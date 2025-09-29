Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Phó Tổng thống Vance nói Nga từ chối cuộc gặp ba bên với Mỹ-Ukraine

Theo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, phía Nga đã từ chối cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đại diện từ Ukraine.

An An (Theo RT)

Theo RT, trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 28/9, Phó Tổng thống Mỹ Vance nói rằng phía Nga đã từ chối các cuộc họp ba bên với Tổng thống Trump và đại diện từ Ukraine.

"Thật không may, những gì chúng ta thấy trong những tuần qua là phía Nga từ chối tham gia bất kỳ cuộc họp song phương nào với Ukraine. Họ cũng từ chối bất kỳ cuộc họp ba bên nào, nơi Tổng thống (Trump) hoặc một quan chức khác trong chính quyền (Mỹ) có thể ngồi xuống cùng đại diện Nga và Ukraine", ông Vance nói.

my.jpg
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Getty.

Nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump ngày càng tỏ ra mất kiên nhẫn với tiến độ đàm phán hòa bình Nga - Ukraine.

Điện Kremlin cho rằng Kiev thể hiện sự không quan tâm đến hòa bình bằng cách duy trì chính sách "ngoại giao loa phóng thanh" và phớt lờ các đề xuất giải quyết của Nga.

Moscow nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Trump nếu nhà lãnh đạo Mỹ nhận lời mời và đến thăm Moscow. Lời mời này đã được đưa ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ tại Alaska vào tháng 8/2025.

"Lời mời này vẫn còn hiệu lực. Tổng thống Putin đã sẵn sàng và sẽ rất vui được gặp Tổng thống Trump. Sau đó, tất cả sẽ phụ thuộc vào quyết định của ông Trump", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với TASS hôm 28/9.

Tuy nhiên, để cuộc gặp tiềm năng với nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky có thể diễn ra, Moscow lập luận rằng trước tiên các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên phải đạt được một số tiến triển.

"Cuộc gặp không có sự chuẩn bị với ông Zelensky sẽ không mang lại bất cứ điều gì", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh.

Moscow khẳng định rằng họ vẫn luôn sẵn sàng và mong muốn giải quyết xung đột ở Ukraine thông qua các biện pháp ngoại giao.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc trao đổi tù binh Nga - Ukraine

Nguồn video: RT
#Nga từ chối cuộc gặp ba bên Mỹ-Ukraine #Phó Tổng thống Mỹ Vance #đàm phán hòa bình Nga-Ukraine #tình hình xung đột Ukraine #đàm phán ngoại giao Nga-Ukraine #quan hệ Nga-Mỹ

Bài liên quan

Thế giới

Điện Kremlin nói đàm phán trực tiếp Nga - Ukraine tạm thời đình trệ

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine vẫn có thể diễn ra nhưng hiện đang bị đình trệ.

Theo RT ngày 12/9, phái đoàn Nga và Ukraine đã có 3 vòng đàm phán trực tiếp trong năm nay tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Khi được hỏi về khả năng tổ chức cuộc gặp tiếp theo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết tại thời điểm này, có thể nói rằng các cuộc tiếp xúc đang bị tạm dừng.

nga.png
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass.
Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Putin mời ông Zelensky tới Moscow để đàm phán

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đến Moscow để đàm phán.

Theo Pravda, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 5/9 cho biết Tổng thống Putin đã mời nhà lãnh đạo Ukraine tới Moscow để đàm phán, song ông Zelensky đã từ chối đề xuất này.

Hãng RBC (Nga) dẫn lời ông Peskov cho biết, tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông hôm 5/9, Tổng thống Putin khẳng định rằng ông không có ý định gặp nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky tại nơi nào khác ngoài Moscow.

Xem chi tiết

Thế giới

Mỹ nói Châu Âu cản trở nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine

Mỹ cho rằng một số quốc gia Châu Âu đang âm thầm cản trở nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine bằng cách khuyến khích Kiev đưa ra những yêu cầu phi thực tế.

Theo RT ngày 30/8, Axios đưa tin, Mỹ cho rằng một số quốc gia châu Âu đang âm thầm cản trở nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine bằng cách khuyến khích Kiev đưa ra những yêu cầu phi thực tế, mặc dù công khai ủng hộ sáng kiến ​​hòa bình của Tổng thống Donald Trump.

Chính quyền Tổng thống Trump được cho là ngày càng thất vọng với những gì họ mô tả là lập trường "tối đa hóa" của Liên minh Châu ÂU (EU) và kỳ vọng của EU rằng Washington sẽ phải gánh vác gánh lớn hơn trong khi bản thân họ lại đóng góp rất ít.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới