Israel tiếp tục tấn công, hơn 100 người thiệt mạng ở Gaza

Hơn 100 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới nhất của Israel trên khắp Dải Gaza.

Al Jazeera dẫn nguồn tin y tế cho biết, hơn 100 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp Dải Gaza kể từ rạng sáng 13/8, trong đó có 61 nạn nhân ở thành phố Gaza.

Theo Bệnh viện Nasser ở phía nam Gaza, ít nhất 37 người đang chờ nhận viện trợ đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel, trong đó có 16 nạn nhân gần một điểm cứu trợ ở phía bắc Rafah. Ngoài ra, 14 người thiệt mạng và 113 người bị thương khi đang chờ nhận viện trợ ở phía bắc, theo Dịch vụ cứu thương Gaza.

Các cuộc tấn công của Israel ở Gaza đã khiến nhiều người thiệt mạng. Ảnh: AJ.

Cơ quan Y tế Gaza ngày 13/8 cho biết thêm, trong 24 giờ qua, ít nhất 8 người, trong đó có 3 trẻ em, đã tử vong vì đói và suy dinh dưỡng tại Gaza, nâng tổng số người chết vì đói và suy dinh dưỡng kể từ khi cuộc chiến của Israel tại Gaza bắt đầu vào tháng 10/2023 đến nay lên 235 người, trong đó có 106 trẻ em.

Philippe Lazzarini, người đứng đầu Cơ quan Cứu trợ và Công trình của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), mô tả đây là "vụ việc mới nhất trong cuộc chiến chống lại trẻ em ở Gaza".

"Hơn 40.000 trẻ em được báo cáo đã thiệt mạng hoặc bị thương do bom đạn, ít nhất 17.000 trẻ em không có người đi kèm và bị lạc, và 1 triệu trẻ em bị chấn thương nặng và không được đến trường”, ông Philippe Lazzarini viết trong một bài đăng trên mạng X.

Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc cho rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe của Gaza cũng là mục tiêu phá hủy có chủ đích của Quân đội Israel.

"Là một chuyên gia của Liên Hợp Quốc và cũng là con người, chúng tôi không thể im lặng trước những tội ác chiến tranh đã xảy ra ngay trước mắt chúng tôi ở Gaza", Tlaleng Mofokeng, báo cáo viên đặc biệt về quyền chăm sóc sức khỏe và Francesca Albanese, báo cáo viên đặc biệt về tình hình nhân quyền tại Gaza, nói.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza