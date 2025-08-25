Hà Nội

Thế giới

Thành phố ở Trung Quốc sơ tán hàng chục nghìn người vì bão Kajiki

Thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc), đã sơ tán 31.843 người khỏi các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn do lo ngại ảnh hưởng của bão Kajiki.

An An (Theo CD)

Theo China Daily, gió mạnh và mưa lớn đã trút xuống tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, và một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Đông vào ngày 24/8, khi bão Kajiki đi qua vùng biển phía nam Hải Nam.

Một đoạn video ngắn do Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Đông đăng tải trực tuyến cho thấy gió giật mạnh làm gãy cành cây, chiếc thuyền đang neo đậu tại bến rung lắc mạnh,...

mua.png
Các du khách đến ga tàu ở Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, vào ngày 24/8. Ảnh: CHINA NEWS SERVICE.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết bão Kajiki mạnh lên khi di chuyển về phía tây trên biển với sức gió mạnh nhất lên tới 162 km/giờ.

Lượng mưa dự kiến ​​từ 25 đến 40 cm được dự báo sẽ đổ bộ vào các khu vực phía nam đảo Hải Nam, bao gồm cả Tam Á.

Hải Nam đã thực hiện nhiều biện pháp để chuẩn bị ứng phó với bão Kajiki, trong bối cảnh lo ngại đây có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực này trong 40 năm qua.

Khi bão Kajiki tiến gần, tỉnh Hải Nam đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên mức cao nhất.

Được biết, chính quyền thành phố Tam Á đã sơ tán 31.843 người khỏi các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn vào trước 15 giờ chiều 24/8. Các nơi trú ẩn tạm thời được thiết lập tại một số cơ sở địa phương như trường tiểu học để tiếp nhận những người bị ảnh hưởng.

Phó Giám đốc Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hải Nam cho biết hơn 2.800 nhân viên cứu hộ đang túc trực cùng các phương tiện và thiết bị cần thiết. Tất cả 30.769 tàu cá địa phương đã trở về cảng hoặc được bảo vệ an toàn, với hơn 21.000 thuyền viên được di chuyển vào bờ.

Người dân được khuyến cáo tránh đi lại khi không cần thiết, tránh xa các khu vực trũng thấp, các công trình tạm thời và bờ biển, đồng thời cảnh giác với các nguy cơ địa chất tiềm ẩn.

Tại Tam Á, các trường học, văn phòng, các khu danh lam thắng cảnh tạm thời đóng cửa, tạm dừng giao thông công cộng và hoạt động vận chuyển,...

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận lũ quét ở Ấn Độ

Nguồn video: Al Jazeera
Thế giới

Bão Kajiki tiến gần, Trung Quốc chuẩn bị ứng phó sao?

Trung Quốc đã kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp với bão, lũ cấp độ IV ở tỉnh Hải Nam khi bão Kajiki đang tiến gần.

trung1.png
Theo Tân Hoa Xã, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc ngày 23/8 đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp với bão, lũ cấp độ IV ở tỉnh Hải Nam khi bão Kajiki đang tiến gần. Ảnh: Các du thuyền trở về bến tàu ở Tam Á, tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc, ngày 23/8. (Nguồn ảnh: THX)
trung2.png
Bộ này cho biết, Bộ chỉ huy phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán đã bắt đầu thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp và cử một nhóm công tác đến tỉnh Hải Nam để hỗ trợ nỗ lực cứu trợ bão, lũ tại địa phương.
Xem chi tiết

Thế giới

Hình ảnh bão Wipha đổ bộ miền nam Trung Quốc

Bão Wipha mang theo gió mạnh và mưa lớn đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc.

trung1.jpg
Theo Tân Hoa Xã, bão Wipha đã đổ bộ gần thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, vào khoảng 17h50 chiều 20/7. Khi đổ bộ, sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt 33 mét/giây. Ảnh: Các phương tiện di chuyển qua khu vực bị ngập lụt ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, ngày 20/7. (Nguồn ảnh: THX)
trung2.jpg
Các nhân viên dọn dẹp cây đổ trên đường trong trận mưa lớn ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, ngày 20/7.
Xem chi tiết

Thế giới

Trung Quốc nâng cảnh báo bão Wipha lên mức gần cao nhất

Trung Quốc đã nâng cảnh báo bão Wipha lên màu cam – mức nghiêm trọng thứ hai chỉ sau cảnh báo đỏ. 

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã chính thức nâng cảnh báo bão Wipha lên màu cam vào lúc 18h00 chiều qua (19/7). Không chỉ duy trì mức cảnh báo bão, trong sáng nay (20/7) cơ quan này cũng nâng mức cảnh báo mưa lớn lên màu cam.

Trong dự báo mới nhất, cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết, bão Wipha sẽ di chuyển về phía Tây với tốc độ khoảng 25 km/giờ và cường độ tăng dần. Từ chiều đến đêm 20/7, bão sẽ đổ bộ vào bờ biển từ Chu Hải đến Trạm Giang của tỉnh Quảng Đông với sức gió lên tới cấp 13-14. Sau đó, bão sẽ đi qua bờ biển phía Tây Quảng Đông, di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ trong ngày 21/7 và đi về phía Đông Bắc Việt Nam.

Xem chi tiết

