Triệu tập nhóm đánh nhau gây náo loạn trước cổng trường ở TP HCM

Công an đã triệu tập nhóm người ẩu đả trước cổng Trường THCS Hồng Bàng (phường Chợ Lớn, TP HCM) gây mất an ninh trật tự.

Liên quan thông tin “nhóm người đánh nhau trước mặt nhiều học sinh, phụ huynh ở TP HCM”, ngày 14/4, Công an phường Chợ Lớn cho biết vừa triệu tập 5 thanh thiếu niên và tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ các hành vi liên quan.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h20 ngày 8/4, tại quán nước đối diện cổng số 5 Trường Hồng Bàng trên đường Triệu Quang Phục (phường Chợ Lớn), anh G. phát hiện em T.V.M. (18 tuổi) đang ngồi uống nước cùng bạn là H.T.G. (20 tuổi) thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên lao vào dùng nón bảo hiểm tấn công. Sau đó các đối tượng tiếp tục kéo nhau ra ngoài quán xô xát.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Chợ Lớn đã phối hợp lực lượng chức năng nhanh chóng truy xét, mời 5 đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Qua xác minh, các đối tượng không phải là học sinh Trường THCS Hồng Bàng, độ tuổi từ 15 đến 19 tuổi.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn liên quan đến nợ tiền. Hiện Công an Phường đang củng cố hồ sơ và tiến hành xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an phường khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm, quản lý chặt chẽ con em mình, nhất là trong độ tuổi thanh thiếu niên; kịp thời định hướng, giáo dục để tránh việc tụ tập, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực dẫn đến vi phạm pháp luật.