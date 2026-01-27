Hà Nội

Xã hội

Khởi tố nữ giúp việc bạo hành cụ bà 90 tuổi, ngồi xe lăn ở Hà Nội

Cơ quan Công an đã khởi tố bị can nữ được thuê chăm sóc bà cụ 90 tuổi, nhưng lại có các hành vi bạo lực với bà cụ ở phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Gia Đạt

Ngày 27/1, Công an phường Hai Bà Trưng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ nữ giúp việc bạo hành cụ bà 90 tuổi. Trước đó, ngày 12/1 Công an phường Hai Bà Trưng nhận được tin trình báo của anh C. về việc mẹ anh là bà N. bị đột quỵ nên có thuê người chăm sóc tại nhà ở ngõ 190 Lò Đúc.

screenshot20260126163044facebookjpg-1769420296130.jpg
Bà cụ bị người giúp việc bẻ cổ.

Khi anh C. qua thăm mẹ thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của bà bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị sưng đỏ. Kiểm tra camera của gia đình, anh C. phát hiện trong quá trình chăm sóc bà N., nữ giúp việc đã nhiều lần đánh bà.

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phân công thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định, làm việc với những người liên quan, đồng thời đưa bà N. đi giám định thương tích. Theo video chia sẻ trên mạng xã hội, một gia đình ở phường Hai Bà Trưng thuê người phụ nữ chăm sóc, giúp việc cho bà cụ 90 tuổi, với mức lương 11 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, sau khi xem camera giám sát, gia đình phát hiện bà cụ thường xuyên bị bạo hành. Dữ liệu camera cho thấy, người giúp việc liên tục quát mắng, chửi bà cụ, dù cụ phải ngồi xe lăn, không thể tự sinh hoạt.

Đặc biệt, người giúp việc nhiều lần bắt bà cụ "ngồi thẳng lên". Khi cụ không thể ngồi thẳng đầu thì bị giúp việc tát mạnh, bẻ cổ, đánh dã man. Việc dùng bạo lực này diễn ra cả khi cụ bà nằm trên giường để người giúp việc thay quần áo, vệ sinh cá nhân.

Đoạn video gây bức xúc dư luận. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ trước hành vi bạo lực của nữ giúp việc với người già không còn khả năng chống cự. Nhiều người đề nghị cơ quan công an sớm có hình thức xử lý nghiêm minh người giúp việc này.

Nguồn: ĐTHĐT.
