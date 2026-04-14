Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phú Thọ bắt giữ đối tượng trốn nã gần 40 năm

Ngày 14/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa bắt giữ được đối tượng truy nã Cù Ngọc Tân (SN 1959, xã Vĩnh Chân, Phú Thọ) trốn nã sau gần 40 năm.

Bảo Ngân

Theo hồ sơ, năm 1986, Cù Ngọc Tân bị Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tuyên phạt 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Thanh Hà (cũ), đầu năm 1987, đối tượng đã trốn khỏi nơi giam giữ và bị phát lệnh truy nã.

Trong gần 40 năm lẩn trốn, Cù Ngọc Tân di chuyển qua nhiều địa phương, thậm chí ra nước ngoài, liên tục thay đổi danh tính, nhân thân nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Trong thời gian này, đối tượng tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật dưới các tên gọi khác nhau, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy tìm.

1.jpg
Công an xã Vĩnh Chân bắt thành công đối tượng truy nã Cù Ngọc Tân lẩn trốn gần 40 năm.

Quán triệt tinh thần kiên quyết truy bắt đến cùng các đối tượng truy nã, không để tiếp tục lẩn trốn ngoài vòng pháp luật, Công an xã Vĩnh Chân đã chủ động rà soát, nắm chắc tình hình địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng. Đến ngày 11/4/2026, qua nguồn tin thu thập được, lực lượng Công an xã xác định đối tượng Cù Ngọc Tân đã quay trở về nước và đang lẩn trốn tại địa bàn Hà Nội.

Ngay sau khi xác minh, Công an xã Vĩnh Chân đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức lực lượng tiến hành xác minh, truy bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự chủ động, kiên quyết, tổ công tác đã phát hiện, khống chế thành công đối tượng. Tại thời điểm bị bắt giữ, Cù Ngọc Tân không có khả năng chống trả. Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng đã thừa nhận hành vi trốn truy nã trong thời gian dài.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, lực lượng chức năng đã di lý đối tượng về Công an xã Vĩnh Chân để tiếp tục xác minh, làm rõ các nội dung liên quan. Đến ngày 12/4/2026, Công an xã Vĩnh Chân đã hoàn thiện hồ sơ và bàn giao đối tượng cho Trại giam Tân Lập (Bộ Công an) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã sau gần 40 năm lẩn trốn thể hiện sự quyết tâm cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an cơ sở; đồng thời khẳng định hiệu quả của công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và phối hợp nghiệp vụ. Kết quả này góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an trong bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

#Công an tỉnh Phú Thọ #trốn nã #Phú Thọ #truy nã #Cù Ngọc Tân #phòng chống tội phạm

Bài liên quan

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới