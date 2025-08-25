Thành phố ở Trung Quốc sơ tán hàng chục nghìn người vì bão Kajiki

Thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc), đã sơ tán 31.843 người khỏi các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn do lo ngại ảnh hưởng của bão Kajiki.

Theo China Daily, gió mạnh và mưa lớn đã trút xuống tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, và một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Đông vào ngày 24/8, khi bão Kajiki đi qua vùng biển phía nam Hải Nam.

Một đoạn video ngắn do Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Đông đăng tải trực tuyến cho thấy gió giật mạnh làm gãy cành cây, chiếc thuyền đang neo đậu tại bến rung lắc mạnh,...

Các du khách đến ga tàu ở Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, vào ngày 24/8. Ảnh: CHINA NEWS SERVICE.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết bão Kajiki mạnh lên khi di chuyển về phía tây trên biển với sức gió mạnh nhất lên tới 162 km/giờ.

Lượng mưa dự kiến ​​từ 25 đến 40 cm được dự báo sẽ đổ bộ vào các khu vực phía nam đảo Hải Nam, bao gồm cả Tam Á.

Hải Nam đã thực hiện nhiều biện pháp để chuẩn bị ứng phó với bão Kajiki, trong bối cảnh lo ngại đây có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực này trong 40 năm qua.

Khi bão Kajiki tiến gần, tỉnh Hải Nam đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên mức cao nhất.

Được biết, chính quyền thành phố Tam Á đã sơ tán 31.843 người khỏi các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn vào trước 15 giờ chiều 24/8. Các nơi trú ẩn tạm thời được thiết lập tại một số cơ sở địa phương như trường tiểu học để tiếp nhận những người bị ảnh hưởng.

Phó Giám đốc Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hải Nam cho biết hơn 2.800 nhân viên cứu hộ đang túc trực cùng các phương tiện và thiết bị cần thiết. Tất cả 30.769 tàu cá địa phương đã trở về cảng hoặc được bảo vệ an toàn, với hơn 21.000 thuyền viên được di chuyển vào bờ.

Người dân được khuyến cáo tránh đi lại khi không cần thiết, tránh xa các khu vực trũng thấp, các công trình tạm thời và bờ biển, đồng thời cảnh giác với các nguy cơ địa chất tiềm ẩn.

Tại Tam Á, các trường học, văn phòng, các khu danh lam thắng cảnh tạm thời đóng cửa, tạm dừng giao thông công cộng và hoạt động vận chuyển,...

