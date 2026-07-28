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Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu đường BTXM xã Phước Sơn có 2 nhà thầu tham dự, tiết kiệm 1,52%

Tại gói thầu thi công đường BTXM hơn 4,2 tỷ ở xã Phước Sơn, Liên danh Nhân Phát - Thành An đã vượt qua đối thủ để trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,52%.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND xã Phước Sơn - Tạ Minh Tuấn đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 228/QĐ-VP ngày 20/07/2026 cho Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng đường BTXM tuyến số 1, 2 Tổ 4 Thôn 4 Đăng Hà, xã Phước Sơn, TP Đồng Nai.

Trúng thầu sát giá tại gói đường bê tông xi măng xã Phước Sơn

Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 4.285.268.841 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương. Phương thức lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo hình thức Chào hàng cạnh tranh rộng rãi qua mạng, do Văn phòng HĐND và UBND xã Phước Sơn làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Đấu thầu Cửu Long Bình Phước làm đơn vị tư vấn lập E-HSMT kiêm đánh giá E-HSDT.

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 165/BCĐG-CLBP ngày 16/07/2026, cuộc thầu thu hút 02 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự. Kết quả đánh giá tài chính ghi nhận Liên danh Đường BTXM Phước Sơn (gồm Công ty TNHH MTV Xây dựng - Cầu đường Nhân Phát và Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Thành An) trúng thầu với giá 4.220.122.257 đồng. So với giá gói thầu 4.285.268.841 đồng, số tiền giảm giá cho ngân sách nhà nước đạt 65.146.584 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,52%.

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Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 228/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Đối thủ cạnh tranh tại cuộc thầu này là Công ty TNHH MTV Thái Sơn chào giá 4.264.057.749 đồng, xếp hạng 2 do giá dự thầu cao hơn. Hợp đồng giữa chủ đầu tư và liên danh trúng thầu được thực hiện theo hình thức trọn gói, thời gian thi công 120 ngày.

Lịch sử đấu thầu của các thành viên liên danh tại địa phương

Tìm hiểu sâu về năng lực và lịch sử tham gia đấu thầu của các doanh nghiệp trong Liên danh Đường BTXM Phước Sơn cho thấy đây đều là những nhà thầu quen thuộc trên địa bàn TP Đồng Nai.

Cụ thể, thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH MTV Xây dựng - Cầu đường Nhân Phát (mã số thuế 3801282577, có địa chỉ tại thôn 4, Xã Bù Đăng, TP Đồng Nai). Doanh nghiệp này đã tham gia 12 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 10 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò liên danh và độc lập) đạt xấp xỉ 15.125.654.087 đồng.

Thành viên còn lại trong liên danh là Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Thành An (mã số thuế 3801229044, địa chỉ tại Khu phố Đức Lập, Xã Bù Đăng, TP Đồng Nai). Lịch sử đấu thầu thể hiện tỷ lệ trúng thầu ấn tượng của doanh nghiệp khi tham gia 78 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng tới 75 gói, với tổng giá trị trúng thầu khoảng 57.228.453.477 đồng. Doanh nghiệp đã trúng hàng chục gói thầu xây lắp giao thông và hạ tầng nông thôn tại các đơn vị địa phương như Ban Quản lý Dự án khu vực Bù Đăng (trúng khoảng 30 gói) hay Phòng Kinh tế xã Thọ Sơn (trúng khoảng 22 gói).

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hai doanh nghiệp trong liên danh đều có nhiều kinh nghiệm thực hiện các gói thầu xây lắp giao thông trên địa bàn. Tại gói thầu này, liên danh được lựa chọn với giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu khoảng 65,15 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 1,52%.

Đánh giá chuyên gia và yêu cầu tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn

Bình luận về kết quả đấu thầu tại gói thầu này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, việc chủ đầu tư tổ chức Chào hàng cạnh tranh qua mạng và thu hút được 02 nhà thầu nộp E-HSDT là điểm ghi nhận trong việc tuân thủ quy trình công khai, minh bạch theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Tuy nhiên, nhìn dưới góc độ hiệu quả kinh tế, chuyên gia kinh tế Nguyễn Quốc Vũ chia sẻ, tỷ lệ tiết kiệm 1,52% phản ánh mức giảm giá không lớn so với giá gói thầu. Việc tiếp tục nâng cao hiệu quả cạnh tranh và tối ưu chi phí thông qua công tác lập giá, xây dựng E-HSMT và thương thảo hợp đồng sẽ góp phần sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn đầu tư công.Trong bối cảnh hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu và Bộ Tài chính có Công văn số 5557/BTC ngày 05/05/2026 hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu đầu tư công, trách nhiệm của người đứng đầu chủ đầu tư trong việc rà soát lập giá gói thầu, thẩm định E-HSMT và thương thảo giá càng đóng vai trò then chốt.

Theo Chỉ thị số 12/CT-TTg và Công văn số 5557/BTC, các chủ đầu tư được yêu cầu tăng cường kiểm soát việc xác định giá gói thầu, bảo đảm cạnh tranh, công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước trong hoạt động đấu thầu.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC

Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể.

Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu.

Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầuKhoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

#Quy trình đấu thầu công khai minh bạch #Tiết kiệm ngân sách trong xây dựng #Vai trò liên danh nhà thầu địa phương #Ảnh hưởng của chính sách pháp luật về đấu thầu #Hiệu quả kinh tế từ giảm giá hợp đồng

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Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 08/7/2026 Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Bình Long (TP Đồng Nai) - Nguyễn Quang Long đã ký Quyết định số 130/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp thuộc dự án Duy tu, sửa chữa đường ALT4 đoạn từ ngã 3 Xe Tăng đi cổng chào xã An Phú (cũ). Dự án được phê duyệt theo Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 23/6/2026 do Chủ tịch UBND phường Bình Long ký ban hành.

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Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Nguyên Luân (Mã số doanh nghiệp: 3401127030), có địa chỉ trụ sở tại số 265 Trần Quang Diệu, Phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng, do ông Nguyễn Thanh Luân làm Giám đốc kiêm Đại diện pháp luật. Doanh nghiệp hoạt động chính trong các lĩnh vực viễn thông có dây, bán buôn máy móc, thiết bị vi tính và phần mềm.

Theo dữ liệu ghi nhận trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 194 gói thầu, trúng 139 gói, trượt 48 gói, 2 gói chưa có kết quả và 5 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt khoảng 239.607.010.070 đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt khoảng 127.296.882.402 đồng. Đáng chú ý, có tới 125 gói thầu trúng thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, phản ánh sự gắn kết chặt chẽ của nhà thầu với các dự án đầu tư công tại địa phương.

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Đồng Nai: Nhà thầu Hoàng Sang và những gói thầu vắng bóng cạnh tranh? [Kỳ 2]

Phân tích dữ liệu đấu thầu của nhà thầu Hoàng Sang cho thấy đơn vị có tần suất trúng thầu cao cùng với những gói thầu độc diễn khi không có đối thủ cạnh tranh.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, việc Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Hoàng Sang trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn tại xã Lộc Tấn không phải là hiện tượng cá biệt nếu soi chiếu vào lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này. Hệ thống dữ liệu trên mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận nhà thầu này có một lịch sử tham gia đấu thầu vô cùng ấn tượng với tần suất xuất hiện và trúng thầu ở mức cao trên địa bàn TP Đồng Nai cùng với nhiều gói thầu thiếu vắng sự cạnh tranh.

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