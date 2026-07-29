Bác sĩ cảnh báo dịch adenovirus ở trẻ nhỏ, cần phòng ngừa đúng cách

Theo Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ), từ đầu tháng 7, đơn vị đã tiếp nhận 12 bệnh nhi mắc Adenovirus. Hầu hết trẻ nhập viện với triệu chứng sốt cao, viêm đường hô hấp trên, một số kèm viêm kết mạc mắt.

Điển hình là trường hợp bệnh nhi T.H. (13 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê) nhập viện với biểu hiện sốt cao liên tục lên tới 40°C, kèm theo ho kéo dài và mệt mỏi nhiều. Kết quả xét nghiệm Realtime PCR/test nhanh xác định bệnh nhi dương tính với Adenovirus. Sau 6 ngày điều trị nghiêm ngặt, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Trương Kim Thiện, Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, Adenovirus là tác nhân thường gặp ở trẻ em, có thể gây viêm đường hô hấp, viêm họng, viêm amidan, viêm kết mạc. Ở những trẻ có hệ miễn dịch yếu hoặc mắc bệnh lý nền, virus có thể gây biến chứng nặng như viêm phổi cấp tính, suy hô hấp hoặc nhiễm trùng đa cơ quan.

Ảnh Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê - Phú Thọ

Đáng chú ý, bệnh chủ yếu lây truyền qua đường hô hấp (giọt bắn), tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi họng của người bệnh, hoặc lây nhiễm gián tiếp qua đồ dùng, nguồn nước sinh hoạt/bể bơi bị nhiễm virus.

Các biểu hiện lâm sàng của Adenovirus rất dễ bị nhầm lẫn với bệnh cúm A, B hoặc các virus hô hấp thông thường khác (như RSV). Bác sĩ Thiện khuyến cáo khi thấy trẻ sốt cao kéo dài trên 3 ngày không hạ, ho, đau họng, đỏ mắt, chảy ghèn mắt, mệt mỏi lừ đừ hoặc bỏ ăn, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được chẩn đoán phân biệt và điều trị kịp thời, tránh tự ý dùng kháng sinh tại nhà do kháng sinh không có tác dụng tiêu diệt virus.

Hiện nay, y học thế giới vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu dành riêng cho Adenovirus. Nguyên tắc điều trị chủ yếu là điều trị triệu chứng, nâng cao thể trạng và ngăn ngừa biến chứng bội nhiễm. Phần lớn trẻ sẽ hồi phục hoàn toàn nếu được phát hiện sớm và chăm sóc đúng cách.

Để phòng ngừa bệnh cho trẻ, bác sĩ Thiện khuyến cáo phụ huynh cần hướng dẫn trẻ thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh. Đồng thời, vệ sinh đồ chơi, vật dụng cá nhân và giữ môi trường sống sạch sẽ.

Phụ huynh cũng nên hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người mắc các bệnh đường hô hấp hoặc đau mắt đỏ, đồng thời đeo khẩu trang cho trẻ khi đến nơi đông người hoặc khi trẻ có triệu chứng hô hấp nhẹ.

Bên cạnh đó, việc xây dựng chế độ dinh dưỡng đầy đủ, cho trẻ uống đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý sẽ góp phần tăng cường sức đề kháng, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

Mới đây, Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết đã ghi nhận một nhóm học bơi tại bể bơi công cộng có 4/5 trẻ bị lây nhiễm chéo virus Adeno, cho thấy đây là một trong những môi trường có nguy cơ lây nhiễm nếu không đảm bảo vệ sinh và giãn cách hợp lý.

Trước đó, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn khẩn cho biết, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm và một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hiện ghi nhận số trường hợp mắc bệnh do virus Adeno có xu hướng gia tăng, chủ yếu ở trẻ em.

Giám sát chưa ghi nhận diễn biến bất thường về tác nhân gây bệnh, quy mô dịch hoặc mức độ nặng trong cộng đồng. Ngành y tế đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch.

Theo Cục Phòng bệnh, Hiện nay là thời gian nghỉ hè, du lịch và tổ chức nhiều hoạt động tập trung đông người, trong đó trẻ em thường xuyên tham gia các lớp học, khu vui chơi và hoạt động bơi lội. Đây là điều kiện làm tăng cơ hội tiếp xúc gần và lây truyền bệnh. Người dân cần chủ động phòng bệnh nhưng không hoang mang, không lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng.