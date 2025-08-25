Bão số 5 chưa vào, Hà Tĩnh đã có mưa to, gió lớn

Tâm bão số 5 đang cách đất liền khoảng 130km, nhưng từ sáng nay (25/8) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to, kèm theo gió lớn…

Theo ghi nhận của PV, vào 9h30 ngày 25/8, tại tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa to, kèm theo gió lớn rít liên hồi. Nhằm đảm bảo an toàn, hầu hết người dân đều đóng kín cửa, trú ẩn trong nhà không ra ngoài.

Đặc biệt, tại các xã ven biển như: Lộc Hà, Cổ Đạm, Thiên Cầm… biển động mạnh, gió to khiến các cột sóng đã dâng lên khá cao.

Tại biển Thiên Cầm đã có mưa to, gió lớn khiến sóng biển dâng cao.

Anh Nguyễn Văn Nghĩa, người dân xã Lộc Hà cho biết, mưa lớn kèm gió to bắt đầu từ khoảng 8h30 hôm nay (25/8), để đối phó với cơn bão số 5 gia đình đã chằng néo nhà cửa, nhưng để đảm bảo an toàn tôi đã đưa con cái về nhà ông bà ngoại gửi…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 9h ngày 25/8, tâm bão số 5 chỉ còn cách Nghệ An khoảng 140km về phía đông đông nam, cách Hà Tĩnh khoảng 120km về phía đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 140km về phía đông đông bắc. Do vành mây bão bắt đầu ma sát với địa hình đất liền nên có dấu hiệu giảm nhẹ. Dù vậy, cường độ bão vẫn đang duy trì cấp 13-14, giật cấp 16.

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra công tác phòng, chống báo số 5.

Dự báo trong những giờ tới, bão đi chậm lại với tốc độ khoảng 15km/h. Điều này sẽ khiến thời gian bão quần thảo đất liền nước ta kéo dài hơn, đỉnh điểm của mưa lớn, gió giật mạnh sẽ là từ trưa đến đêm nay.

Các chuyên gia cũng đặc biệt lưu ý, quá trình bão đổ bộ sẽ có một khoảng lặng do mắt bão đi qua, người dân tuyệt đối không được chủ quan ra đường vào thời điểm này, vì ngay sau đó, gió mạnh và mưa lớn dữ dội sẽ tiếp tục.