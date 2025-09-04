Israel bác đề xuất ngừng bắn của lực lượng Hamas

Israel đã bác bỏ đề xuất của lực lượng Hamas về việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện tại Dải Gaza để chấm dứt xung đột.

Theo Al Jazeera, trong tuyên bố hôm 3/9, lực lượng Hamas tái khẳng định sự sẵn sàng chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn toàn diện ở Gaza, trong đó trả tự do cho các con tin Israel để đổi lấy các tù binh Palestine đang bị giam giữ tại Israel.

Thỏa thuận này cũng bao gồm một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, việc rút Quân đội Israel khỏi Gaza, mở lại các cửa khẩu biên giới để cho phép cung cấp viện trợ nhân đạo và nhu yếu phẩm vào Gaza cũng như bắt đầu các nỗ lực tái thiết.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AA.

Hamas nhấn mạnh rằng họ ủng hộ thành lập một chính quyền quốc gia độc lập bao gồm các nhà kỹ trị để chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý các vấn đề dân sự của Gaza.

Tuy nhiên, Israel đã bác bỏ đề xuất của Hamas, tuyên bố sẽ tiếp tục kế hoạch chiếm đóng toàn bộ thành phố Gaza nếu lực lượng này không chấp nhận các điều khoản do Tel Aviv đưa ra.

Văn phòng Thủ tướng Israel tuyên bố xung đột có thể kết thúc ngay lập tức nếu Hamas đáp ứng 5 điều kiện, bao gồm thả tất cả con tin Israel, giải giáp Hamas, phi quân sự hóa Dải Gaza, Israel nắm quyền kiểm soát an ninh tại Gaza và thành lập một chính quyền dân sự thay thế không thuộc về Hamas hay Chính quyền Palestine.

Israel tiếp tục chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. Ảnh: AA.

Trong một tuyên bố tương tự, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cảnh báo Hamas sẽ chứng kiến thành phố Gaza "trở nên giống như Rafah và Beit Hanoun" nếu không chấp nhận các điều kiện của Israel để chấm dứt xung đột.

