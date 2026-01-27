Tài xế để bùn bám che biển số bị phạt 23 triệu đồng

Cho rằng lỗi che biển số chỉ bị phạt nhẹ, nam tài xế quay clip tranh luận với CSGT và đăng mạng xã hội. Kết quả bị xử phạt 23 triệu đồng.

Chiều 27/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, nam tài xế điều khiển ô tô con gắn biển số không rõ chữ và số đã đến Đội CSGT đường bộ số 9 làm việc và chấp hành quyết định xử phạt theo quy định.

Anh H. đến làm việc tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 26/1, anh Nguyễn Văn H. (trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30M-246.XX lưu thông trên Quốc lộ 32, đoạn qua khu vực vườn hoa Đan Phượng. Khi bị tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 9 dừng xe kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện biển kiểm soát của phương tiện không rõ chữ và số.

Sau khi được thông báo lỗi vi phạm, anh H. cho rằng hành vi này chỉ bị xử phạt 900 nghìn đồng nên yêu cầu lực lượng CSGT lập biên bản đúng lỗi và quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Đến sáng 27/1, anh H. đã đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 9 để làm việc và trình bày, trước đó khoảng 4 ngày, anh điều khiển xe đi Thanh Hóa, do mưa và đường bẩn khiến bùn đất bắn lên, che khuất biển số phía sau. Khi trở về Hà Nội, dù biết xe bị bẩn nhưng do bận công việc nên chưa kịp rửa xe.

Hình ảnh biển số xe bị bùn đất che khuất.

Anh H. cũng thừa nhận tại thời điểm làm việc với lực lượng CSGT, do chưa tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật nên có nhận thức chưa đúng. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, anh đã nhận thức rõ hành vi vi phạm và cam kết chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông.

Theo Cục CSGT, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã ra quyết định xử phạt anh Nguyễn Văn H. 23 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe về hành vi điều khiển phương tiện gắn biển kiểm soát không rõ chữ, số.

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng không xử phạt các trường hợp biển số chỉ bị bụi bẩn, bùn đất che lấp tạm thời. Tuy nhiên, với những trường hợp bùn đất bám lâu ngày, chủ phương tiện cố tình không làm sạch, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

