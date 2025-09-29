Phó Tổng thống Vance nói Nga từ chối cuộc gặp ba bên với Mỹ-Ukraine

Theo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, phía Nga đã từ chối cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đại diện từ Ukraine.

Theo RT, trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 28/9, Phó Tổng thống Mỹ Vance nói rằng phía Nga đã từ chối các cuộc họp ba bên với Tổng thống Trump và đại diện từ Ukraine.

"Thật không may, những gì chúng ta thấy trong những tuần qua là phía Nga từ chối tham gia bất kỳ cuộc họp song phương nào với Ukraine. Họ cũng từ chối bất kỳ cuộc họp ba bên nào, nơi Tổng thống (Trump) hoặc một quan chức khác trong chính quyền (Mỹ) có thể ngồi xuống cùng đại diện Nga và Ukraine", ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Getty.

Nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump ngày càng tỏ ra mất kiên nhẫn với tiến độ đàm phán hòa bình Nga - Ukraine.

Điện Kremlin cho rằng Kiev thể hiện sự không quan tâm đến hòa bình bằng cách duy trì chính sách "ngoại giao loa phóng thanh" và phớt lờ các đề xuất giải quyết của Nga.

Moscow nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Trump nếu nhà lãnh đạo Mỹ nhận lời mời và đến thăm Moscow. Lời mời này đã được đưa ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ tại Alaska vào tháng 8/2025.

"Lời mời này vẫn còn hiệu lực. Tổng thống Putin đã sẵn sàng và sẽ rất vui được gặp Tổng thống Trump. Sau đó, tất cả sẽ phụ thuộc vào quyết định của ông Trump", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với TASS hôm 28/9.

Tuy nhiên, để cuộc gặp tiềm năng với nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky có thể diễn ra, Moscow lập luận rằng trước tiên các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên phải đạt được một số tiến triển.

"Cuộc gặp không có sự chuẩn bị với ông Zelensky sẽ không mang lại bất cứ điều gì", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh.

Moscow khẳng định rằng họ vẫn luôn sẵn sàng và mong muốn giải quyết xung đột ở Ukraine thông qua các biện pháp ngoại giao.

