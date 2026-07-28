Gói thầu đường BTXM xã Phước Sơn có 2 nhà thầu tham dự, tiết kiệm 1,52%

Tại gói thầu thi công đường BTXM hơn 4,2 tỷ ở xã Phước Sơn, Liên danh Nhân Phát - Thành An đã vượt qua đối thủ để trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,52%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND xã Phước Sơn - Tạ Minh Tuấn đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 228/QĐ-VP ngày 20/07/2026 cho Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng đường BTXM tuyến số 1, 2 Tổ 4 Thôn 4 Đăng Hà, xã Phước Sơn, TP Đồng Nai.

Trúng thầu sát giá tại gói đường bê tông xi măng xã Phước Sơn

Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 4.285.268.841 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương. Phương thức lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo hình thức Chào hàng cạnh tranh rộng rãi qua mạng, do Văn phòng HĐND và UBND xã Phước Sơn làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Đấu thầu Cửu Long Bình Phước làm đơn vị tư vấn lập E-HSMT kiêm đánh giá E-HSDT.

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 165/BCĐG-CLBP ngày 16/07/2026, cuộc thầu thu hút 02 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự. Kết quả đánh giá tài chính ghi nhận Liên danh Đường BTXM Phước Sơn (gồm Công ty TNHH MTV Xây dựng - Cầu đường Nhân Phát và Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Thành An) trúng thầu với giá 4.220.122.257 đồng. So với giá gói thầu 4.285.268.841 đồng, số tiền giảm giá cho ngân sách nhà nước đạt 65.146.584 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,52%.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 228/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Đối thủ cạnh tranh tại cuộc thầu này là Công ty TNHH MTV Thái Sơn chào giá 4.264.057.749 đồng, xếp hạng 2 do giá dự thầu cao hơn. Hợp đồng giữa chủ đầu tư và liên danh trúng thầu được thực hiện theo hình thức trọn gói, thời gian thi công 120 ngày.

Lịch sử đấu thầu của các thành viên liên danh tại địa phương

Tìm hiểu sâu về năng lực và lịch sử tham gia đấu thầu của các doanh nghiệp trong Liên danh Đường BTXM Phước Sơn cho thấy đây đều là những nhà thầu quen thuộc trên địa bàn TP Đồng Nai.

Cụ thể, thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH MTV Xây dựng - Cầu đường Nhân Phát (mã số thuế 3801282577, có địa chỉ tại thôn 4, Xã Bù Đăng, TP Đồng Nai). Doanh nghiệp này đã tham gia 12 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 10 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò liên danh và độc lập) đạt xấp xỉ 15.125.654.087 đồng.

Thành viên còn lại trong liên danh là Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Thành An (mã số thuế 3801229044, địa chỉ tại Khu phố Đức Lập, Xã Bù Đăng, TP Đồng Nai). Lịch sử đấu thầu thể hiện tỷ lệ trúng thầu ấn tượng của doanh nghiệp khi tham gia 78 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng tới 75 gói, với tổng giá trị trúng thầu khoảng 57.228.453.477 đồng. Doanh nghiệp đã trúng hàng chục gói thầu xây lắp giao thông và hạ tầng nông thôn tại các đơn vị địa phương như Ban Quản lý Dự án khu vực Bù Đăng (trúng khoảng 30 gói) hay Phòng Kinh tế xã Thọ Sơn (trúng khoảng 22 gói).

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hai doanh nghiệp trong liên danh đều có nhiều kinh nghiệm thực hiện các gói thầu xây lắp giao thông trên địa bàn. Tại gói thầu này, liên danh được lựa chọn với giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu khoảng 65,15 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 1,52%.

Đánh giá chuyên gia và yêu cầu tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn

Bình luận về kết quả đấu thầu tại gói thầu này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, việc chủ đầu tư tổ chức Chào hàng cạnh tranh qua mạng và thu hút được 02 nhà thầu nộp E-HSDT là điểm ghi nhận trong việc tuân thủ quy trình công khai, minh bạch theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Tuy nhiên, nhìn dưới góc độ hiệu quả kinh tế, chuyên gia kinh tế Nguyễn Quốc Vũ chia sẻ, tỷ lệ tiết kiệm 1,52% phản ánh mức giảm giá không lớn so với giá gói thầu. Việc tiếp tục nâng cao hiệu quả cạnh tranh và tối ưu chi phí thông qua công tác lập giá, xây dựng E-HSMT và thương thảo hợp đồng sẽ góp phần sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn đầu tư công.Trong bối cảnh hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu và Bộ Tài chính có Công văn số 5557/BTC ngày 05/05/2026 hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu đầu tư công, trách nhiệm của người đứng đầu chủ đầu tư trong việc rà soát lập giá gói thầu, thẩm định E-HSMT và thương thảo giá càng đóng vai trò then chốt.

Theo Chỉ thị số 12/CT-TTg và Công văn số 5557/BTC, các chủ đầu tư được yêu cầu tăng cường kiểm soát việc xác định giá gói thầu, bảo đảm cạnh tranh, công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước trong hoạt động đấu thầu.