Dự đoán ngày mới 15/6/2026 cho 12 con giáp: Mão xài tiền tiết kiệm

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Mazda vừa đăng ký nhãn hiệu SKYACTIV-Z HEV tại Nhật Bản, hé lộ khả năng mẫu Mazda CX-5 mới sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid hoàn toàn mới từ năm 2027.
Gọi video qua Messenger rất tiện lợi nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người dùng bỏ qua các thiết lập quan trọng về mạng, quyền truy cập và bảo mật.
Ford vừa ra mắt gói tùy chọn Sinister dành cho mẫu SUV hiệu suất cao Explorer ST 2027, tập trung vào nâng cấp về ngoại hình thay vì tăng công suất động cơ.
AI, bóng thông minh, camera trọng tài và hàng loạt công nghệ tiên tiến sẽ biến World Cup 2026 thành giải đấu hiện đại nhất lịch sử bóng đá.
Chỉ vài phút kiểm tra trước khi rời nhà có thể giúp bạn tránh nguy cơ chập cháy, tiết kiệm điện và yên tâm tận hưởng kỳ
Honda Prelude 2026 vừa được giới thiệu tại Đông Nam Á trong khuôn khổ Triển lãm KLIMS 2026 tại Malaysia. Xe giá bán 278.000 Ringgit (khoảng 1,79 tỷ đồng).
Chiếc ốp lưng VisionCase biến iPhone 17 Pro Max thành thiết bị hai màn hình với loạt tính năng thông minh, từ xem thông báo đến chơi game.
Mẫu xe thể thao 2 cửa Mazda MX-5 2027 nâng cấp mới sẽ được tăng thêm 4 mã lực nhờ động cơ tinh chỉnh nhẹ, màu sắc mới và phiên bản đặc biệt Yakudo.
Rezvani Fortress là mẫu xe bán tải với ngoại hình cực ngầu được phát triển dựa trên Ford F-150 Raptor, xe sở hữu khối động cơ V8 sản sinh công suất 850 mã lực.
Robot hình người SeeLight S1 có thể nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp và chăm sóc nhà cửa đang chuẩn bị được đưa vào 100 gia đình dùng thử miễn phí tại Trung Quốc.
Sở hữu thiết kế nhỏ gọn, camera giàu cảm xúc và AI thông minh, OPPO Find X9s đang trở thành lựa chọn hấp dẫn cho người trẻ yêu du lịch.
Ultraviolette Shockwave 2026 vừa chính thức ra mắt thị trường Ấn Độ, đây là mẫu xe môtô điện lăn bánh tới 165 km/lần sạc, xe có thể sạc nhanh chỉ mất 30 phút.
Nhiều đại lý tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc GAC GS3 Emzoom mới trước thời điểm ra mắt dự kiến trong tháng 6 này, xe được nhập khẩu từ Malaysia.
Mới đây, siêu mẫu Thanh Hằng tiếp tục khiến nhiều người chú ý khi bổ sung thêm một mẫu xe thể thao mui trần Porsche 718 Boxster vào bộ sưu tập xế hộp cá nhân.
Steam vừa bổ sung 4 tựa game miễn phí hấp dẫn trong tháng 6, nổi bật là Recall Rogue với lối chơi kết hợp kiến thức và roguelite đầy sáng tạo.
Được cho là một người sống khá giản dị và không màu mè, nhưng huyền thoại Steve Jobs - cựu CEO Apple lại có thói quen sử dụng ôtô khá kỳ quặc.
Camera đột phá, pin "trâu" hơn và thiết kế mới lạ có thể biến iPhone 18 Pro Max thành bản nâng cấp đáng chờ nhất của Apple.
Từ garage nhỏ của gia đình đến vị thế biểu tượng công nghệ toàn cầu, Steve Jobs đã tạo nên cuộc cách mạng làm thay đổi cách con người sống và kết nối.
Kawasaki KLX150XPL 2027 vừa chính thức ra mắt, phiên bản mới nhất của dòng xe cào cào này mang phong cách hoài cổ, có kính chắn gió lớn và phần đầu đầy cá tính.
Phương Mỹ Chi gây chú ý khi hội ngộ Hiền Thục. Sau nhiều năm, tình cảm cô trò vẫn gắn bó qua các dự án âm nhạc chung.
Motorola Razr 60 5G chính thức trở lại Việt Nam với thiết kế nắp gập huyền thoại, màn hình đẹp, giá hấp dẫn và cạnh tranh trực tiếp Galaxy Z Flip6.