Xã hội

Bão số 5 chưa vào, Hà Tĩnh đã có mưa to, gió lớn

Tâm bão số 5 đang cách đất liền khoảng 130km, nhưng từ sáng nay (25/8) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to, kèm theo gió lớn…

Hạo Nhiên

Theo ghi nhận của PV, vào 9h30 ngày 25/8, tại tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa to, kèm theo gió lớn rít liên hồi. Nhằm đảm bảo an toàn, hầu hết người dân đều đóng kín cửa, trú ẩn trong nhà không ra ngoài.

Đặc biệt, tại các xã ven biển như: Lộc Hà, Cổ Đạm, Thiên Cầm… biển động mạnh, gió to khiến các cột sóng đã dâng lên khá cao.

539623708-122127328124930534-7203210005201677198-n.jpg
Tại biển Thiên Cầm đã có mưa to, gió lớn khiến sóng biển dâng cao.

Anh Nguyễn Văn Nghĩa, người dân xã Lộc Hà cho biết, mưa lớn kèm gió to bắt đầu từ khoảng 8h30 hôm nay (25/8), để đối phó với cơn bão số 5 gia đình đã chằng néo nhà cửa, nhưng để đảm bảo an toàn tôi đã đưa con cái về nhà ông bà ngoại gửi…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 9h ngày 25/8, tâm bão số 5 chỉ còn cách Nghệ An khoảng 140km về phía đông đông nam, cách Hà Tĩnh khoảng 120km về phía đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 140km về phía đông đông bắc. Do vành mây bão bắt đầu ma sát với địa hình đất liền nên có dấu hiệu giảm nhẹ. Dù vậy, cường độ bão vẫn đang duy trì cấp 13-14, giật cấp 16.

539488261-122127328010930534-3963926260202848772-n.jpg
Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra công tác phòng, chống báo số 5.

Dự báo trong những giờ tới, bão đi chậm lại với tốc độ khoảng 15km/h. Điều này sẽ khiến thời gian bão quần thảo đất liền nước ta kéo dài hơn, đỉnh điểm của mưa lớn, gió giật mạnh sẽ là từ trưa đến đêm nay.

Các chuyên gia cũng đặc biệt lưu ý, quá trình bão đổ bộ sẽ có một khoảng lặng do mắt bão đi qua, người dân tuyệt đối không được chủ quan ra đường vào thời điểm này, vì ngay sau đó, gió mạnh và mưa lớn dữ dội sẽ tiếp tục.

Xã hội

Cấm lưu thông qua cầu Cửa Hội nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, tỉnh Hà Tĩnh đã cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội từ 6h ngày 25/8 để đảm bảo an toàn.

Ngày 25/8, thông tin từ Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, từ 6h ngày 25/8, cấm người và mọi phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội (trừ các phương tiện ưu tiên theo quy định và phương tiện phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai của cơ quan có thẩm quyền).

Theo đó, việc cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi bão số 5 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.

Xem chi tiết

Xã hội

Hà Tĩnh di dời hàng nghìn người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, tỉnh Hà Tĩnh đã di dời hàng nghìn người dân tại các vùng xung yếu có nguy cơ sạt lở, ngập lụt… đến nơi an toàn.

Đến tối 24/8, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang gấp rút triển khai đồng bộ nhiều phương án để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân trước ảnh hưởng của cơn bão số 5 Kajiki.

Cụ thể, tại xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh), 21 hộ dân với 58 nhân khẩu đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre cùng nhiều hộ dân khác được lực lượng chức năng di dời đến nơi an toàn, đồng thời kích hoạt phương án “4 tại chỗ” để ứng phó.

Xem chi tiết

Xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 Kajiki

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại Nghệ An.

Chiều 24/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (tỉnh Nghệ An), trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5.

Dự cuộc họp có đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu.

Xem chi tiết

Quảng Ninh cấm biển, tàu thuyền hối hả chạy vào bờ tránh bão

Quảng Ninh cấm biển, tàu thuyền hối hả chạy vào bờ tránh bão

Sau khi tỉnh Quảng Ninh ra lệnh dừng các hoạt động tàu thuyền trên biển bởi ảnh hưởng của bão số 5, các tàu thuyền đã chủ động về gần bờ và các khu neo đậu để tránh trú bão. Lực lượng biên phòng bố trí tàu canh gác và thông báo diễn biến bão cùng với kêu gọi các tàu thuyền chằng chống và có biện pháp đảm bảo an toàn.

Đêm không ngủ của người dân vùng tâm bão số 5

Đêm không ngủ của người dân vùng tâm bão số 5

Trằn trọc, âu lo và cả sự lặng im nén đợi… người dân miệt biển xã Diễn Châu (Nghệ An) trải qua nhiều cảm xúc trong một đêm thức trắng đón bão tại nơi sơ tán. Ngoài kia, biển đang dần cuộn sóng dữ dội, gió cũng đã bắt đầu gầm gào.