối cùng cho Hamas, yêu cầu họ chấp nhận các điều khoản nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời cho biết thêm rằng Israel đã chấp nhận đề xuất ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin của ông.

"Tối hậu thư" được đăng tải trên mạng xã hội không nêu rõ chi tiết nội dung điều khoản. Tuy nhiên, Kênh 12 đưa tin ngày 7/9 rằng đề xuất của Mỹ bao gồm thả tất cả con tin vào ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn và nếu các cuộc đàm phán tiếp theo có kết quả, sẽ chấm dứt xung đột ở Gaza.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới