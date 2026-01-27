Hà Nội

Xã hội

Triệt phá đường dây số đề liên tỉnh, giao dịch gần 10 tỉ đồng

Công an Đắk Lắk triệt phá đường dây số đề liên tỉnh Đắk Lắk – Huế, giao dịch hơn 200 triệu đồng mỗi ngày, tổng gần 10 tỉ đồng.

Nguyễn Tâm - Hoàng Hải

Ngày 27/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã triệt phá thành công một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh giữa Đắk Lắk và TP Huế.

1000004198.jpg
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 23/1, lực lượng chức năng huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 11 tổ công tác đồng loạt kiểm tra, đột kích 11 điểm ghi số đề trên địa bàn hai địa phương. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Trọng Bình (41 tuổi, trú xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Đình Trung (39 tuổi, trú phường Mỹ Thượng, TP Huế) là hai đối tượng cầm đầu đường dây.

Theo cơ quan công an, đường dây này hoạt động từ tháng 10/2025 đến nay, mỗi ngày nhận ghi số đề cho các con bạc với số tiền hơn 200 triệu đồng. Tổng số tiền giao dịch ước tính gần 10 tỉ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt quả tang 14 đối tượng tham gia đánh bạc:

(Nguồn: THĐT)
#Triệt phá đường dây số đề liên tỉnh #giao dịch gần 10 tỉ đồng

