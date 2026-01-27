Hà Nội

Xã hội

Phú Thọ khởi tố nam thanh niên tàng trữ hơn 10kg pháo nổ trái phép

Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố C.T.M, 26 tuổi, về tội “Tàng trữ hàng cấm”, theo quy định tại Khoản 1, Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Bảo Ngân

Ngày 27/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, tổ công tác Công an phường Xuân Hòa (Phú Thọ) trong quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn đã phát hiện, bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ. Qua kiểm tra, đối tượng được xác định là C.T.M (sinh năm 2000).

cats.jpg
Đối tượng C.T.M cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Tại thời điểm bị phát hiện, lực lượng chức năng thu giữ 06 khối hộp hình vuông, bên ngoài được bọc giấy nhiều màu sắc, in các ký tự nước ngoài và hình ảnh pháo hoa. Mỗi khối có kích thước khoảng 15,5cm x 15,5cm x 14,5cm. Đối tượng khai nhận số hàng trên là pháo hoa nổ, được cất giấu nhằm mục đích sử dụng trái phép trong dịp Tết. Công an phường Xuân Hòa đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật và đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ sau đó đã ban hành Quyết định trưng cầu giám định đối với toàn bộ số tang vật thu giữ, giao Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành giám định. Kết luận giám định xác định toàn bộ số tang vật là pháo hoa nổ, có tổng khối lượng 10,660 kg.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với C.T.M về tội “Tàng trữ hàng cấm”, theo quy định tại Khoản 1, Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ổ nhóm nhí học cách trộm xe máy trên mạng. Nguồn: VTV.

