Xôn xao clip bé trai 4 tuổi nghi bị nữ giáo viên giật tóc

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip một nữ giáo viên Trường Mầm non Bắc Hà ( Hà Tĩnh) được cho là có hành vi giật tóc bé trai 4 tuổi, gây xôn xao dư luận.

Hạo Nhiên

Ngày 14/4, thông tin từ Trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) cho biết, nhà trường đang xác minh clip nữ giáo viên bị cho là giật tóc bé trai 4 tuổi.

Trước đó, tối 13/04, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip một nữ giáo viên Trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) được cho là có hành vi giật tóc bé trai 4 tuổi, gây xôn xao dư luận.

Bé trai 4 tuổi nghi bị nữ giáo viên giật tóc.

Theo nội dung clip, khoảng 16h ngày 13/4, trong giờ học, một bé trai quay sang trêu bạn ngồi bên cạnh. Phát hiện sự việc, cô giáo P.T.T.N., giáo viên chủ nhiệm lớp Nemo1, đã nhanh chóng đi tới vị trí của bé.

Tại đây, cô giáo dùng tay tác động vào đầu, kéo tóc khiến bé cúi xuống. Ngay sau đó, bé trai có phản xạ đưa hai tay lên đầu như để che chắn.

Trao đổi với pv, một lãnh đạo Trường Mầm non Bắc Hà, cho biết: “Sáng nay, chúng tôi làm việc với giáo viên, sau đó sẽ mời phụ huynh đến trao đổi, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương phối hợp làm rõ sự việc. Hiện, nhà trường đã niêm phong dữ liệu camera để phục vụ công tác xác minh”.

Triệu tập người phụ nữ đăng clip bạo lực học đường lên mạng

Tại cơ quan Công an, Bà N. cho biết, do quá bức xúc khi cháu bé đánh cháu bà lan truyền đoạn clip này với ý thách thức dù gia đình không mong muốn công khai.

Triệu tập người phụ nữ đăng clip bạo lực học đường lên mạng

Ngày 9/6, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh đã triệu tập bà Đ.T.N. (trú tại xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) để làm rõ hành vi đăng tải đoạn video clip có nội dung bạo lực học đường lên mạng xã hội Facebook

z668657057495434e45e450fb8d01dfc6b064250493235-17494420283871213775736.jpg
Bà N. đăng tải nộng dung, hình ảnh trên mạng xã hội. Ảnh Công an tỉnh Hòa Bình
Làm gì để không còn bạo lực học đường, bắt nạt trên mạng?

"Nếu có thể chọn một ngày mà trong trường học không còn bạo lực, thì đó phải là ngày người lớn không còn đánh nhau...", Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nói.

Sáng 20/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

bạo lực học đường - vấn nạn nan giải

