4 game MMO miễn phí đỉnh nhất trên Steam bạn phải thử ngay

Số hóa

4 game MMO miễn phí đỉnh nhất trên Steam bạn phải thử ngay

Không cần bỏ ra một xu, game thủ vẫn có thể khám phá những thế giới ảo hoành tráng, chiến đấu kịch tính và trải nghiệm MMO đỉnh cao ngay trên Steam.

1. Neverwinter đưa người chơi vào thế giới Dungeons & Dragons với lối chiến đấu thời gian thực đầy kịch tính.
Mỗi lớp nhân vật đều có phong cách riêng, giúp game thủ trải nghiệm như đang chơi một game hành động nhập vai thực thụ.
2. Rift mở ra thế giới Telara đầy biến động, nơi các khe nứt phun trào quái vật từ nguyên tố Lửa, Nước, Gió và Đất.
Người chơi phải hợp lực đóng Rift, tham gia các sự kiện động và chiến đấu trong những cuộc xâm lược quy mô lớn.
3. Throne and Liberty mang đến môi trường tương tác độc đáo, nơi gió và bóng tối ảnh hưởng trực tiếp đến chiến thuật chiến đấu.
Các bang hội có thể tổ chức những trận chiến hàng trăm người, chiếm pháo đài và tài nguyên trong thế giới mở rộng lớn.
4. The Lord of the Rings Online tái hiện Trung Địa sống động, cho phép người chơi khám phá The Shire, Rivendell và Minas Tirith.
Chế độ PvMP độc đáo cho phép hóa thân thành quái vật để đối đầu với các anh hùng trong những trận chiến kịch tính.
Thiên Trang (TH)
#game MMO miễn phí #Steam game hay #Neverwinter #Rift #Throne and Liberty #The Lord of the Rings Online

