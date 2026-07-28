Gói thầu gần 12 tỷ tại phường Biên Hòa về tay Công ty Phạm Ngọc Danh [Kỳ 1]

Gói thầu gần 12 tỷ tại phường Biên Hòa tiết kiệm 0,25%



Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 22/07/2026, bà Vương Thị Hảo - Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Biên Hòa (TP Đồng Nai) đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 116/QĐ-PVHXH đối với Gói thầu số 1: Xây lắp thuộc dự án Đầu tư xây dựng Khối Hiệu bộ Trường THCS Tân An (Mã TBMT: IB2600341140; Mã KHLCNT: PL2600189100).

Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 11.945.564.515 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 150 ngày.

Đơn vị được giao nhiệm vụ tư vấn lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa (Tổ chuyên gia thành lập theo Quyết định số 135/2026/QĐ-ĐK ngày 26/06/2026 do ông Nguyễn Quốc Phil làm Tổ trưởng). Đơn vị thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Minh Khuê (Báo cáo thẩm định số 116/2026/BCTĐ-MK ngày 21/07/2026).

Kết quả mở thầu ngày 13/07/2026 cho thấy, dù được thông báo đấu thầu rộng rãi trên Mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu xây lắp quy mô gần 12 tỷ đồng này lại chỉ ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu nộp E-HSDT và tham gia dự thầu, đó là Công ty TNHH Phạm Ngọc Danh (địa chỉ trụ sở tại số 105/4 I, Khu 2, Ấp Thanh Hóa, Xã Trảng Bom, TP Đồng Nai; Mã số doanh nghiệp: 3602126622, do ông Phạm Ngọc Danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc).

Giá dự thầu và cũng là giá trúng thầu được phê duyệt của Công ty TNHH Phạm Ngọc Danh là 11.915.550.468 đồng. So sánh giữa giá dự toán và giá trúng thầu, số tiền ngân sách tiết kiệm được là 30.014.047 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tương ứng 0,25%.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 116/QĐ - PVHXH. (Nguồn MSC)

Chi tiết lưu ý trong Báo cáo đánh giá E-HSDT và năng lực nhà thầu

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 244/2026/BCĐG-ĐK ngày 17/07/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa, Tổ chuyên gia đã ghi nhận một điểm đáng chú ý về năng lực thiết bị thi công của nhà thầu.

Cụ thể, Công ty TNHH Phạm Ngọc Danh đã kê khai đầy đủ thông tin thiết bị theo Mẫu số 06D. Tuy nhiên, tại thời điểm đánh giá E-HSDT, nhà thầu chưa cung cấp tài liệu chứng minh thiết bị thi công đối với thiết bị "Máy cắt uốn thép" theo quy định tại khoản e) mục 31.1 Chương I E-HSMT. Do đó, Tổ chuyên gia đã đưa ra yêu cầu nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ tài liệu nêu trên để tiến hành đối chiếu khi bước vào khâu đối chiếu tài liệu gốc.

Bên cạnh đó, dữ liệu đối chiếu từ Mạng đấu thầu quốc gia cũng cho thấy Công ty TNHH Phạm Ngọc Danh đã tham gia 14 gói thầu, trong đó trúng 12 gói, trượt 2 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh và độc lập) đạt khoảng 132.900.502.099 đồng.

Góc nhìn pháp lý từ chuyên gia về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý về hoạt động đấu thầu đầu tư công, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Dữ liệu hồ sơ gốc tại Gói thầu số 1 cho thấy gói thầu có giá trị gần 12 tỷ đồng, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhằm tạo điều kiện cho nhiều nhà thầu cùng tham gia cạnh tranh. Tuy nhiên, thực tế chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp E-HSDT và trúng thầu sát giá với tỷ lệ tiết kiệm 0,25% là một chỉ số cần được cơ quan quản lý lưu tâm.

Theo quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 90/2025/QH15) cũng như Điều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu cốt lõi của công tác đấu thầu là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi một gói thầu rộng rãi chỉ có 01 nhà thầu tham dự và tỷ lệ tiết kiệm đạt ở mức thấp, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu cần xem xét kỹ lưỡng trách nhiệm giải trình.

Đặc biệt, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất rõ về việc khắc phục triệt để tình trạng xây dựng tiêu chí trong hồ sơ mời thầu gây hạn chế cạnh tranh, đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu chủ đầu tư với kết quả tiết kiệm ngân sách nhà nước."

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Phạm Ngọc Danh còn tham gia và trúng nhiều gói thầu khác. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục ghi nhận, đối chiếu dữ liệu để phản ánh khách quan về kết quả lựa chọn nhà thầu tại các dự án tiếp theo.

[Kỳ 2:] Những gói thầu trúng sát giá của Công ty Phạm Ngọc Danh tại TP Đồng Nai