Phở anh Hai gây bão mạng dù quán không hề tồn tại

Số hóa

Tựa game “Tiệm Phở của Anh Hai” do sinh viên Việt phát triển bất ngờ gây bão mạng, khiến cụm từ “Phở anh Hai” và “10 Đan Phượng” lọt top tìm kiếm Google.

Thiên Trang (TH)
Trong những ngày qua, cụm từ “Phở anh Hai” và “10 Đan Phượng” bất ngờ lọt top Google Trend dù không hề có quán phở nào như vậy ngoài đời.
Nguyên nhân là trò chơi Brother Hai’s Pho Restaurant hay “Tiệm Phở của Anh Hai” đang gây sốt mạng xã hội.
Đây là game indie do một sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội phát triển, phát hành miễn phí trên itch.io, hỗ trợ cả tiếng Việt và tiếng Anh.
Người chơi hóa thân thành “Anh Hai” - chủ quán phở vùng quê Đan Phượng, với cốt truyện dung dị pha chút kỳ bí và hài hước.
Game mô phỏng kinh doanh kết hợp yếu tố văn hóa Việt, từ bảng hiệu “Phở Anh Hai - số 10 Đan Phượng” đến khách hàng mang đậm tính cách dân gian.
Điểm thú vị là khi đêm xuống, quán phở lại hóa thành nơi ẩn chứa bí ẩn, khiến người chơi vừa tò mò vừa rùng mình.
Trò chơi nhanh chóng trở thành hiện tượng khi hàng loạt streamer trong và ngoài nước đăng tải video trải nghiệm.
Từ một sản phẩm sinh viên, Tiệm Phở của Anh Hai đã biến một địa chỉ hư cấu thành biểu tượng văn hóa mạng mới của người Việt.
