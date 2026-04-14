Xôn xao clip bé trai 4 tuổi nghi bị nữ giáo viên giật tóc

Ngày 14/4, thông tin từ Trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) cho biết, nhà trường đang xác minh clip nữ giáo viên bị cho là giật tóc bé trai 4 tuổi.

Trước đó, tối 13/04, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip một nữ giáo viên Trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) được cho là có hành vi giật tóc bé trai 4 tuổi, gây xôn xao dư luận.

Bé trai 4 tuổi nghi bị nữ giáo viên giật tóc.

Theo nội dung clip, khoảng 16h ngày 13/4, trong giờ học, một bé trai quay sang trêu bạn ngồi bên cạnh. Phát hiện sự việc, cô giáo P.T.T.N., giáo viên chủ nhiệm lớp Nemo1, đã nhanh chóng đi tới vị trí của bé.

Tại đây, cô giáo dùng tay tác động vào đầu, kéo tóc khiến bé cúi xuống. Ngay sau đó, bé trai có phản xạ đưa hai tay lên đầu như để che chắn.

Trao đổi với pv, một lãnh đạo Trường Mầm non Bắc Hà, cho biết: “Sáng nay, chúng tôi làm việc với giáo viên, sau đó sẽ mời phụ huynh đến trao đổi, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương phối hợp làm rõ sự việc. Hiện, nhà trường đã niêm phong dữ liệu camera để phục vụ công tác xác minh”.