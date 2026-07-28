Ba nhà thầu giá thấp bị loại, Trường Khang Đồng Tháp trúng gói 4,3 tỷ

Phòng Kinh tế xã Phú Cường (tỉnh Đồng Tháp) vừa ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06: Thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến Đường Bờ bắc kênh Tân Công Sính 2 (đoạn từ kênh Gáo Đôi đến ranh xã An Phước). Dự án có giá gói thầu được duyệt là 4.327.823.000 đồng, sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung. Gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo hình thức chào hàng cạnh tranh.

Theo Quyết định phê duyệt số 1022/QĐ-PKT do Trưởng phòng Nguyễn Anh Tàu ký ban hành ngày 21/07/2026, Công ty TNHH MTV Trường Khang Đồng Tháp chính thức trúng thầu. Giá trúng thầu được phê duyệt là 4.022.613.000 đồng, thời gian thực hiện 180 ngày. Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách đạt khoảng 305,2 triệu đồng (tương ứng 7,05%).

Đối thủ chào giá thấp đều không vượt qua bước đánh giá

Diễn biến dữ liệu mở thầu ngày 02/07/2026 ghi nhận có 4 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự (E-HSDT). Đáng chú ý, các đối thủ đưa ra mức giá chào thấp hơn, tiết kiệm cao hơn cho ngân sách đều bị loại do hồ sơ không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Bất ngờ nhất là trường hợp của Công ty TNHH MTV Hữu Phước. Nhà thầu này chào mức giảm giá tới 15,5%, đưa giá dự thầu xuống 3.609.017.787,96 đồng. Đây là mức giá thấp nhất cuộc thầu, rẻ hơn giá trúng thầu được phê duyệt tới hơn 413 triệu đồng. Tuy nhiên, tại Báo cáo đánh giá số 283/BCĐG-TCG ngày 17/07/2026 của Công ty TNHH Xây dựng Tiên Tiến Đồng Tháp, nhà thầu này bị đánh giá không đạt kỹ thuật.

Lý do là ở trang 56 tệp hồ sơ đính kèm, phần thuyết minh giải pháp kỹ thuật lại được lập cho một dự án khác: "Gói thầu phi tư vấn – Cải tạo, nâng cấp hệ thống sân đường nội bộ, hệ thống thoát nước mặt (điều chỉnh) thuộc dự án Tổng Kho xăng dầu Trần Quốc Toản".

Nghiêm trọng hơn, toàn bộ phương án thi công này lại đứng tên một doanh nghiệp khác – Công ty TNHH MTV Tư vấn - Đầu tư Xây dựng Trường Phát Đồng Tháp. Theo Báo cáo đánh giá, hồ sơ của nhà thầu bị đánh giá không đạt kỹ thuật do phần thuyết minh giải pháp kỹ thuật thể hiện nội dung của một dự án khác và đứng tên doanh nghiệp khác.

Cùng chung số phận ở vòng kỹ thuật là Liên danh Đường bờ bắc xã An Phước. Liên danh này chào giá 3.628.030.356 đồng (thấp hơn giá trúng thầu khoảng 394 triệu đồng). Dù giá chào rất cạnh tranh, E-HSDT của liên danh vẫn bị loại do thiếu biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa việc huy động thiết bị và tiến độ thi công theo quy định tại E-HSMT.

Ở bước kiểm tra tính hợp lệ, Công ty TNHH MTV Xây dựng Bảo Thiên chào giá 4.068.153.580 đồng cũng bị loại ngay từ đầu. Lý do, thư bảo lãnh dự thầu số NP238534 của nhà thầu thiếu cam kết pháp lý quan trọng: "Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào khi có yêu cầu bồi thường".

Dấu hỏi về tính cạnh tranh

Do 3 nhà thầu không đáp ứng yêu cầu đánh giá theo báo cáo của Tổ chuyên gia, Công ty TNHH MTV Trường Khang Đồng Tháp (mã số thuế 1402149354, địa chỉ tại ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp) chào giá 4.022.612.746,5 đồng đã trở thành đơn vị duy nhất đạt kỹ thuật và trúng thầu.

Dữ liệu lịch sử cho thấy Công ty TNHH MTV Trường Khang Đồng Tháp có tần suất tham gia và trúng thầu rất dày đặc tại địa phương. Doanh nghiệp đã tham gia 87 gói thầu, trúng 35 gói với tổng giá trị hơn 83,3 tỷ đồng.

Việc từng liên danh trong các gói thầu trước đó không đồng nghĩa với việc có hành vi vi phạm pháp luật tại gói thầu này.

Doanh nghiệp này cũng thường xuyên tham gia và trúng thầu tại các dự án xây lắp cấp xã. Điển hình tại xã Bình Hàng Trung, chỉ trong ngày 01/06/2026, đơn vị này được công bố chỉ định thầu liên tiếp 3 gói thầu xây lắp với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác lập báo cáo đánh giá của đơn vị tư vấn cũng bộc lộ sơ hở. Tại Báo cáo đánh giá số 283/BCĐG-TCG, Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Xây dựng Tiên Tiến Đồng Tháp ghi nhầm căn cứ pháp lý thành "Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04/8/2025" (văn bản đúng là Nghị định số 214/2025/NĐ-CP).

Góc nhìn pháp lý từ chuyên gia

Phân tích toàn diện diễn biến cuộc thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết:

"Việc 3/4 nhà thầu bị loại bởi các lỗi cực kỳ sơ đẳng như đính kèm nhầm biện pháp thi công của doanh nghiệp khác hoặc thiếu biểu đồ tiến độ là điều hết sức bất thường đối với các đơn vị xây lắp chuyên nghiệp.

Theo luật sư Nguyễn Văn Lập, trong trường hợp xuất hiện các dấu hiệu bất thường ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quá trình lựa chọn nhà thầu, cơ quan quản lý có thể xem xét kiểm tra, giám sát theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, việc có hay không hành vi vi phạm phải được xác định trên cơ sở kết quả kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Mặt khác, việc Tổ chuyên gia tư vấn viện dẫn sai số hiệu văn bản pháp luật cũng phản ánh sự thiếu cẩn trọng, cần rà soát lại trách nhiệm theo Điều 80 Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Để bảo vệ tính thượng tôn pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu theo quy định tại Điều 131 Nghị định 214/2025/NĐ-CP".