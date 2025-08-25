Cấm lưu thông qua cầu Cửa Hội nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, tỉnh Hà Tĩnh đã cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội từ 6h ngày 25/8 để đảm bảo an toàn.

Ngày 25/8, thông tin từ Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, từ 6h ngày 25/8, cấm người và mọi phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội (trừ các phương tiện ưu tiên theo quy định và phương tiện phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai của cơ quan có thẩm quyền).

Theo đó, việc cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi bão số 5 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.

Cầu Cửa Hội nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Công ty CP 478 - đơn vị được giao quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu Cửa Hội phải tổ chức thực hiện việc rào chắn, bố trí trực cảnh báo, cảnh giới 24/24h tại các vị trí rào chắn đảm bảo an toàn, tuân thủ các quy định hiện hành; tổ chức cảnh báo, phân luồng từ xa (tại các khu vực nút giao hai đầu công trình); tuyệt đối không để người, phương tiện lưu thông qua cầu trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và xã Đan Hải của tỉnh Hà Tĩnh. Cầu có chiều dài 1.728m, trong đó phần cầu chính gồm 3 nhịp với 2 tháp dây văng hình búp sen. Chiều rộng phần cầu chính là 18,5m và phần cầu dẫn là 16m.